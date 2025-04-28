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PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... "Süreci ağırdan alıyoruz" itirafı

İmralı'nın kapılar tam 4 kez açıldı. Teröristbaşı Öcalan bizzat PKK'nın paradigmasının çöktüğünü söyleyip "fesih" çağrısı yaptı. DEM Parti İmralı heyeti de "Dünden daha umutluyuz. Öcalan da moralli ve umutlu" dedi. Ancak PKK'dan hala somut adım gelmedi. Kandil'deki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürmeyi tercih etti. PKK Yürütme Komitesi sabotaj ve pazarlık kokan 1 Mayıs mesajında "Bize ulaşan somut bir şey yok" deyip süreci ağırdan aldıklarını itiraf etti. "Kongreyi Öcalan yönetsin" şartı koşuldu.

Giriş Tarihi :28 Nisan 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :28 Nisan 2025 , 17:18
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı

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Terörsüz Türkiye süreci kritik bir eşikte. Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin telkinleriyle ivme kazanan girişim İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısıyla farklı bir boyuta evrildi.

Kandil'den süreci sabote edecek çatlak sesler yükselirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini Beştepe'de kabul etti. Görüşme sonrası DEM Parti'den "Dünden daha umutluyuz" açıklaması geldi.

İmralı'ya 4. kez giden Pervin Buldan ise "İlk defa Öcalan'ı bu kadar moralli, bu kadar umutlu gördüm" dedi.
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AK PARTİ NİSAN SONUNU İŞARET ETTİ, BAHÇELİ "FESİH TAMAMLANSIN" DEDİ

Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası "En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız" mesajı verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ Nisan sonu önemli gelişmelerin yaşanabileceğini duyurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de "Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" dedi.

PKK silah bırakmamak için ayak diriyor (Takvim.com.tr)PKK silah bırakmamak için ayak diriyor (Takvim.com.tr)



PKK YİNE YOKUŞ YAPIYOR: BİZE ULAŞAN SOMUT BİR ŞEY YOK

Ancak Kandil'deki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine bir kez daha işi yokuşa süren bir açıklama yaptı.

Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi elebaşlarından oluşan PKK Yürütme Komitesi, "DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Apo'nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok" diyerek "Kongreyi Öcalan yönetsin" şartı koştu.

PKK silah bırakmamak için ayak diriyor (Takvim.com.tr)PKK silah bırakmamak için ayak diriyor (Takvim.com.tr)


"SÜRECİ AĞIRDAN ALIYORUZ" İTİRAFI

Süreci ağırdan aldıklarını itiraf eden Kandil, "Çözmeye çalıştığımız sorunların zorluğunu bildiğimiz için, acele etmemeye ve süreci bozan taraf olmamaya çalışıyoruz" duyurusu yaptı.
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