İsrail, Lübnan genelinde iki gün üst üste henüz nasıl yapıldığı tespit edilemeyen saldırılar düzenledi. 17 Eylül'deki ilk saldırılarda çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, ikinci gün telsizler, güneş panelleriyle birlikte birçok iletişim cihazını infilak ettirdi.
Yaşanan saldırıların ardından cihazların Hizbullah'a teslim edilmeden önce İsrail istihbarat servisleri tarafından tuzaklandığı öne sürüldü.
ICOM MARKA TELSİZLER JAPONYA MERKEZİ
Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.