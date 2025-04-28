Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa

Gıda teröristlerine göz açtırılmıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekiplerin 81 ildeki denetimleri hız kesmeden sürüyor.
Gıda ürünlerinde sahteciliğe çok sık rastlanırken fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüpheli ürünler için ALO 174 ihbar hattı hizmet veriyor.
PEYNİR, BAL, ZEYTİNYAĞI, ANTEP FISTIĞI, BAHARAT...
Bu bağlamda Bakanlığın güncel "taklit ve tağşiş" listesi yayımlandı.
Beyaz peynir, kaşar peyniri, tost peyniri, eritme peyniri, bal, sızma zeytinyağı, taş baskı zeytinyağı, antep fıstığı, kekik ve toz biber gibi ürünlerde "taklit ve tağşiş" saptandı.
Fıstıkçı Baba Rana'nın ürettiği toz Antep fıstığından yer fıstığı çıktı. Mevsimsel Baharat'ın kekiğinde yabancı madde bulundu. Yine aynı markanın kırmızı tatlı toz biberinde domates kullandığı görüldü.
Aydın Nazilli merkezli Duka isimli firmanın yemeklik karışım sıvı yağından "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya" tespit edildi.
BİLİNDİK PEYNİR MARKASI LİSTEDE
Bilindik bir peynir markası olan Ekiciler'in tam yağlı sade eritme peynirinde (Üçgen Peynir) yağ oranı düşük çıktı.
Selam Cheese'nin Hallomi Mişelle Peynir ürününde "Natasamin" görüldü.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 28.04.2025 tarihli "taklit ve tağşiş" listesi...