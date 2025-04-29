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İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan eski CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu iddia edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir sitenin otoparkına gizlendiği belirlenen milyonlarca lira değerindeki lüks otomobillere el konuldu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün, bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)

OTOPARKA ÇEKİLDİ

Otomobillerin Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. (Takvim.com.tr)Otomobillerin Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. (Takvim.com.tr)

Suç örgütünün gizli kasalarından rüşvette adı geçen reklam şirketi sahibi Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller, çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Reklam şirketi sahibi Murat Kapki. Reklam şirketi sahibi Murat Kapki.

El konulan otomobiller arasında, üst segment son model lüks otomobillerle birlikte iki adet de klasik otomobil olduğu da gözlendi.

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