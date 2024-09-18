1

İsrail, Lübnan genelinde iki gün üst üste henüz nasıl yapıldığı tespit edilemeyen saldırılar düzenledi. 17 Eylül'deki ilk saldırılarda çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, ikinci gün telsizler, güneş panelleriyle birlikte birçok iletişim cihazını infilak ettirdi.