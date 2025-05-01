Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bu akşam ilk kez ATV ekranlarında! Müzikle geçen 58 yıllık bir ömür...

Kaynak: AA

"BİR EFSANEDEN BAHSETMEYE ÇALIŞTIK"

Filmde Karaca'yı canlandıran ve performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu İsmail Hacıoğlu, ekipçe çok heyecanlı olduklarını dile getirerek "Bir kısmımız için 6 aylık bir serüven oldu bu. Bir kısmımız için de 7-8 haftada tükendi gitti. Umarım izleyenlerde tükenmeyecek bir iş olur. Bir efsaneden bahsetmeye çalıştık. Tabii ki haddimiz değil ama elimizden geldiğince çalıştık. Son söz seyircinin. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" demişti.