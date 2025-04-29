PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

ABD savaş uçağı Kızıldeniz’e düştü! Yemen’de 70 milyon dolarlık kaza

Husilerle çatışmak üzere Yemen’de konuşlanan ABD savaş uçağı Kızıldeniz’e düştü. ABD savunma yetkilileri USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir jet savaş uçağının düşerek geminin keskin bir dönüş yapması sonucu battığını belirtti. Bir F/A-18'in maliyeti uçak başına yaklaşık 70 milyon dolar olduğu belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 10:03
ABD savaş uçağı Kızıldeniz’e düştü! Yemen’de 70 milyon dolarlık kaza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yemen'de İran destekli Husilerle çatışan ABD, Kızıldeniz'de seyreden USS Harry S. Trumpan uçak gemisinde bulunan bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağının gem hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkıp denize düştüğünü bildirdi.

USS Harry S. Truman, Takvim Fotoğraf ArşiviUSS Harry S. Truman, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD SAVAŞ UÇAĞI KIZILDENİZ'E DÜŞTÜ

Savunma yetkilileri, pazartesi günü USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir jet savaş uçağının düşerek geminin keskin bir dönüş yapması sonucu battığını, bunun saldırı grubunun Orta Doğu'daki uzun süreli görev süresi boyunca yaşadığı üçüncü talihsizlik olduğunu söyledi.

Donanma, "F/A-18E, hangar bölmesinde aktif olarak çekilirken, nakliye ekibi uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak ve çekme traktörü, Kızıldeniz'de denize düştü" dedi. Açıklamaya göre bir denizci yaralandı.

70 MİLYON DOLARLIK KAZA

Bir aydan uzun süredir, taşıyıcı saldırı grubu, Yemen'deki günlük ABD bombalama kampanyasının bir parçasıydı ve Kızıldeniz ve diğer yakın sulardan geçen ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılarına yanıt olarak Husi militanlarını hedef alıyordu. Savunma yetkilileri, pazartesi günü kaybedilen uçaklarda operasyonların artan hızının bir etken olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Bir F/A-18'in maliyeti uçak başına yaklaşık 70 milyon dolar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı
CANLI | Başkan Erdoğan İtalya’ya gitti
O otelde 6 ayda 46 toplantı yaptı! Ekrem İmamoğlu’na haber uçuran bir köstebek mi vardı?
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
SON DAKİKA: Meteoroloji’den İstanbul ve 13 il için jet hızında alarm! Fırtına ve toz karışacak
İspanya ve Portekiz karanlıkta kaldı! Süpermarketlere, ATM’lere akın: Yağma uyarısı | Elektrik geldi sevinç çığlıkları atıldı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi çalım! Mourinho etkisi
CHP lideri Özel’den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2’lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı
Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor