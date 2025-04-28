PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... "Süreci ağırdan alıyoruz" itirafı

AK PARTİ NİSAN SONUNU İŞARET ETTİ, BAHÇELİ "FESİH TAMAMLANSIN" DEDİ Öte yandan Başkan Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısı sonrası "En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız " mesajı verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ Nisan sonu önemli gelişmelerin yaşanabileceğini duyurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli de " Yakın vadede silahlar gömülüp kucaklayıcı ve demokratik siyasetin perdesi hiç kapanmamak üzere açılacaktır. Bu aşamada PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" dedi.

PKK silah bırakmamak için ayak diriyor (Takvim.com.tr)







PKK YİNE YOKUŞ YAPIYOR: BİZE ULAŞAN SOMUT BİR ŞEY YOK



Ancak Kandil'deki terör baronları silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine bir kez daha işi yokuşa süren bir açıklama yaptı.



Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi elebaşlarından oluşan PKK Yürütme Komitesi, "DEM Parti İmralı Heyeti iyimser açıklamalar yapıyor. Apo'nun umutlu olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüğünü duyuyoruz. Fakat 27 Şubat tarihli çağrıda belirtilenlerin yapılabilmesi için bize ulaşan somut bir şey henüz yok" diyerek "Kongreyi Öcalan yönetsin" şartı koştu.