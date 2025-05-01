Marsilya’dan Yusuf Akçiçek hamlesi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 19 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgileniyor. Fransız ekibinin üst düzey bir yöneticisi genç futbolcu için İstanbul'a geldi.



Söz konusu üst düzey yöneticinin, Yusuf Akçiçek'in transferi için önce Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile görüştüğü belirtildi. İkilinin daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Mirsad Türkcan'ın da yer aldığı yemekte yeniden transferi konuştuğu kaydedildi.



FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ



Fenerbahçe, altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek'in olası transferinde en az 20 milyon euro bonservis bekliyor.