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Ekrem İmamoğlu jammer kullanmak için başvuru yaptı mı? BTK açıkladı: "Herhangi bir izinleri bulunmuyor"

CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk suçlaması ile tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen isimlerle otelde gizli toplantılar yaptı. Toplantıda otelin kameralarının bantlandığı ve iki valizde sinyal kesici jammer taşındığı ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü belediyelerin jammer kullanmasının suç olduğunu açıklarken CHP'li İBB ve İmamoğlu sinyal kesici kullanımı konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na herhangi bir başvuru yapmadığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:24 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:52
Ekrem İmamoğlu jammer kullanmak için başvuru yaptı mı? BTK açıkladı: Herhangi bir izinleri bulunmuyor

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CHP'li İBB'deki 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB'nin eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da para kasalarıyla yaptığı toplantı öncesinde yaşananların görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

Bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görüldü.

''Gizli toplantının'' detayları!

KAMERALARI BANTLADILAR
Gizli toplantıdan yaklaşık bir saat önce otele gelen koruma görevlileri toplantının yapılacağı 1. kattaki kameraları siyah bantla kapattı. Ardından İmamoğlu saat 10.04'te otele giriş yaptı. İmamoğlu'nun burada örgüt yöneticileri Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Fatih Keleş ile gizli kasalar Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal ile görüştüğü kaydedildi.

Korumaları kamerayı bantladılar (Takvim.com.tr)Korumaları kamerayı bantladılar (Takvim.com.tr)

Beşiktaş'taki bir otelin 1. katında yapıldığı tespit edilen gizli toplantının ardından Ekrem İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat sonra saat 11.29'da otelden ayrıldı. İmamoğlu'nun otelden ayrılmasının hemen ardından yalnızca 7 dakika sonra saat 11.36'da koruma görevlisi otelin çıkış kapısında elinde iki büyük valizle belirdi. Koruma görevlisinin elindeki iki valizle İmamoğlu'nun ardından hızla otelden ayrıldığı görüldü.

TEKNİK TAKİPTEN Mİ KAÇTILAR?
İBB'den yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının taşıdığı valizlerde jammer cihazları olduğu öne sürüldü. Korumaların toplantı öncesi kameraları siyah bantla kapatıp, jammerlarla toplantının yapılması ise İmamoğlu ve para kasalarının teknik takipten kurtulmaya çalışmaları olarak yorumlandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulların içinden jammer çıkararak suç işlediklerini itiraf etmişti. (Ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulların içinden jammer çıkararak suç işlediklerini itiraf etmişti. (Ekran görüntüsü)

İNTERNET BAĞLANTISI VE TÜM İLETİŞİM ARAÇLARINI KESİYOR
Türkiye'de jammer (sinyal kesici) cihazları, özellikle güvenlik önlemleri için kullanılan ancak yasa dışı bir şekilde de kullanılabilen tehlikeli araçlar arasında yer alıyor. Sivil vatandaşlar için kesinlikle yasak olan bu cihazların izinsiz kullanımı, ciddi yasal yaptırımlara yol açıyor. Belirli frekans bantlarındaki sinyalleri engelleyerek iletişim cihazlarının (cep telefonları, telsizler, Wi-Fi ağları vb.) çalışmasını önleyen cihazlar olan jammerler, genellikle güvenlik alanlarında kullanılsa da, kötü niyetli kişiler tarafından suç işlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Jammer cihazları, radyo frekanslarını keserek telefon görüşmelerini, internet bağlantılarını ve diğer iletişim araçlarını devre dışı bırakıyor.

JAMMER KULLANIMI TÜRKİYE'DE YASAK
Türkiye'de Jammer cihazlarının kullanımı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereği kesinlikle yasak. Sivil vatandaşların izinsiz bir şekilde bu tür cihazları kullanması, ağır suç olarak kabul ediliyor. Jammer kullanımıyla ilgili yasa ihlali yapanlar, yüksek para cezaları, cihazlara el koyma ve hapis cezaları ile karşılaşıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, jammer kullanımını denetlerken, yasa dışı kullanımlara karşı çeşitli önlemler alınıyor. Bu cihazların yalnızca belirli ve güvenlik açısından hassas alanlarda, devletin denetimi altında ve yasal izinler doğrultusunda kullanılabiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulların içinden jammer çıkararak suç işlediklerini itiraf etmişti. (Ekran görüntüsü)CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulların içinden jammer çıkararak suç işlediklerini itiraf etmişti. (Ekran görüntüsü)

"HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"
Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir, jammer cihazlarının yasa dışı kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sabah'tan Halit Turan'a konuşan Demir, "Bu cihazların izinsiz kullanımı, sadece güvenliği tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel hakların ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelir. Türkiye'de jammer kullanımı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na ve Türk Ceza Kanunu'na aykırıdır. Bu tür cihazların kullanımı, suç işlemek amacıyla gerçekleştirilirse, suçlular ağır yaptırımlara tabi tutulacaktır" dedi.

Demir, jammer kullanımıyla ilgili cezalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"İzinsiz olarak jammer kullanımı, yalnızca para cezası ile sınırlı değildir. Bu tür cihazlara el koyma, cihazların yasa dışı kullanımıyla ilgili cezai işlemler ve gerektiğinde hapis cezaları söz konusu olabilir."

BTK AÇIKLADI:HERHANGİ BİR İZİNLERİ YOK
Türkiye jammer kullanımıyla ilgili izinler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından veriliyor. Bu izin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu ile de yasal zemine dayanıyor. İzinsiz kullanım, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 3. maddesi ve 6. maddesi ile 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nun 32/a maddesine aykırılık teşkil ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kaynakları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İmamoğlu'nun jammer kullanımıyla ilgili herhangi bir izin başvurusunun da bulunmadığı kaydetti.

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