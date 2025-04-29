Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta

Google 'ın algoritma değişikliği ve bu değişikliğin özellikle haber siteleri üzerindeki olumsuz etkileri Meclis 'in gündemini oluşturacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini 8 Mayıs'ta yapacağı toplantıda değerlendirecek.

(AA)

Google temsilcilerini davet eden komisyon, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek. Yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliği, Google'ın tek taraflı politikalarıyla yapıldığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.