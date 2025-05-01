SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC'den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdiler

İngiliz BBC, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKK'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde kasıtlı ve maksatlı bir belgesel yayımladı. Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge" isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı. Türk askerine "işgalci" PKK'lı teröristlere "sivil" denildi, Saddam Hüseyin örneği verilip Başkan Erdoğan hedef gösterildi. Belgeselde PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenlerin görüşlerine de yer verildi.

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:24 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:48
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye terörsüz bir gelecek inşa etmekte kararlı. PKK terör örgütü ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber tarih olacak. Kandil için üçüncü bir alternatif yok.

Başkan Erdoğan'ın iç cephe vurgusu, Bahçeli'nin telkinleriyle şekillenen süreç 27 Şubat 2025'te İmralı'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK fesih kongresini toplasın" çağrısıyla farklı bir boyuta evrildi.

KANDİL BAHANELERLE İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

Kandil'deki terör baronları ise silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürmeyi tercih etti.

Elebaşlarınca "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıralandı.

BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)


BBC'DEN SKANDAL BELGESEL: IRAK'TAKİ TÜRK ÜSLERİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ SERVİS ETTİLER

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC de tam da böyle bir dönemde Türkiye'nin PKK'ya yönelik etkili operasyonlarını hedef alan ve Türk askerini "işgalci" olarak konulandıran skandal bir belgesel yayımladı.

Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge" isimli belgeselde, Irak'ın kuzeyindeki Türk askeri üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edildi.

BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)

Foltyn "Uydu görüntüleri ve sosyal medyada bilgi toplayarak Türkiye'nin askeri karakolları ve daimi üslerinin tam konumlarını tespit ettik" dedi.

BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)BBC Türk üslerini görüntüleyip PKK'ya hedef gösterdi (Takvim.com.tr)

ÜSLERİ PKK'YA HEDEF GÖSTERDİLER

Irak sınır güçlerinin desteğiyle bölgede hareket eden Foltyn'in Irak karakollarındaki kamera ve teçhizatlarla elde ettiği görüntüleri ayan beyan yayımlayarak bir nevi PKK'ya raporladı.

PKK'LILAR MAĞARA VE TÜNELLERDEN BAŞINI ÇIKARAMIYOR

Arapça, İngilizce ve Türkçe hazırlanan 51 dakikalık belgeselde Gara ve Metina'dan kesitler yer alıyor. PKK için "1978'de kurulan silahlı bir gerilla hareketi" güzellemesi yapılırken Türk askerinin müdahalesi ve İHA-SİHA korkusuyla teröristlerin Irak dağlarındaki mağara ve tünellerde faaliyet gösterdiği vurgulanıyor.

PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr)


"TÜRKİYE SİVİLLERİ VURUYOR" ALGISI BOŞA ÇIKTI

Skandal belgeselde Community Peacemaker Teams (CPT) isimli PKK'yı aklama kuruluşunun öldürülen teröristleri "sivil" olarak lanse etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde CPT üyesi Kameran Osman'ın "Bir kişinin PKK ile bağlantılı olması onu meşru bir askeri hedef yapmaz" dediği duyuluyor. Bu da hem BBC'nin hem de CPT'nin Türkiye sivilleri vuruyor algısını tamamen boşa çıkardı.

PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr)PKK'nın fesih kongresinin arifesinde BBC'den skandal belgesel (Takvim.com.tr)

SADDAM'I ÖRNEK VERDİ... BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF GÖSTERDİ

Simona Foltyn, Türk ordusunun sınır ötesinde PKK'ya yaptığı operasyonların uzun bir geçmişi olduğunu vurgularken Saddam Hüseyin örneği verip Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi.

"Bugün PKK ile mücadeleyi Erdoğan yürütüyor" denilen belgeselde Başkan Erdoğan'ın "Bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır" ifadelerini yer verildi.

PKK elebaşı Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr)


Öte yandan PKK elebaşı Zübeyir Aydar, KYB Başkanı Bafel Talabani ve PKK destekçisi akademisyenler de belgeselde kendisine yer buldu.

PKK'lı Zübeyir Aydar'la röportaj yapan Simona Foltyn, "IKBY'de bir ay geçirdik. Kürt sivillerle ve yerel yetkililerle görüştük. Bize orada PKK'yı istemediklerini söylediler" dedi. Aydar, "Özgürlük istersen bunun bedelleri var. Bunu göze alman lazım" diyerek bölgedeki terörist varlığı meşrulaştırmak istedi.

"PKK GİDER BAŞKA KÜRT GRUPLAR GELİR"

Belgeselde bir kesit ise oldukça manidar, kasıtlı ve maksatlı idi...

PKK'nın fesih kongresi için takvimin konuşulduğu bir dönemde elebaşı Zübeyir Aydar'ın "Türkiye PKK'yı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiye'nin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez" sözlerine yer verildi.

PKK'lılara ʺkardeşimʺ diyen, Kandil ve uzantılarıyla birlik olmayı ʺbekaʺ olarak tanımlayan KYB'li Bafel Talabani (Takvim.com.tr)PKK'lılara ʺkardeşimʺ diyen, Kandil ve uzantılarıyla birlik olmayı ʺbekaʺ olarak tanımlayan KYB'li Bafel Talabani (Takvim.com.tr)

TALABANİ'DEN SKANDAL SÖZLER

PKK'lılara "kardeşim" diyen, Kandil ve uzantılarıyla birlik olmayı "beka" olarak tanımlayan ve YPG elebaşı ferhat Abdi Şahin'le içli dışlı olan KYB Başkanı Bafel Talabani ise "Irak'ta şu an ABD'lilerden daha fazla Türk askeri bulunuyor. Ben PKK'yı Irak'ın iç işleri müdahale bahanesi olarak görüyorum" dedi.

"Mapping Kurdistan: Territory, Self-Determination and Nationalism" isimli PKK propagandası yapan kitabın yazarı olan Zeynep Kaya'nın "Artan özerklik, ademi, merkeziyetçilik ve uzun vadede potansiyel olarak bağımsız bir kürdistan Türk devleti için önemli bir tehdit görülüyor" dediği duyuldu.

Simona Foltyn imzalı ʺTürkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölgeʺ isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı (Takvim.com.tr)Simona Foltyn imzalı ʺTürkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölgeʺ isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı (Takvim.com.tr)


İNGİLİZ YİNE FİTNE PEŞİNDE

İngiliz BBC'nin Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde böylesi bir belgesel yayımlaması "İngiliz yine fitne peşinde" yorumlarını da beraberinde getirdi.

PKK elebaşı Mustafa Karasudan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olurPKK elebaşı Mustafa Karasudan bahanelerle dolu fesih kongresi açıklaması: Öcalan doğrudan katılmasa da olur

PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafıPKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fesih kongresinin arifesinde İngiliz fitnesi! BBC’den skandal belgesel: Türk üslerini görüntüleyip PKK’ya hedef gösterdiler
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi
Çalışma hayatında kronikleşen tüm sorunlar çözüldü! 23 yılda 23 devrim: Yenileri sırada
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
İngiltere ve Fransa’dan Filistin’i tanıma adımı! Görüşmeler başladı
Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Birçok ile sağanak, yıldırım, dolu ve fırtına geliyor! İstanbul, Ankara, Kocaeli...
Denizli’de korkunç olay! 2 yaşındaki bebeği öldüresiye dövdü! Sonra yakmaya kalkıştı
UTTS’de süre uzadı! İşte son tarih
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar
Trump istediğini aldı! ABD ve Ukrayna değerli madenler anlaşmasını imzaladı
Emlak kralı mirasını eski eşine bırakmıştı! İmza sahte çıktı! ABD’li kardeşler mirasa ortak oldu
CHP’li İmamoğlu’nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı ortaya çıktı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!
Bakan Yerlikaya duyurdu: Beşiktaş’ta şerit ihlali yapan çakarlı maganda hakkında gereken yapıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den atama açıklaması! Kurban Bayramı ile yaz tatili birleşecek mi?
CHP’li Özel’in yolsuzluk çıkarmasında son durak Fransa!
İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında konuşulmayan detay! 1999 yılı, Murat Ongun ve ABD’nin resmi daveti | İmamoğlu’nun A Takımı ve ilişkileri
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...