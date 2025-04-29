İstanbul’daki yolsuzluk soruşturmasında yeni detay! Lüks otomobiller site otoparkından çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu öne sürülen yolsuzluk örgütünün, bir sitenin otoparkına gizlediği belirlenen milyonlarca lira değerindeki çok sayıda lüks otomobile el konuldu.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)
OTOPARKA ÇEKİLDİ
Otomobillerin Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. (Takvim.com.tr)
Suç örgütünün gizli kasalarından rüşvette adı geçen reklam şirketi sahibi Murat Kapki üzerine kayıtlı olduğu tespit edilen otomobiller, çekici vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.