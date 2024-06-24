Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?

2021 yılından bu yana 40 standardın 39'unu gerçekleştiren Türkiye, gri listeden çıkmaya hazır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , 28 Haziran'da FATF toplantısına katılmak için Singapur 'a gidecek.

Mali Eylem Görev Gücü ( FATF ) Türkiye'yi 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için gri listeye almıştı.

"GRİ LİSTE KARARININ KALDIRILMASI BEKLENİYOR"

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır.

Böylece ülkemizin gri listeden çıkışı sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Prosedür uyarınca FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor."