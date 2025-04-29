ABD savaş uçağı Kızıldeniz’e düştü! Yemen’de 70 milyon dolarlık kaza

Yemen'de İran destekli Husilerle çatışan ABD, Kızıldeniz'de seyreden USS Harry S. Trumpan uçak gemisinde bulunan bir F/A-18E Super Hornet savaş uçağının gem hangar bölümüne çekilirken kontrolden çıkıp denize düştüğünü bildirdi.

USS Harry S. Truman, Takvim Fotoğraf Arşivi

ABD SAVAŞ UÇAĞI KIZILDENİZ'E DÜŞTÜ

Savunma yetkilileri, pazartesi günü USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir jet savaş uçağının düşerek geminin keskin bir dönüş yapması sonucu battığını, bunun saldırı grubunun Orta Doğu'daki uzun süreli görev süresi boyunca yaşadığı üçüncü talihsizlik olduğunu söyledi.

Donanma, "F/A-18E, hangar bölmesinde aktif olarak çekilirken, nakliye ekibi uçağın kontrolünü kaybetti. Uçak ve çekme traktörü, Kızıldeniz'de denize düştü" dedi. Açıklamaya göre bir denizci yaralandı.

70 MİLYON DOLARLIK KAZA

Bir aydan uzun süredir, taşıyıcı saldırı grubu, Yemen'deki günlük ABD bombalama kampanyasının bir parçasıydı ve Kızıldeniz ve diğer yakın sulardan geçen ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılarına yanıt olarak Husi militanlarını hedef alıyordu. Savunma yetkilileri, pazartesi günü kaybedilen uçaklarda operasyonların artan hızının bir etken olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.

Bir F/A-18'in maliyeti uçak başına yaklaşık 70 milyon dolar.