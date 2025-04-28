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Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Nisan 2025 tarihli "taklit ve tağşiş" listesini yayımladı. Kaşar peynirinde nişasta, kekikte yabancı madde, kırmızı biberde boya, zeytinyağında tohum yağı, balda taklit ve tağşiş, bitkisel karışımlı macunda ilaç etken maddesi saptandı. Yemeklik karışım sıvı yağından "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" çıktı. Listede herkes tarafından bilinen bir peynir markası da yer aldı. İşte Bakanlığın 81 ilde yaptığı denetimler sonucu oluşturulan güncel liste...

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Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 18:09
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Gıda teröristlerine göz açtırılmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin 81 ildeki denetimleri hız kesmeden sürüyor.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Gıda ürünlerinde sahteciliğe çok sık rastlanırken fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüpheli ürünler için ALO 174 ihbar hattı hizmet veriyor.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

PEYNİR, BAL, ZEYTİNYAĞI, ANTEP FISTIĞI, BAHARAT...

Bu bağlamda Bakanlığın güncel "taklit ve tağşiş" listesi yayımlandı.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa


Beyaz peynir, kaşar peyniri, tost peyniri, eritme peyniri, bal, sızma zeytinyağı, taş baskı zeytinyağı, antep fıstığı, kekik ve toz biber gibi ürünlerde "taklit ve tağşiş" saptandı.



Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Bilecik merkezli TATSAN tam yağlı kaşar peyniri ve Karapınar tam yağlı eritme peynirinde "Nişasta" tespit edildi.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Fıstıkçı Baba Rana'nın ürettiği toz Antep fıstığından yer fıstığı çıktı. Mevsimsel Baharat'ın kekiğinde yabancı madde bulundu. Yine aynı markanın kırmızı tatlı toz biberinde domates kullandığı görüldü.

Aydın Nazilli merkezli Duka isimli firmanın yemeklik karışım sıvı yağından "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" tespit edildi.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

BİLİNDİK PEYNİR MARKASI LİSTEDE

Bilindik bir peynir markası olan Ekiciler'in tam yağlı sade eritme peynirinde (Üçgen Peynir) yağ oranı düşük çıktı.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Selam Cheese'nin Hallomi Mişelle Peynir ürününde "Natasamin" görüldü.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Zümrüt Baharatları'nın Tatlı Biber ürününde ise gıda boyası saptandı.

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 28.04.2025 tarihli "taklit ve tağşiş" listesi...

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi

Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

- Güncel "taklit ve tağşiş" listesi