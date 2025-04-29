Ekrem İmamoğlu jammer kullanmak için başvuru yaptı mı? BTK açıkladı: "Herhangi bir izinleri bulunmuyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bavulların içinden jammer çıkararak suç işlediklerini itiraf etmişti. (Ekran görüntüsü)



İNTERNET BAĞLANTISI VE TÜM İLETİŞİM ARAÇLARINI KESİYOR

Türkiye'de jammer (sinyal kesici) cihazları, özellikle güvenlik önlemleri için kullanılan ancak yasa dışı bir şekilde de kullanılabilen tehlikeli araçlar arasında yer alıyor. Sivil vatandaşlar için kesinlikle yasak olan bu cihazların izinsiz kullanımı, ciddi yasal yaptırımlara yol açıyor. Belirli frekans bantlarındaki sinyalleri engelleyerek iletişim cihazlarının (cep telefonları, telsizler, Wi-Fi ağları vb.) çalışmasını önleyen cihazlar olan jammerler, genellikle güvenlik alanlarında kullanılsa da, kötü niyetli kişiler tarafından suç işlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Jammer cihazları, radyo frekanslarını keserek telefon görüşmelerini, internet bağlantılarını ve diğer iletişim araçlarını devre dışı bırakıyor.

JAMMER KULLANIMI TÜRKİYE'DE YASAK

Türkiye'de Jammer cihazlarının kullanımı, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereği kesinlikle yasak. Sivil vatandaşların izinsiz bir şekilde bu tür cihazları kullanması, ağır suç olarak kabul ediliyor. Jammer kullanımıyla ilgili yasa ihlali yapanlar, yüksek para cezaları, cihazlara el koyma ve hapis cezaları ile karşılaşıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, jammer kullanımını denetlerken, yasa dışı kullanımlara karşı çeşitli önlemler alınıyor. Bu cihazların yalnızca belirli ve güvenlik açısından hassas alanlarda, devletin denetimi altında ve yasal izinler doğrultusunda kullanılabiliyor.