Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)





Belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."



Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)



DAVETLİLERİN KONUŞMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin farklı illerinden gelen işçileri, 8 konfederasyon ve meslek örgütlerinin başkanlarını kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçi haklarının, çalışma hayatında yaşanılan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birbirleriyle menfaati çelişen gruplar, bu masanın etrafında toplanabilir hale geldi. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi sizin liderliğinizle oldu. Gelişmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kültürümüzde çok güzel söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.' Herkesin farklı bir hizmet alanı var. Herkes o hizmet alanında ülke nezdinde birleşebildiği ölçüde hepimiz de rahat edebiliyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.