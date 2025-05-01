Başkan Erdoğan 1 Mayıs’ta emekçileri Külliye’de kabul etti: Türkiye Yüzyılı’nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapacağız

Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
Belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
DAVETLİLERİN KONUŞMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin farklı illerinden gelen işçileri, 8 konfederasyon ve meslek örgütlerinin başkanlarını kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçi haklarının, çalışma hayatında yaşanılan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birbirleriyle menfaati çelişen gruplar, bu masanın etrafında toplanabilir hale geldi. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi sizin liderliğinizle oldu. Gelişmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kültürümüzde çok güzel söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.' Herkesin farklı bir hizmet alanı var. Herkes o hizmet alanında ülke nezdinde birleşebildiği ölçüde hepimiz de rahat edebiliyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kendilerini kabul ederek fikirlerini aldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Esnaf neyi bekler? Ülkede huzuru bekler. Vatandaş neyi bekler? Ülkedeki huzuru bekler. Siz değerli çalışan emekçilerin bugünü kutlu olsun." dedi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, devlet, işçi ve işverenin birbirini sürekli desteklemesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:
"İşçinin, işverenin bir arada olduğu, devletiyle beraber olduğu anların kıymetini bilmemiz gerekir diye ifade ediyoruz. Tüm teşkilat olarak da bu düşüncemizin arkasındayız. Bugün de esasında böyle bir resim bizi çok memnun ediyor Cumhurbaşkanı'm, bakanlarımızla birlikte."
Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Konuşmanızda ifade ettiğiniz tarzda, emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde, bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden her zaman gelen en maksimum düzeyde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erdoğan'ın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde, Türk çalışma hayatında büyük reformlara imza attıklarını, büyük desteğini gördüklerini söyledi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışma hayatına ilişkin "çözülmez" denilen birçok sorunu Başkan Erdoğan'ın dirayetiyle, atılan adımlarla çözdüklerini dile getirerek, "Bu tip meselelerde sizlerin samimi ve bizleri sahiplenen, tüm emek kesiminin yolunu açan bu iradeniz son derece kıymetli. 1 Mayıs'ın tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 1 Mayıs önceden 'devlete kafa tutma günü' olarak zihinlere kazınmıştı, şimdi Anadolu'nun bütün illerine yaydık ve normalleşti." diye konuştu.
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Başkan Erdoğan'ın emeğe ve alın terine verdiği kıymeti çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Sendikal kanunun hazırlanması, toplu sözleşme kanununun çıkarılması, daha sonraki süreçlerde sendikaların daha güçlü yapılar olması noktasında çok ciddi gayret ve destek verdiniz. Bu anlamda minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.
5 milyon kişiyi istihdam eden bir sektörü temsil ettiklerini anlatan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da pek çok sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle çözdüklerini anlattı.
Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (AA)
Kabulde, çeşitli meslekleri temsilen bulunan işçiler de Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.