Kadınlara yönelik sağlanan desteklere Aile Yılı kapsamında yenileri eklendi. Doğum yardımı artırıldı, bakıcı desteğinde ikinci faz başlatıldı. Doğum izinlerinin uzatılması, kreş desteği gibi uygulamalara ilişkin çalışmalar başlatılırken, emekliliği kolaylaştıracak önemli bir proje de gündemde...

Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)

PRİM 5.547 TL'YE İNECEK

Bu proje ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Uygulamadan daha önce sigortası olsun ya da olmasın 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları yararlanabilecek.

Türkiye sınırları içinde ikamet eden, başvuru tarihinde bir işyerinde sigortalı çalışmayan ev kadınları, sistemin hayata geçmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak imkandan yararlanabilecek. İsteğe bağlı sigorta ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılırken, sağlıktan da yararlanma imkanı olacak. Ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. İsteğe bağlı sigorta yapıldıktan sonra her ay prim yatırılacak. Bu primlerin üçte birini devlet, üçte ikisini ev kadınları ödeyecek.