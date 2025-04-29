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Google'ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs'ta

Dijital Mecralar Komisyonu, 8 Mayıs’ta yapacağı toplantıda Google’ın tartışma yaratan algoritma değişikliğini değerlendirecek. Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google’ın algoritma değişikliklerinin haber sitelerini ekonomik olarak zora soktuğunu belirterek, bu politikaların halkın haber alma hakkını engellediğini söyledi.

Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 07:03 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 07:03
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta

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Google'ın algoritma değişikliği ve bu değişikliğin özellikle haber siteleri üzerindeki olumsuz etkileri Meclis'in gündemini oluşturacak. Meclis Dijital Mecralar Komisyonu, Google'ın algoritma değişikliğini 8 Mayıs'ta yapacağı toplantıda değerlendirecek.

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Google temsilcilerini davet eden komisyon, algoritma değişikliğiyle ilgili bilgi alacak ve tepkileri dile getirecek. Yılda binlerle ifade edilen algoritma değişikliği, Google'ın tek taraflı politikalarıyla yapıldığı ve şeffaf olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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Google, algoritma güncellemesi adı altında medya ekosistemine zarar vermekle, bağımsız habercilik ve yayıncılar üzerinde ciddi baskı oluşturmakla suçlanıyor.

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Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman da algoritma değişiklikleri nedeniyle getirilen eleştiri ve suçlamaları hatırlatarak komisyon olarak Google'ın haber sitelerini ekonomik anlamda zora sokarak halkın haber alma hakkına müdahale eden politikalarını sorgulayacaklarını söyledi.

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