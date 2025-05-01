Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler

PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr) "TÜRKİYE SİVİLLERİ VURUYOR" ALGISI BOŞA ÇIKTI Skandal belgeselde Community Peacemaker Teams (CPT) isimli PKK 'yı aklama kuruluşunun öldürülen teröristleri "sivil" olarak lanse etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde CPT üyesi Kameran Osman'ın "Bir kişinin PKK ile bağlantılı olması onu meşru bir askeri hedef yapmaz" dediği duyuluyor. Bu da hem BBC 'nin hem de CPT'nin Türkiye sivilleri vuruyor algısını tamamen boşa çıkardı. PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr) SADDAM'I ÖRNEK VERDİ... BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ Simona Foltyn , Türk ordusunun sınır ötesinde PKK'ya yaptığı operasyonların uzun bir geçmişi olduğunu vurgularken Saddam Hüseyin örneği verip Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. "Bugün PKK ile mücadeleyi Erdoğan yürütüyor" denilen belgeselde Başkan Erdoğan'ın "Bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır" ifadelerini yer verildi.

PKK elebaşı Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr)





Öte yandan PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenler de belgeselde kendisine yer buldu.



PKK'lı Zübeyir Aydar'la röportaj yapan Simona Foltyn, "IKBY'de bir ay geçirdik. Kürt sivillerle ve yerel yetkililerle görüştük. Bize orada PKK'yı istemediklerini söylediler" dedi. Aydar, "Özgürlük istersen bunun bedelleri var. Bunu göze alman lazım" diyerek bölgedeki terörist varlığı meşrulaştırmak istedi.



"PKK GİDER BAŞKA KÜRT GRUPLAR GELİR"



Belgeselde bir kesit ise oldukça manidar, kasıtlı ve maksatlı idi...



PKK'nın fesih kongresi için takvimin konuşulduğu bir dönemde elebaşı Zübeyir Aydar'ın "Türkiye PKK'yı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiye'nin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez" sözlerine yer verildi.



PKK'lılara ʺkardeşimʺ diyen, Kandil ve uzantılarıyla birlik olmayı ʺbekaʺ olarak tanımlayan KYB'li Bafel Talabani (Takvim.com.tr)



TALABANİ'DEN SKANDAL SÖZLER



PKK'lılara "kardeşim" diyen, Kandil ve uzantılarıyla birlik olmayı "beka" olarak tanımlayan ve YPG elebaşı ferhat Abdi Şahin'le içli dışlı olan KYB Başkanı Bafel Talabani ise "Irak'ta şu an ABD'lilerden daha fazla Türk askeri bulunuyor. Ben PKK'yı Irak'ın iç işleri müdahale bahanesi olarak görüyorum" dedi.



"Mapping Kurdistan: Territory, Self-Determination and Nationalism" isimli PKK propagandası yapan kitabın yazarı olan Zeynep Kaya'nın "Artan özerklik, ademi, merkeziyetçilik ve uzun vadede potansiyel olarak bağımsız bir kürdistan Türk devleti için önemli bir tehdit görülüyor" dediği duyuldu.