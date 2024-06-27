Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziranda! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada FATF'ın genel kurul toplantısına ve burada Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

Şimşek, "FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." diye konuştu.

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor."

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTI"

MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.