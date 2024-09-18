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İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı?

İsrail, Lübnan genelinde iki gün üst üste henüz nasıl yapıldığı tespit edilemeyen saldırılar düzenledi. 17 Eylül'deki ilk saldırılarda çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, ikinci gün telsizler, güneş panelleriyle birlikte birçok iletişim cihazını infilak ettirdi. Saldırıların perde arkasında İsrail'in gizli istihbarat servisi MOSSAD'ın olabileceği iddiaları ortaya atılırken çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı. Öte yandan Lübnan'da patlayan çağrı cihazlarıyla yapılan saldırı, dikkatleri İsrail'in gizli siber savaş birimi 8200'e çevirdi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:08 Güncelleme Tarihi18 Eylül 2024, 23:09
İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı? 1

İsrail, Lübnan genelinde iki gün üst üste henüz nasıl yapıldığı tespit edilemeyen saldırılar düzenledi. 17 Eylül'deki ilk saldırılarda çağrı cihazlarını hedef alan İsrail, ikinci gün telsizler, güneş panelleriyle birlikte birçok iletişim cihazını infilak ettirdi.

İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı? 2

Yaşanan saldırıların ardından cihazların Hizbullah'a teslim edilmeden önce İsrail istihbarat servisleri tarafından tuzaklandığı öne sürüldü.

İsrail siber saldırılarının perde arkası! MOSSAD paravan şirket mi kurdu? Çağrı cihazı ve telsizleri istihbarat birimi 8200 mü patlattı? 3

ICOM MARKA TELSİZLER JAPONYA MERKEZİ
Lübnan genelinde çağrı cihazlarının patlamasının ardından bazı telsizlerin de infilak ettirilmesi, Hizbullah mensuplarının taşıdığı anlaşılan Japonya merkezli ICOM marka cihazların durumunu gündeme getirdi.

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