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İngiltere’de trafo merkezinde yangın! Londra duman altında

İngiltere Heathrow Havalimanı’nda çıkan yangın ve kaosun ardından güne yeni bir felaketle uyandı. Londra'daki bir elektrik trafo merkezinde patlama olduğu ve büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Dumanlar kilometrelerce öteden görüldüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:21 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 11:31
İngiltere’de trafo merkezinde yangın! Londra duman altında

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İngiltere'de Heathrow Havaalanı'nda yaşanan benzer bir olayın seyahat kaosuna yol açmasından sadece birkaç hafta sonra, bir trafo merkezinde büyük bir yangın çıktı.

LONDRA'DA TRAFO MERKEZİNDE YANGIN

Londra'daki bir elektrik trafo merkezinde büyük bir yangın çıktı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Warwick Avenue istasyonunun yakınında gökyüzünü kaplayan siyah duman sütunları nedeniyle insanlara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi

Londra'da yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLondra'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

80 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Trafo merkezine komşu bir konut binasının çatısının bir kısmı da yandı. Hava kirliliği endişesiyle bölge halkına pencere ve kapılarını kapalı tutmaları yönünde uyarıda bulunulurken yakındaki apartmanlardan 80 kişi tahliye edildi.

Londra'da yangın, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLondra'da yangın, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Londra İtfaiye Tugayı (LFB), Paddington'daki "önemli" miktarda dumanın olduğu yangınla 100 itfaiyeciden oluşan bir ekibin mücadele ettiğini söyledi. Öte yandan trafo merkezinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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