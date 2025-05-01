Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...

26 Ocak 2024 tarihinde vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları "TV'de ilk kez" ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.
26 Ocak 2024 tarihinde vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları "TV'de ilk kez" ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.
FİLMİN KONUSU
Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışlar gözler önüne seriliyor.
OYUNCU KADROSU
İsmail Hacıoğlu - Cem Karaca rolünde
Fikret Kuşkan - Mehmet İbrahim Karaca (Cem Karaca'nın babası)
Yasemin Yalçın - Toto Karaca rolünde (Cem Karaca'nın annesi)
Melisa Aslı Pamuk
Buse Buçe Kahraman
Meral Çetinkaya
Melisa Döngel
Alper Saldıran
Kubilay Tunçer
"BİR EFSANEDEN BAHSETMEYE ÇALIŞTIK"
Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" demişti.
2,5 SAATLİK ÖZEL MAKYAJ
Hacıoğlu, çekimler sırasında her gün 2,5 saatlik özel bir makyaj yapıldığının altını çizerek, "Benim için her sahne ayrı bir anlam ifade ediyor. (Karaca'nın) Babasıyla vedalaştığı, Yasemin Hanım ile oynadığımız sahnenin benim gönlümde ayrı bir yeri var" ifadelerini kullanmıştı.