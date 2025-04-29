Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonu şampiyon tamamlamak isterken, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarına hız vermiş durumda.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sezonu şampiyon tamamlamak isterken, bir yandan da gelecek sezonun hazırlıklarına hız vermiş durumda.
2. DEVRE AÇILIYOR
Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı.
Sarı lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.
Trabzonspor'a karşı Amrabat 90+12'de zaferi getirdi. Konyaspor müsabakasında ise Tadic, 60. dakikada skoru belirledi. Gaziantep'te ise Talisca, Fred ve Dzeko sahne aldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de ise Göztepe, Rizespor ve yine Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandı.
Mourinho'nun öğrencileri, 1-0 geride kapattığı ilk yarının ardından Talisca'nın şov yaptığı maçta Trabzon'u 4-1 yendi. Göztepe karşılaşmasında ise En-Nesyri 2 golle parladı, Oğuz Aydın da rakip fileleri sarstı. En-Nesyri, Rize karşısında 89. dakikada 3 puanı getiren isim oldu.
DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILIĞINI ALDI
Jose Mourinho, bu 6 karşılaşmanın 4'ünde ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Portekizli teknik adam, yaptığı hamlelerin karşılığını aldı.
Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ikinci yarısında, ilk 45'e göre daha fazla gol attı. İkinci devrede 46 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, ilk yarıda 34 gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler 90+'da ise 3 kez gol attı.
DZEKO GOLÜ HATIRLADI
Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı.
11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu.
Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı.
Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi.
SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK
Bu sezon En Nesyri ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 39 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda ise yollar ayrılacak.
Dzeko, attığı 20 golün yanı sıra toplamda 8 de asist yaptı. Bu asistlerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ü Avrupa Ligi'nde 1'i de Şampiyonlar Ligi elemerinde geldi.
MOURINHO 'GERİ'SİNİ DÜŞÜNMÜYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor.
Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor.
Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızları Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred ile 4 dakika içinde zafere ulaşırken, kalan 5 haftada şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.
Geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösteren Mourinho'nun talebeleri, bu sezon 31 karşılaşmanın 10'unda skor dezavantajına yakalandı.
GALİBİYETLER 10 DAKİKADA!
Süper Lig'in 80 kezle en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, rakip fileleri arka arkaya havalandırmasıyla dikkat çekiyor.
Zaman zaman eleştirilse de Mourinho'nun hızlı hücum organizasyonları ve ani baskılı oyunu, öğrencilerinin rakiplerine nefes aldırmamasını sağladı.
Bunun son örneği önceki gün Gaziantep deplasmanında yaşandı. Soyunma odasına 1-0 geride giden sarılacivertliler, ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol birden bularak fişi çekti.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'le oynadığı maçta da 4 golün 3'ünü 10 dakika içinde atmıştı. Ancak sonuç her zaman galibiyet getirmedi. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasında 4 dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.
DERBİ MESAİSİ
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Zirve yarışında iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerde şimdi tüm dikkat, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kritik derbiye çevrildi.
Gaziantep deplasmanında sarı kart gören Filip Kostic, derbide cezalı duruma düştü. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda başka eksik yaşanmaması için adeta alarma geçti.
MAXIMIN'İN DURUMU ŞÜPHELİ
Sakatlıkları nedeniyle Gaziantep kafilesine dahil edilmeyen Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Maximin'in derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak Maximin'in durumunun şüpheli olduğu öğrenildi.
DEV DERBİDE GÖZLER TALISCA'DA
Öte yandan, Fenerbahçe'nin formda ismi Talisca, Gaziantep karşısında da gol atarak ligde üst üste 5. maçında ağları sarstı. Sambacı yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağı bu özel maçta da serisini sürdürmek için sahada olacak.
2 YILDIZA VEDA
Fenerbahçe'de sistem değişiklikleri Gaziantep deplasmanında sıkıntı yaratırken, sarı-lacivertliler 2. yarıda 4 dakikada bulduğu üç golle zor da olsa kayıptan kurtuldu.
2025'in başında 3'lü defans ve çift forvetle olumlu sonuçlar alan takım, Mourinho'nun 4-4-2'ye dönmesiyle ters yönde bir performans sergiledi.
Defansın sürekli değişmesi ve sistemi oturtamamak oyuncuları olumsuz etkilerken, Fenerbahçe son 5 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Gaziantep karşısında da bir direk şansı yaşanırken, Mourinho sistemi tekrar değiştirdi ve kalan 5 maçta 3'lü defans ve çift forvetle mücadele etmeye karar verdi.
Öte yandan, Başkan Ali Koç yeni sezon için transfer stratejilerini de belirledi.
TADIC VE DZKEKO KARARI
Öncelikle ilerleyen yaşları nedeniyle Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacak, En Nesyri de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Bu hamlelerin ardından Fenerbahçe önceliğini forvet bölgesine verecek, iki hızlı golcü alınacak. Takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen yönetim, yeni sezonda daha hızlı ve tempolu oynayan bir kadro kurmaya çalışacak.
EN-NESYRI'YE YAKIN TAKİP
Sevilla, sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceğini yakından takip ediyor.
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, En-Nesyri'nin performansına rağmen Fenerbahçe yönetimini ikna edemediği ve yönetimde Faslı futbolcuyla ilgili şüphe olduğu yazıldı.
TEKLİFLERİ DİNLEYECEKLER
Fenerbahçe yönetiminin En-Nesyri'nin sezon içerisinde istikrarsız bir performans ortaya koyduğunu düşündüğü ve sezon sonunda 27 yaşındaki futbolcu için teklifleri dinlemeye hazır olduğu öne sürüldü.
Sevilla'nın da sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından izlediği aktarıldı.
FENERBAHÇE 19.5 ÖDEDİ
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
GALATASARAY'A TARİHİ ÇALIM
Mourinho'nun önderliğindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Lacivertler'in Granit Xhaka ile ilgilendiği öne sürülüyor.
İsviçreli orta sahanın menajeri ve kulübü Bayer Leverkusen ile Fenerbahçeli yöneticilerin temas halinde olduğu aktarılıyor.
MOURINHO ETKİSİ
Kanarya'nın 32 yaşındaki futbolcu ile sürekli iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. 1.86'lık ön liberonun ise Mourinho'dan dolayı Sarı-Lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Xhaka transferi için Süper Lig'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edilirken Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu kaydediliyor.
ÜST DÜZEY ORTA SAHA İSTEĞİ
Orta sahada sağlam rotasyon isteyen Kanarya'da, Xhaka gibi üst düzey bir isme ihtiyaç duyuluyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bundesliga takımı Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon Euro bonservis ödendi.
Bu sezon 47 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. Milli takımda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarsmayı başardı.