Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad planladı kilit isimler uyguladı! Sevkiyat ağında İsrail bağı!

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono

YÜREKLİ BİR ADAM

TRUVA ATI İKİ GİZEMLİ KADIN

New York Times telsiz cihazların "İsrail'in Truva atı" olduğunu belirtirken Macaristan merkezli şirketin İsrail'in paravanı olduğuna dikkat çekti. New York Times'a konuşan İsrail istihbarat görevlileri çağrı cihazlarını üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha şirket kurduğunu belirtti.

Çağrı cihazlarının BAC Consulting KFT isimli Mossad'ın paravan şirketi tarafından üretildiği iddia edilirken şirket ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sitenin 2007'de ebeveynlik danışmanlık kurumunun sitesi olarak kurulduğu ve "bacconsulting.org" adresi ile yayına başladığı belirtildi.

ABD'li Barbara A. Chamberlain tarafından kurulan site ilgili şüpheler had safhaya ulaştı.

Sitenin isminde 2016'ya kadar ABD'li Barbara A. Chamberlain'in yerine İtalyan-Macar Cristiana Barsony-Arcidiacono'nun ismi ve sözde CV'sinin bulunması dikkat çekti.

CBS News, Barsony-Aricidiacono'nun Fransa'da, Paris'in Issy-les-Moulineaux banliyösünde kendi adına başka bir şirket kaydettirdiğini gösteren iş kayıtlarını inceledi. Belgeler, işletmeyi "iş danışmanlığı ve diğer faaliyetler sektöründe uzmanlaşmış" bir şirket olarak tanımlıyor.

Kayıtlara göre şirket Aralık 2015'te tescil edildi ve Eylül 2016'da feshedildi.

Barsony-Arcidiacono'nun LinkedIn profilinde, Ocak 2012'den bugüne kadar geçen 12 yıllık süre boyunca "Bilimsel ve Stratejik Danışman" olarak çalıştığı belirtiliyor ve "Paris, Budapeşte, Londra, New York, Afrika, Peru, Arjantin, Endonezya ve Orta Doğu'da" çalıştığını iddia ediyor.

MOSSAD AJANI MI?

Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması kadının 'Mossad ajanı' olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, kendini LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor.

Kadının, uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda olduğu görüldü.

Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görülmediği ortaya çıktı.