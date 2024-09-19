Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad planladı kilit isimler uyguladı! Sevkiyat ağında İsrail bağı!

Daha sonra hepsi aynı anda uzaktan patlatıldı. AP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisine göre patlayan çağrı cihazları, örgütün daha önce kullanmadığı yeni bir markaya aitti.

Buna göre yaklaşık 6 ay önce sipariş edilen çağrı cihazları, Hizbullah'a teslim edilmeden önce içlerine patlayıcı yerleştirildi.

İÇİNE PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ Saldırının tam olarak nasıl planladığına dair de birden fazla teori ortaya atıldı.

İddiaya göre; cihazlara teslimat sürecinde müdahale eden İsrail ajanları, pilin yanına TNT'den 2 kat daha patlayıcı bir madde olan PETN'den (penta eritrit tetranitrat) ortalama 30 gram kadar yerleştirdi.

Daha sonra 3 bin cihaza özel mesajla pilin enerji sarfiyatını arttırarak ısınmasını sağlayacak bir mesaj gönderildi.

Belirli bir ısıya ulaşan pil patlayıcıyı tetikledi ve cihazlar infilak etti.

CİHAZLAR MACARİSTAN'DA ÜRETİLİYOR

Tayvan'dan Macaristan'a ve hatta Bulgaristan'a uzanan sevkiyat ağında oklar Barbara A. Chamberlain ve Cristiana Rosaria Bársony-Arcidiacono adlı iki gizemli kadına ve Norveçli bir adama çıktı. Mossad'ın Macaristan'da ve Bulgaristan'daki tabela şirketlerini iki yıl önce kurduğu ileri sürüldü.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi çağrı cihazlarının üretiminin Macaristan'daki iş ortağı BAC Consulting'in gerçekleştirdiğini açıkladı.

Budapeşte yönetimi Gold Apollo'nun açıklamalarını yalanladı. New York Times gazetesi Macaristan'daki BAC Consulting'in aslında İsrail istihbaratının bir paravan şirketi olduğunu yazdı.

OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

Mossad'ın iz bırakmamak için iki ayrı şirket daha kurduğunu, aslında çağrı cihazı satışının Bulgaristan merkezli Norta Global adlı şirket tarafından kolaylaştırıldığı iddiası ortaya atıldı. Bulgaristan ulusal güvenlik ajansı DANS ise İçişleri Bakanlığı'yla birlikte bir soruşturma başlattığını açıkladı. Şirketin Hizbullah'a çağrı cihazı ihracatında rol aldığı vurgulandı. Ancak Sofya'daki adres de Budapeşte'deki gibi basit bir işyeri çıktı. Bu ofiste Bulgar polisi arama yaptı.