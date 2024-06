Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek paylaştı: Başardık! | Yatırım akışı hızlanacak

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir imaj meselesidir. O kurulun tavsiyelerine uyma mecburiyeti yok ama bir imaj söz konusu. Yanabcı yatırımcılar tek başına buna bakmıyor ama ilgilendiği konulardan bir tanesidir. Gri listeden çıkıyor olmak önemli. Bu listede olan ülkelerin sermeye girişlerinin azaldığı görülüyor. Gri listeden ülkelerde ise arttığı görünüyor. Yabancı sermayenin gelişini olumlu yönde etkiliyor. MASAK yasa dışı paraya karşı ciddi bir mücadele veriyor.

Kripto para ile ilgili düzenleme de Meclis'ten geçti. Kripto paralar da suçun finansmanında kullanılan bir yöntemdi. Onlar da SPK'nın denetimine girdi. Hapis cezaları getirildi. Önemli adımlar atıldı. İşte tüm bu hamleleri yapıyor olmak yabancı sermayenin gelişini kolaylaştıracak."

"TÜRKİYE BAŞARDI"

AB Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ise Mehmet Şimşek'in, açıklamalarını yorumladı.

Doğan, "Evet bence bu iş tamamlandı. Bakan Mehmet Şimşek'in Singapur'da tam da gri liste konuşurken başka bir şeyi ima ederek tek kelimelik mesaj göndermesi mümkün değil. Bence artık başardık. Gri listeden çıkmış olduğumuz aslında ilan edildi. Tebrik etmek lazım gerçekten bunun üzerinde uzun süredir çalışılıyordu. Önemli bir adım. 2021 yılında Türkiye bu listeye girmişti. Gri liste ama ekonomi üzerinde kara bulutlar estiren bir durum. Gri listeden çıkılmış olması elbette uluslararası sermaye açısından önemli olacaktır. Türkiye ciddi şekilde çalışma yürüttü. Bakan Şimşek de bu çabanın görünmezden gelinmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye bunu sonunda başardı." dedi.

"TL'YE İLGİ ARTACAK"

Sabah Yazarı Dilek Güngör de bugün kaleme aldığı köşe yazısında konuya dikkat çekti.

Güngör şunları söyledi:

"Biliyorsunuz, dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit ediyor FATF… Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yapılanlara bakıyor. 1989'da OECD bünyesinde kurulan bir örgüt… Dünyada 200'den fazla ülke FATF tavsiyelerine uyacağını taahhüt etmiş durumda… Türkiye 1991'de üye oldu. Ülkelerin FATF tavsiyelerine uyup uymama mecburiyeti yok. Ama uyarlarsa da dış yatırımcı nezninde imajları düzeliyor. Bu da yabancı yatırımcı açısından önemli bir gösterge oluyor.

Türkiye'yi 2021'de gri listeye almışlardı. Gri listeden çıkmak için bir ülkenin FAT ile üzerinde mutabakata vardığı eylem planını tamamlaması gerekiyor. Türkiye de çok uzun zaman önce eylem planındaki 40 standardın 39'unu tamamladı.

FATF, en son Şubat'taki genel kurulda 2021'den beri izledikleri Türkiye'nin eylem planını tamamladığına hükmetti. Dolayısıyla teknik olarak gri listeden çıkış için bir engel kalmamış durumda...

Tabii siyasi bir karar çıkmazsa!

Neden böyle diyorum?

Zira kurulda kararlar oybirliği ile alınıyor. Geçmişte listeye neden aldıklarını biliyoruz. Ekonomi yönetimi Türkiye'nin gri listeden çıkmasını bekliyor. Umarım da olur…

Peki gri listeden çıkılırsa ne olacak?

Yabancı yatırımın akışı hızlanacak. Yabancı yatırımcı sadece bu listeye mi bakıyor?

Elbette hayır…

Ama bu bir referans oluyor.

Şöyle bir örnekleme yapayım. IMF'nin 2021'de yayımlanan bir çalışma raporu var. 2000 ile 2017 yılları arasında gri listede yer alan 89 yükselen ve gelişmekte olan ülkeyi incelemişler.

Gri listeye alınan ülkelerde sermaye girişlerinin ortalama olarak GSYH'nin yüzde 7.6'sı, doğrudan yabancı yatırımın ise yüzde 3 oranında azaldığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla gri listeden çıkmamız durumda TL varlıklara yabancı ilgisinin artması söz konusu olacak.

Genel Kurul'un tamamen siyasi saikle hareket etmesi durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde borsada yaşanan yabancı hareketini mercek altına alması gerekecek!"

FATF NEDİR NASIL ÇALIŞIYOR?

Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – "FATF"), 1989 yılında suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi amacıyla, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (Organization for Economic Co-operation and Development – "OECD") tarafından kurulan bir organizasyondur.