PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Türkiye’de çalışanlar için son 23 yılda 23 büyük devrim yapıldı. Çalışma hayatı ile ilgili ‘çözülemez’ denilen sorunlar ortadan kaldırıldı. Sırada yenileri var.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun, son 23 yıllık AK Parti Hükümetleri dönemde bir bir çözüme kavuşturuldu. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan milyonlarca çalışan ve emekli için devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve kararlar hayata geçirildi. Bundan sonraki dönem için de yeni düzenlemeler geliyor. İşte 23 yılda yapılan 23 devrim niteliğindeki düzenleme.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

1 MAYIS RESMİ BAYRAM OLDU
2009 yılında çıkartılan bir yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edildi. Böylece işlerinden kaçarak, viziteye çıkarak kutlamalara katılan işçiler, rahat rahat Emek ve Dayanışma Günü'nü bir bayram havasında kutlamaya başladı.

SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILDI
Başta 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Kanun olmak üzere birçok düzenleme ile sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırıldı, örgütlü çalışmanın yolu açıldı. Sendikalı çalışan sayısı her yıl daha da arttı.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) ÖDENDİ
Yıllarca çalışanların maaşından kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları tek tek hesaplanarak güncellenip hak sahiplerine ödendi. Milyonlar paralarından umudu kesmişken hesaplarında bu ödemeleri gördü.

5 MİLYON EMEKLİYE İNTİBAK
31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş 5 milyondan fazla vatandaşın maaşındaki yanlışlıklar yeniden hesaplandı. Tozlu çuvalların içinden dosyalar tek tek çıkartıldı. Günlerce hesaplama yapılıp farklar hesaplara yatırıldı ve haksızlıklar giderildi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
Türkiye'de iş kazalarının önüne geçmek ve çalışma hayatını insan sağlığına uygun hale getirmek amacıyla yapılan düzenleme ile çalışma ortamları çağdaş yasalarla yeniden düzenlendi. İş yerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. İş yerleri tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrıldı, çalışanların sağlığı ön plana alındı.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BAŞLADI
Türkiye'de yaşayanları sağlık şemsiyesi altına alan bu uygulama ile çalışan çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine ulaşma hakkına sahip oldu. Bugün devlet ya da özel sağlık kurumlarında T.C. numarasını söyleyen herkes tedavisini yaptırırken, aynı şekilde eczanelerden de rahatça ilaçlarını alabiliyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ DEVREYE ALINDI
İşsizlik fonu devreye alınarak, işsiz kalan çalışanlara 10 aya kadar maaş uygulaması başlatıldı. İŞKUR sadece maaş ödemekle kalmayıp istihdam sağlamada da büyük rol üstlendi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)
ESNAFIN MAAŞINDAKİ KESİNTİ KALKTI
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Hem iş yerini çalıştıran hem de yanında işçi istihdam edip vergi ve prim ödeyen esnafa yapılan bu haksız uygulama son buldu. Düzenlemeyle birlikte emekli maaşları artık tam olarak ödeniyor.

UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA YASAYA GİRDİ
Pandemi ile hayatımıza giren uzaktan ve esnek çalışma modelleri yasal düzenleme ile güvence altına alındı. Uzaktan çalışanlar ile işlerine gelenlerin hakları eşitlendi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

MEMUR EMEKLİLERİNİN 30 YIL ÜZERİ HİZMETLERİ İKRAMİYEYE YANSITILDI
Emekli memurlar ikramiyelerini alırken 30 yıl üzeri hizmetleri paralara yansımıyordu. Bu haksızlık giderildi ve 30 yıldan fazla hizmeti olan emekli memurlara aradaki farklar güncellenerek ödendi.

SÖZLEŞMELİLERE VE 4C'LİLERE KADRO
2011 ve 2013 yıllarındaki gibi 2022 yılında da sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlandı. Kamuda 4C diye bir kadro kalmadı. Özelleştirmeden gelen personel kamu kadrolarına alındı. Geçici işçiler için çalışma süresi 12 aya yükseltildi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

TAŞERONA DEVLETTE KADRO VERİLDİ
Değişik şirketlerde hakları verilmeden çalıştırılan taşeron işçiler çalıştıkları devlet kurumları ve belediye şirketlerinde kadrolu hale getirildi. Kamu kurumlarında 4D'li işçi olarak istihdam edilen bu işçiler için toplu sözleşme, ikramiye gibi ek imkanlar da getirildi. Devrim niteliğindeki bu çalışma ile kamuda taşeron uygulaması yıllar sonra bitirildi, çok büyük bir toplumsal sorun haline gelen uygulama bitirildi.

ANNELERE ÜÇ ÇOCUK BORÇLANMA İMKANI
Anneler iki çocuk için borçlanma yapabiliyor ve bu haktan Bağ-Kur'lular yararlanamıyordu. Bağ-Kur'lu annelere doğum borçlanması hakkı getirilirken, çocuk sayısı da üçe çıkartıldı. Bugün bu karar sayesinde yüzbinlerce anne emeklilik imkanına kavuşuyor. Milyonlarca emekliye dini bayramlarda yılda iki kez ikramiye ödemesi uygulaması başlatıldı. Son artışla toplamda her yıl 8 bin lira ödeniyor. Emekliler ve memurlar maaşlarının yatırıldığı bankalardan promosyon ödemesi de almaya başladı. Promosyon rakamı 27 bin liraya kadar çıktı.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI
Doğumdan sonra ücretliücretsiz izin hakları bulunan annelere isterlerse çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Bu yarı zamanlı çalışma sırasında maaşını da tam alması sağlandı. İsteyenlere çocuk 5 yaşına gelen kadar da yarım maaş ile yarı zamanlı çalışma yapma hakkı tanındı.

EMEKLİYE TABAN MAAŞ UYGULAMASI
Milyonlarca emekli için taban maaş getirildi. Maaşı çok düşük olanlar daha yüksek ödemeye kavuştu. Farklar Hazine'den karşılanmaya devam ediyor.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

5 MİLYON EYT'LİYE EMEKLİLİK İMKANI:
Yaklaşık 23 yıl milyonların sorunu olarak ortada duran ve çözüm bekleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 5 milyon kişi emeklilik hakkına kavuştu.

ARABULUCULUK SİSTEMİ İLE İŞ DAVALARI KABUS OLMAKTAN ÇIKTI
Yıllar süren iş davaları artık arabuluculuk sistemi ile bir ayda çözüme kavuşmaya başladı. Tazminat, işe geri dönüş gibi davalar arabulucuda çözülüyor.

VERGİSİZ ASGARİ ÜCRET
Ocak 2022 itibariyle devrim niteliğinde bir karar ile asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Bununla birlikte daha fazla ücret alanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım da vergiden muaf tutuldu.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

ÜCRETSİZ İZİN İÇİN NAKİT ÖDEME İMKANI
Pandemi döneminde çıkartılan ek bir düzenleme ile kısa çalışma ödeneği uzatıldı, sadece beyan ile ödendi. Ayrıca ücretsiz izin için de nakdi ödeme imkanı sağlandı. Birçok iş yeri ve çalışan pandemiye karşı korundu.

3600 EK GÖSTERGE ARTIŞI
Milyonlarca memuru ilgilendiren devrim niteliğindeki karar ile ek gösterge konusunda yapılan haksızlıklar giderildi. Sadece dört meslek için öngörülen artış tüm memurları kapsadı ve her unvandaki memurun ek göstergesi artırıldı.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE ÇALIŞMA FIRSATI
Üniversiteliler için işbaşı eğitimleri, part-time çalışma ve maaş fırsatları getirildi.

Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim. (AA)

DOĞUM PARASI UYGULAMASI BAŞLADI
Annelere çalışsın-çalışmasın her doğum için ödeme başladı. Ödemeler son değişiklikle ilk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için 60 ay boyu ayda bin 500 lira ve diğer çocuklar için 60 ay boyu ayda 5 bin lira olacak şekilde yükseltildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Beşiktaş’ta şerit ihlali yapan çakarlı maganda hakkında gereken yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında yeni talep: Savcılık KİPTAŞ ve İSFALT’ın ihale belgelerini istedi
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Fenerbahçe’den sansyonel transfer! Jose Mourinho onay verdi
Başkan Erdoğan İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı! Terörsüz Türkiye ve Trump mesajı
PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...
Kur’an bülbülleri Külliye’de! Başkan Erdoğan’dan İslam dünyasına çağrı: Tarihin akışına yön vermek için birlik şart
Dürziler çatışmaya girdi İsrail Şam’a saldırdı! Tel Aviv Suriye’de mezhep çatışmasını kışkırtıyor
Başkan Erdoğan açıkladı: Yarısı Bizden kampanyasında destek tutarları artırıldı! Hibe tutarı 875 bin TL’ye yükseldi
Siyonistlerde Roma hazımsızlığı! Meloni’ye tepki: İsrail’e hayır, Erdoğan’a evet
Murat Ongun’un ’Eko’sistemde şaibeli yükselişi! Teşrik-i mesaisi olan o isim anlattı: Bir propaganda müdürünün ihtiraslarla dolu hezeyanı
atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’dan seyircisine büyük sürpriz!