CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: 1 şüpheli teslim oldu gözaltı sayısı 52’ye yükseldi!

Ali Rıza Akyüz (Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı) Turan Aydoğan (CHP Eski İstanbul Milletvekili) Elçin Karaoğlu (İBB Boğaziçi İmar Müdürü) Turgut Tuncay Önbilgin (İBB Eski Genel Sekreteri) Murat Yazıcı (İBB Eski Genel Sekreteri) Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Eski Genel Sekreteri) Fatih Özçelik (İBB Emlak Yönetimi Başkan Vekili) Hakan Aplak (İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü) Nazan Başelli (İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü) Onur Soytürk (İstanbul İmar İnşaat Anonim Şirketi Eski Genel Müdürü) Engin Ulusoy (İBB Eski Zabıta Daire Başkanı) Murat Selvi (İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı) Nurten Uğursoy (İBB Yazıişleri ve Kararlar Daire Başkanı) Serap Öbekçi (Etüd ve Proje Daire Başkanı) İhsan Yılmaz (Etüd ve Proje Daire Başkanı) Ali Ayçiçek (İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı) Adem Şanlısoy (İSKİ Çevre Denetim Daire Başkanı) Naim Erol Özgüner (İBB Eski Bilgi İşlem Daire Başkanı) Melih Geçek (İSBAK Eski Yönetim Kurulu Üyesi) Erdinç Çolak (Kültür A.Ş. GMY) Onur Aldı (Kültür A.Ş. GMY) Hakan Karaköse (Kültür A.Ş. Reklam Müdür Yardımcısı) Yakup Öner (Danışman- İBB Mühendis) Hülya Kırlıkova (Kültür A.Ş. çalışanı) Yeşim Özay (Kültür A.Ş. çalışanı) Oya Özinan (Kültür A.Ş. çalışanı) Mustafa Kemal Özcengiz (Kültür A.Ş. çalışanı) Onur Can Tekbaş (Kültür A.Ş. çalışanı) Faik Özberk (Kültür A.Ş. çalışanı) Gökhan Köseoğlu (Kültür A.Ş. Reklam Şefi) Metin Bal (Kültür A.Ş. Reklam Şefi) Songül Çar (İSPER Uzman) Fikret Şimşek (İş adamı) Yılmaz Şimşek (İş adamı) Dursun Balcıoğlu (İş adamı) Rasim Kaya (İş adamı) Mete Mağden (İş adamı) Meral Çakır (Mali Müşavir) Cevat Kaya (Emekli) Mehmet Şahin (Emlak Danışmanı)

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ Gözaltına alınan diğer isimler şu şekilde:

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA KORUMA DA VAR Etiler'deki Le Meridien Otel'de 12 Ekim 2024'te gerçekleştirilen gizli toplantıda kameraları bantla kapattığı tespit edilen Ekrem İmamoğlu 'nun koruması Çağlar Türkmen'in ve Dilek İmamoğlu 'nun kardeşi Cevdet Kaya'nın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu ortaya çıktı.

Rehabilitasyon projelerinin onayı aşamasında İSKİ nin olumlu görüş vermesi gerektiğinden, kendilerine başvuran İdris Özceleb ve Muhittin Erusta isimli müştekilerin belgeleri eksiksiz ve tam olmasına rağmen, uzunca bir süre başvurularına olumlu ya da olumsuz cevap vermeyerek işi zora koştukları, nihayetinde müştekileri Fatih Keleş ve Adem Soytekin isimli şüphelilere yönlendirdikleri, bu kişilere belirli bir miktar ödemeden işlerinin olmayacağına dair imada bulundukları, müştekilerin bu rüşvet teklifini kabul etmediklerini, sonrasında Şafak Başa'nın Begüm Çelikdelen vasıtasıyla kendilerine Ekrem İmamoğlu 'nun talimatıyla olumlu görüş verilmeyeceğini belirttiklerine ilişkin müşteki beyanları neticesi TCK 220/2 ve 252/2 maddeleri kapsamında gözaltına alındı.

EKOSİSTEMİN ÇARKINDA YOK YOK İSKİ genel müdürü olan şüpheli Şafak Başa, genel müdür yardımcısı Begüm Çelikdelen ve daire Başkanı Adem Şanlısoy ile koordineli olarak:

Müşteki iş adamlarının bu rüşvet teklifini kabul etmediklerini, sonrasında Şafak Başa 'nın Begüm Çelikdelen vasıtasıyla iş adamlarına Ekrem İmamoğlu 'nun talimatıyla olumlu görüş verilmeyeceğini belirttikleri, bunun üzerine mağdur iş adamlarının adliyeye başvurarak şikayetçi oldukları ve konuya ilişkin müşteki beyanlarının savcılık dosyasına girdiği öğrenildi.

İmamoğlu’nun en yakınındaki isimlerden İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da rüşvet çarkının içinde (Takvim Gazetesi)

Dosyada 'şüpheli' olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu, Ekosistem'in çarkı bir bir anlattı. Öyle ki Gözdem Ongun'un şirketi Byzag'a firari Emrah Bağdatlı'nın tedhitvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600 bin TL gönderildiğini vurguladı.

RÜŞVET TEZGAHI NASIL DÖNDÜ? Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bazı şüphelilerin anlattıkları, rüşvet tezgahının nasıl döndüğünü kanıtladı. Gözdem Ongun 'un sahibi olduğu Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinden rüşvet alındığı iddiası ortaya atıldı.

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İHALE PARALARI ONGUN'UN EŞİNİN ŞİRKETİNE AKTARILDI

Dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Muhittin Palazoğlu'nun alınan ifadesinde özetle, Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi olan Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti'ne "Emrah Bağdatlı'nın tehditvari mesajları üzerine kardeşi Ahmet Palazoğluna ait Adstation isimli reklam firması üzerinden 600.000₺ para gönderdiklerini" beyan etmesi üzerine şüphelinin şirket hesabının incelenmesi neticesinde birçok reklam firmasından para gönderildiğinin tespit edildiği, şüpheli Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı aracılığıyla reklam firmalarından temin edilen menfaatin bir kısmının şüpheli Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un şirketi olan Byzag Sanat Tasarım ve Ticaret Ltd. Şti'ne gönderilmesini sağladıkları değerlendirildiğinden TCK 220/2 ve 252/4 kapsamında gözaltına alındı.

GÖZDEM ONGUN'A TRANSFERLER SORACAK

Savcılık, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'a şirketin faaliyetleri ile uyuşmayan bu transferlerin neden gerçekleştirildiğini soracak.