Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI

Türkiye'de iş kazalarının önüne geçmek ve çalışma hayatını insan sağlığına uygun hale getirmek amacıyla yapılan düzenleme ile çalışma ortamları çağdaş yasalarla yeniden düzenlendi. İş yerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. İş yerleri tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrıldı, çalışanların sağlığı ön plana alındı.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)



GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAŞLADI

Türkiye'de yaşayanları sağlık şemsiyesi altına alan bu uygulama ile çalışan çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine ulaşma hakkına sahip oldu. Bugün devlet ya da özel sağlık kurumlarında T.C. numarasını söyleyen herkes tedavisini yaptırırken, aynı şekilde eczanelerden de rahatça ilaçlarını alabiliyor.



İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DEVREYE ALINDI

İşsizlik fonu devreye alınarak, işsiz kalan çalışanlara 10 aya kadar maaş uygulaması başlatıldı. İŞKUR sadece maaş ödemekle kalmayıp istihdam sağlamada da büyük rol üstlendi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

ESNAFIN MAAŞINDAKİ KESİNTİ KALKTI

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Hem iş yerini çalıştıran hem de yanında işçi istihdam edip vergi ve prim ödeyen esnafa yapılan bu haksız uygulama son buldu. Düzenlemeyle birlikte emekli maaşları artık tam olarak ödeniyor.



UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA YASAYA GİRDİ

Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal düzenleme ile güvence altına alındı. Uzaktan çalışanlar ile işlerine gelenlerin hakları eşitlendi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)



MEMUR EMEKLİLERİNİN 30 YIL ÜZERİ HİZMETLERİ İKRAMİYEYE YANSITILDI

Emekli memurlar ikramiyelerini alırken 30 yıl üzeri hizmetleri paralara yansımıyordu. Bu haksızlık giderildi ve 30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara aradaki farklar güncellenerek ödendi.



SÖZLEŞMELİLERE VE 4C'LİLERE KADRO

2011 ve 2013 yıllarındaki gibi 2022 yılında da sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlandı. Kamuda 4C diye bir kadro kalmadı. Özelleştirmeden gelen personel kamu kadrolarına alındı. Geçici işçiler için çalışma süresi 12 aya yükseltildi.