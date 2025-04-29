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Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları

Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta ile çalışmadan emeklilik yolu açılırken, başlatılacak yeni uygulama ile primlerin üçte birini devlet ödeyecek. Ayrıca annelerin emekliliğini erkene çekecek talepler de masaya yatırılacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları

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Kadınlara yönelik sağlanan desteklere Aile Yılı kapsamında yenileri eklendi. Doğum yardımı artırıldı, bakıcı desteğinde ikinci faz başlatıldı. Doğum izinlerinin uzatılması, kreş desteği gibi uygulamalara ilişkin çalışmalar başlatılırken, emekliliği kolaylaştıracak önemli bir proje de gündemde...

Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)

PRİM 5.547 TL'YE İNECEK
Bu proje ile ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet karşılayacak. Uygulamadan daha önce sigortası olsun ya da olmasın 18 yaşını tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tüm ev kadınları yararlanabilecek.

Türkiye sınırları içinde ikamet eden, başvuru tarihinde bir işyerinde sigortalı çalışmayan ev kadınları, sistemin hayata geçmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na isteğe bağlı sigorta başvurusu yaparak imkandan yararlanabilecek. İsteğe bağlı sigorta ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılırken, sağlıktan da yararlanma imkanı olacak. Ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. İsteğe bağlı sigorta yapıldıktan sonra her ay prim yatırılacak. Bu primlerin üçte birini devlet, üçte ikisini ev kadınları ödeyecek.

Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)

Aylık prim tutarı mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olurken, bunun 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet, 5 bin 547 lira 84 kuruşunu ev kadınları yatıracak. Prim tutarları her yıl asgari ücrete göre değişecek. Uygulama sayesinde ev kadınları bir işyerinde çalışıyor veya kendi işini yapıyor gibi sigortalı olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak.

Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)

YAŞ ŞARTINA DİKKAT!
Sadece isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin emeklilik için en az 5.400 gün (15 yıl) priminin olması gerekecek. Daha önce çalışması bulunanlar ise eksik kalan primlerini isteğe bağlı sigorta ile tamamlayabilecek. İlk sigorta başlangıcı tarihi 8 Eylül 1999'dan önce ise prim şartı tamamlanınca; sonra ise prime ilaveten yaş koşulu da sağlanarak emekli olunabilecek.

Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları (AA)

ANNELERE YAŞ DESTEĞİ GÜNDEMDE
Ayrıca emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da masaya yatırılacak. Burada pek çok meslekte uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model bekleniyor. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetildiği yeni bir yıpranma sisteminin getirilmesi söz konusu olabilecek. Bu uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek. Kadınlar bir imkanı da doğum borçlanmasında bekliyor. Halen anneler sigortadan sonra yaptığı doğumlar için borçlanma yapabiliyor. Bir de staj sonrası doğumlar borçlanılabiliyor. Ancak sigorta öncesi doğumlara borçlanma imkanı sağlanması talepleri bulunuyor. Çalışmalar kapsamında bu konunun da karara bağlanması bekleniyor.

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