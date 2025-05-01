"Evimizi drone ile izlediklerini, birine haber verirsek operasyon yapılacağını söylediler. Suçlamalardan korktuğum için şahıslara bilgi verdim. En son bana, 'eşine bilgi söylemeden paraları aşağıya indir' dediler. Aynı gün evde bulunan yaklaşık 700 bin dolar parayı ve yaklaşık yarım kilo yüzük, kolye, bilezik gibi altın ürünleri sarı poşete koyarak aşağıya indirdim. Bu sırada telefonla görüşmeye devam ediyordum. Hakan isimli şahıs paraları benden aldı, sonrasında eve giderek durumu eşime anlattım. Eşimin durumdan haberi yoktu, ardından dolandırıldığımızı anladım. Şikayetçiyim"

"700 BİN DOLAR VE YARIM KİLO ALTIN VERDİM" Karaoğlu ifadesinin devamında, şüphelilerin kendisiyle ilgili bir çok bilgi söylediğini belirterek şu iddialarda bulundu:

ZAMANLAMA MANİDAR

Elçin Karaoğlu'nun 28 Nisan 2025'te yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındığı günlerde annesi Leyla Karaoğlu'nun "FETÖ" iddiasıyla dolandırıldığını öne sürmesi dikkat çekti.

BU PARAYI NASIL BİRİKTİRDİLER?

Şikayet dilekçesinde emekli olduğunu belirten Leyla Karaoğlu ve görme engelli olduğunu söylediği eşi Enver Karaoğlu yaklaşık 30 milyon TL'lik serveti nasıl biriktirdi?

DELİL KARARTMA OPERASYONU MU?

Yaşlıları hedef alan bu tür telefon dolandırıcılıkları yaygın olsa da, olayın tam da soruşturma sırasında gündeme gelmesi soru işaretlerine yol açıyor..

Bu iddia, varlıkların soruşturmadan kaçırılmaya çalışıldığı ya da delillerin yok edilmek istendiği yönünde şüphelere sebep oldu.

FİZİKİ TAKİBE Mİ TAKILDILAR?

Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer A Haber'de Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Özer şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu şu anda tutuklandı. Çıkan haberlere bakın; tutuklandığı gün annesi polise başvuruyor ve diyor ki: 'Ben evdeki 700 bin dolar ve yarım kilo altını tanımadığım birisi geldi, sarı torba içerisinde ona teslim ettim, dolandırıldım' diyerek ihbarda bulunuyor. Muhtemelen polis takibine takıldığını düşünüyor.