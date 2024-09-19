Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad planladı kilit isimler uyguladı! Sevkiyat ağında İsrail bağı!

İsrail'in Hizbullah'a peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından gözler İsrail'e döndü.
İsrail'in Hizbullah'a peş peşe düzenlediği siber saldırıların ardından gözler İsrail'e döndü.
İÇİNE PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ
Saldırının tam olarak nasıl planladığına dair de birden fazla teori ortaya atıldı.
Associated Press (AP) haber ajansına konuşan uzmanlar saldırının büyük ihtimalle "tedarik zincirine müdahaleyle" hazırlandığını söyledi.
Buna göre yaklaşık 6 ay önce sipariş edilen çağrı cihazları, Hizbullah'a teslim edilmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirildi.
Daha sonra hepsi aynı anda uzaktan patlatıldı. AP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisine göre patlayan çağrı cihazları, örgütün daha önce kullanmadığı yeni bir markaya aitti.
İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.
Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.
Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.
CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR
Tayvan'dan Macaristan'a ve hatta Bulgaristan'a uzanan sevkiyat ağında oklar Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadına ve Norveçli bir adama çıktı. Mossad'ın Macaristan'da ve Bulgaristan'daki tabela şirketlerini iki yıl önce kurduğu ileri sürüldü.
Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi çağrı cihazlarının üretiminin Macaristan'daki iş ortağı BAC Consulting'in gerçekleştirdiğini açıkladı.
Budapeşte yönetimi Gold Apollo'nun açıklamalarını yalanladı. New York Times gazetesi Macaristan'daki BAC Consulting'in aslında İsrail istihbaratının bir paravan şirketi olduğunu yazdı.
OFİSİNDE ARAMA YAPILDI
Mossad'ın iz bırakmamak için iki ayrı şirket daha kurduğunu, aslında çağrı cihazı satışının Bulgaristan merkezli Norta Global adlı şirket tarafından kolaylaştırıldığı iddiası ortaya atıldı. Bulgaristan ulusal güvenlik ajansı DANS ise İçişleri Bakanlığı'yla birlikte bir soruşturma başlattığını açıkladı. Şirketin Hizbullah'a çağrı cihazı ihracatında rol aldığı vurgulandı. Ancak Sofya'daki adres de Budapeşte'deki gibi basit bir işyeri çıktı. Bu ofiste Bulgar polisi arama yaptı.
NORVEÇ'TE YAŞIYOR
Bulgaristan'daki şirket Norta Global'in kurucusu Rinson Jose'nin Norveç'te yaşadığı belirlendi. 39 yaşındaki Hindistan doğumlu girişimcinin Londra'daki bir göçmenlik danışmanlık firmasında iki yıl çalıştıktan sonra 2015 yılında Oslo'ya taşındığı ortaya çıktı.
Jose'nin, Salı günü önceden planlanmış bir iş gezisi için Oslo'dan ayrıldığı düşünülüyor.
TELEFONUNU KAPATTI
Reuters'ın haberine göre; Bulgar şirket kayıtlarında listelenen Norta e-postasına gönderilen e-postalar teslim edilemeyen olarak geri döndü. Şirketin kurucusu çağrı cihazları hakkında yorum yapmayı reddetti ve sorular karşısında telefonunu kapattı.
Norta Global'in globalnorta.com web sitesindeki içerikler silindi.
ABD'YE SEYAHAT ETTİ
Oslo'nun sakin bir yerinde yaşayan komşuları onun hakkında pek bir şey bilmediklerini söyledi. Jose'nin şu anda çalıştığı DN Media'nın CEO'su Amund Djuve, Reuters'a raporlardan haberdar olduğunu ve polise ve güvenlik servislerine haber verdiğini söyledi. Jose'nin ABD'ye seyahat ettiğini söyledi.
Oslo polisi, ortaya çıkan bilgilerle ilgili "ön soruşturma" başlattıklarını duyurdu. Norveç'in iç istihbarat kurumu PST ise durumdan haberdar olduklarını belirterek daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.
YÜREKLİ BİR ADAM
Jose'nin bir arkadaşı, isminin hikayeyle bağlantılı olduğunu öğrenince şok olduğunu söyledi ve onu 'büyük yürekli' bir adam olarak tanımladı.
Norveçli haber sitesi VG'ye verdiği demeçte, 'Tüm çevrem onu severdi' dedi. 'Saçlarını kanser hastalarına bağışlayabilmek için yıllarca sakladı' diyerek Jose'yi anlattı.
TRUVA ATI İKİ GİZEMLİ KADIN
New York Times telsiz cihazların "İsrail'in Truva atı" olduğunu belirtirken Macaristan merkezli şirketin İsrail'in paravanı olduğuna dikkat çekti. New York Times'a konuşan İsrail istihbarat görevlileri çağrı cihazlarını üreten kişilerin gerçek kimliklerini gizlemek için en az iki tane daha şirket kurduğunu belirtti.
Çağrı cihazlarının BAC Consulting KFT isimli Mossad'ın paravan şirketi tarafından üretildiği iddia edilirken şirket ile ilgili detaylar ortaya çıktı.
Sitenin 2007'de ebeveynlik danışmanlık kurumunun sitesi olarak kurulduğu ve "bacconsulting.org" adresi ile yayına başladığı belirtildi.
ABD'li Barbara A. Chamberlain tarafından kurulan site ilgili şüpheler had safhaya ulaştı.
Sitenin isminde 2016'ya kadar ABD'li Barbara A. Chamberlain'in yerine İtalyan-Macar Cristiana Barsony-Arcidiacono'nun ismi ve sözde CV'sinin bulunması dikkat çekti.
CBS News, Barsony-Aricidiacono'nun Fransa'da, Paris'in Issy-les-Moulineaux banliyösünde kendi adına başka bir şirket kaydettirdiğini gösteren iş kayıtlarını inceledi. Belgeler, işletmeyi "iş danışmanlığı ve diğer faaliyetler sektöründe uzmanlaşmış" bir şirket olarak tanımlıyor.
Kayıtlara göre şirket Aralık 2015'te tescil edildi ve Eylül 2016'da feshedildi.
Barsony-Arcidiacono'nun LinkedIn profilinde, Ocak 2012'den bugüne kadar geçen 12 yıllık süre boyunca "Bilimsel ve Stratejik Danışman" olarak çalıştığı belirtiliyor ve "Paris, Budapeşte, Londra, New York, Afrika, Peru, Arjantin, Endonezya ve Orta Doğu'da" çalıştığını iddia ediyor.
MOSSAD AJANI MI?
Şirketin sahibi görünen kadının akademik ve uluslararası kurumlarda geçmişi olduğuna dair etkileyici bir profili olmasına rağmen, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajanslarının çağrılarına cevap vermemesi, adresinin sıradan bir apartmanda bulunması, web sitesinin kapalı olması kadının 'Mossad ajanı' olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
49 yaşındaki Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono, kendini LinkedIn sayfasında kendini stratejik danışman ve iş geliştirici olarak tanımlıyor.
Kadının, uluslararası sürdürülebilirlik grubu Earth Child Institute'un yönetim kurulunda olduğu görüldü.
Ancak grubun web sitesinde bu isimde bir yönetim kurulu üyesi görülmediği ortaya çıktı.
Arcidiacono'nun LinkedIn profiline göre, İngiltere'nin prestijli üniversitelerinden London College'de felsefe okumuş, ardından London School of Economics'te eğitim almış.
Ayrıca Avrupa Komisyonu, UNESCO ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda uzman olarak çalışmış. Kadının, çevre koruma, blokzincir teknolojisi ve siber güvenlik üzerinde makaleleri bulunuyor.
7 DİL BİLİYOR
Kadının özgeçmişinde ayrıca Rusça ve İtalyanca da dahil olmak üzere yedi dil bildiğinin yazdığı görüldü.
Tüm bu gelişmeler, Mossad'ın, Hizbullah'ın Tayvanlı şirketten çağrı cihazı alma sürecinden haberdar olduğu, Budapeşte'de güçlü bir şirket ve yönetici geçmişi oluşturarak veya yetiştirilmiş/kullanışlı bir profili kullanarak Tayvanlı şirketle anlaştığı, çağrı cihazlarına patlayıcı yerleştirmek için özellikle 'üretim izni' aldığı ihtimalini öne çıkardı.
KOMŞULARI TANIMIYOR
Son yıllarda Letonya'daki bir iletişim konferansında onunla tanışan bir kişi onu bir akademisyen olarak tanımladı.
Şirket kayıtlarında kadının, Budapeşte'nin kuzeyindeki bir gökdelende kaldığı yazıyor. Financial Times'ın haberine göre; Binadaki dört komşu ve bir kuaför, son yıllarda kadını görmediklerini söyledi.
Dairede, üç ağır kilidi olan bir güvenlik kapısı olduğu görüldü.
"YALNIZCA ARACIYIM"
Amerikan NBC'nin ulaşabildiği kadının, "Çağrı cihazlarını ben üretmiyorum, yalnızca aracıyım. Sanırım konuyu yanlış anladınız" şeklinde konuştuğu öğrenildi.