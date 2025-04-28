CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: 1 şüpheli teslim oldu gözaltı sayısı 52’ye yükseldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ederken 30 zanlının ifade işlemleri tamamlandı.
CHP'li İBB'de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde! Ekosistem patladı: 51 şüphelinin ifadesi alınıyor (Takvim.com.tr)
51 ZANLININ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 51 zanlının buradaki işlemleri tamamlandı.
BİR KİŞİ DAHA TESLİM OLDU
Son olarak bir kişinin daha teslim olduğu bildirildi. Böylece gözaltı sayısı 52'ye yükseldi. 30 şüphelilerin ifadeleri tamamlanırken firari 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyordu.
MURAT ONGUN'UN EŞİ DE VAR!
Gözaltına alınan isimler arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun da yer alıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun korumasının otelde kameraları bantladığı ortaya çıkmıştı (Takvim.com.tr)
25 MİLYON LİRA TUTARINDAKİ ALTIN VE PARA
Aramalarda, şüphelilerden İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde 24 tam, 22 yarım, 129 çeyrek, 1 gram altın, 18 Ata lirası, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik'in evinde 2 yarım, 2 çeyrek, 30 gram altın, 5 bin 750 dolar, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in evinde 295 gram altın, emlak danışmanı Mehmet Şahin'in evinde 1 milyon 300 bin lira, 20 bin avro, 440 dolar, 1 kilogram gümüş, 1 kilogram bakır, İBB Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un evinde 63 bin 700 lira, 1540 sterlin, 227 dolar, 31 bin 50 avro, İBB'de mühendis olarak çalışan danışman Yakup Öner'in evinde 1399 gram altın, 8 bilezik, 5 tam, 59 çeyrek, 9 yarım altın, 4 Ata lirası, 200 bin Türk lirası, iş insanı Rasim Kaya'nın evinde 1 milyon 350 bin lira, 405 sterlin, 400 dolar, 16 yarım altın, 2 bilezik, 2 lüks saat, 6 Ata lirası ile 13 gram altın bulundu.
Güncel değerle 25 milyon lira tutarındaki altın ve paraya el konuldu.