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Asya'da ilk kez! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek' Singapur'da "yatırımcı" turunda! Gri listeden çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'ye yatırım çekmek için temaslarına devam ediyor. Bakan Mehmet Şimşek bu kapsamda Asya’daki ilk yatırımcı toplantısı için Singapur’da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan ziyaret kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgedeki yatırımcılarla temaslar kuracak ve Türkiye ekonomisinin potansiyelini tanıtacak. Öte yandan Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapacak.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 11:14 Güncelleme 27 Haziran 2024, 11:31
Asya’da ilk kez! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ Singapur’da yatırımcı turunda! Gri listeden çıkacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca yatırımcılarla görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Bakan Şimşek, bugün(27 Haziran) başlayan Singapur ziyaretini yarın akşam tamamlayacak.

YATIRIM TEMASLARI SÜRECEK
Şimşek, Singapur'da iki gün boyunca çok sayıda yatırımcıyla görüşecek, ikili resmi görüşmelerde bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

CUMHURBAŞKANI SHANMUGARATNAM KABUL EDECEK
Singapur Başbakanı ve aynı zamanda Maliye Bakanlığı görevini yürüten Lawrence Wong ile görüşecek Şimşek, ziyareti kapsamında Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam tarafından da kabul edilecek.

Bu görüşmelerde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alınacak.

KÜRESEL YATIRIM FONLARI
Temasları kapsamında Asya'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya gelecek olan Şimşek, Asya'da ilk kez gerçekleştireceği "road show" kapsamında küresel yatırım fonlarının yöneticileriyle de görüşecek.

Bu görüşmelerde Türkiye'nin ekonomi programını anlatacak Şimşek, şirket ve fonları ülkeye yatırıma davet edecek. Şimşek'in görüşeceği şirketler, doğrudan yatırım potansiyeli açısından da önem taşıyor.

Güneydoğu Asya'nın önemli ticaret ve finans merkezlerinden Singapur ile Türkiye arasında kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor.

İki ülkenin konumu da birbiri için stratejik önem taşıyor. Türk şirketleri Singapur'u Asya pazarı için üs olarak görürken Türkiye de Singapur merkezli şirketlerin Avrupa Birliği pazarına erişimi için önemli bir merkez olarak görülüyor.

GRİ LİSTE MESELESİ
Bakan Şimşek'in, Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına da katılması bekleniyor.

Şimşek'in, Türkiye'nin FATF'ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN FAFT MESAJI: GRİ LİSTEDEN ÇIKACAĞIZ
Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar 28 Haziran'da belli olacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada FATF'ın genel kurul toplantısına ve burada Türkiye'ye yönelik alınan karara ilişkin değerlendirmede bulundu.

FATF'ın Haziran 2023 toplantılarının tamamlandığı bilgisini veren Şimşek, ilgili kuruluşca yayımlanan kamuoyu duyurusunda Türkiye'nin atmış olduğu olumlu adımlar ile etkililik alanındaki gelişmelere dikkatin çekildiğini söyledi.

Şimşek, "FATF tarafından ülkemize yönelik belirlenen 7 eksiklik, son toplantıda 2'ye indirildi. Türkiye'nin kara para ve terörün finansmanıyla mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir. En kısa sürede bu eksiklikleri de tamamlayarak Türkiye'nin gri listeden çıkarılması sağlanacaktır." diye konuştu.

FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun da yakın tarihte yayımlanacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği gri liste sürecinden en kısa sürede çıkması için gereken adımlar atılacaktır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları söz konusu kalan unsurların en kısa sürede giderilmesi amacıyla MASAK koordinasyonunda yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor, 'gri liste' sürecinin sonlandırılması için tüm imkanlar seferber ediliyor."

"TÜRKİYE ÇOK CİDDİ ADIMLAR ATTI"
MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada da FATF'ın kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında uluslararası standartları belirleyici bir kuruluş olduğuna işaret edilerek, bu kuruluşun, görev kapsamı bağlamında ülkelerin teknik uyum (mevzuat) ve etkililik (uygulama) durumlarını da karşılıklı değerlendirme raporları marifetiyle değerlendirdiği bildirildi.

Türkiye'ye yönelik 2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte ülkenin Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine FATF tarafından dahil edildiği anımsatılan açıklamada, "Karşılıklı değerlendirme sürecinden bu yana ülkemiz, kara paranın aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında çok ciddi adımlar attı ve bu husus FATF tarafından da onandı. Zira Ekim 2021'de FATF tarafından yayımlanan kamuoyu duyurusunda ülkemize yönelik yayımlanan bölümünde 7 eksikliğe değinilmekte iken Haziran 2023 Genel Kurulu sonrasında yayımlanan duyuruda bunlar 2'ye indirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin teknik uyum bağlamında çok sayıda ülkenin önüne geçerek 40 FATF tavsiyesinde çok geniş ölçüde uyumlu hale geldiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üye ülkelerin ortalama 9 FATF tavsiyesinde eksikliği bulunduğu dikkate alındığında, ülkemizin söz konusu tavsiyeler bağlamında ne denli uyumlu olduğu da ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizin FATF süreci ile ilgili olarak bazı basın organlarında yayımlanan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi ve yalnızca Bakanlığımızca yapılacak bilgilendirmenin esas alınması gerekmektedir. Bu bağlamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yoğun çalışmalarının ve çabalarının kısa sürede sonuç vereceğine inancımız tamdır."

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