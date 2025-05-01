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Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...

Başrolünde İsmail Hacıoğlu’nun yer aldığı Cem Karaca'nın hayatını anlatan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi bu akşam televizyonda ilk kez ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak. Filmin televizyon izleyicileriyle buluşmasına saatler kala usta sanatçının hayatına dair detaylar merak edilmeye başladı. Peki, Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi konusu nedir, kaç yılında çekildi? Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin oyuncuları ve karakterleri...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 15:46 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:09
Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...

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26 Ocak 2024 tarihinde vizyona giren Cem Karaca'nın Gözyaşları "TV'de ilk kez" ATV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

FİLMİN KONUSU

Cem Karaca'nın Gözyaşları, 8 Şubat 2004 yılında hayata veda eden, "Tamirci Çırağı", "Namus Belası", "Bu Son Olsun", "Resimdeki Gözyaşları" gibi birçok esere imza atan Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu ediyor. Müzik kariyeri ve özel yaşamıyla ilham veren isimlerden olan Cem Karaca'nın hayatının bilinmeyenlerinin anlatıldığı yapımda, müzikle geçen elli sekiz yıllık bir ömrün içindeki büyük başarılar, çatışmalar, aşklar ve iniş çıkışlar gözler önüne seriliyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

OYUNCU KADROSU

İsmail Hacıoğlu - Cem Karaca rolünde

Fikret Kuşkan - Mehmet İbrahim Karaca (Cem Karaca'nın babası)

Yasemin Yalçın - Toto Karaca rolünde (Cem Karaca'nın annesi)

Melisa Aslı Pamuk

Buse Buçe Kahraman

Meral Çetinkaya

Melisa Döngel

Alper Saldıran

Kubilay Tunçer

Kaynak: AAKaynak: AA

"BİR EFSANEDEN BAHSETMEYE ÇALIŞTIK"

Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" demişti.

Kaynak: AAKaynak: AA

2,5 SAATLİK ÖZEL MAKYAJ

Hacıoğlu, çekimler sırasında her gün 2,5 saatlik özel bir makyaj yapıldığının altını çizerek, "Benim için her sahne ayrı bir anlam ifade ediyor. (Karaca'nın) Babasıyla vedalaştığı, Yasemin Hanım ile oynadığımız sahnenin benim gönlümde ayrı bir yeri var" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AAKaynak: AA

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