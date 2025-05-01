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Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu'nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!

İBB’deki yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında tutuklanan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun annesi Leyla Karaoğlu, aynı günlerde 700 bin dolar ve yarım kilo altınını dolandırıcılara kaptırdığını öne sürdü. "Adınız FETÖ soruşturmasında geçiyor" yalanıyla kandırıldığını öne süren Leyla Karaoğlu’nun bu büyük serveti nasıl edindiği merak konusu olurken, olayın zamanlaması "Delil kaçırma mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:58
Zamanlama manidar... Tutuklu İBB müdürü Elçin Karaoğlu’nun annesi Leyla Karaoğlu dolandırıldı: 700 bin dolar ve yarım kilo altın!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli büyük bir yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Adem Soytekin gibi yakın ekibi tutuklandı.

2.DALGA OPERASYONDA KRİTİK İSİM DE TUTUKLANDI İMAR İŞLERİNDEN SORUMLU İSİM ELÇİN KARAOĞLU TUTUKLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması çerçevesinde düzenlenen 2. dalga operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve tutuklanması talep edilen 30 şüpheliden 18'i tutuklandı. Tutuklananlar arasıında İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu da yer aldı.

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ZAMANLAMA MANİDAR: ANNESİ "DOLANDIRILDIM" DİYEREK BAŞVURDU
Elçin Karaoğlu'nun tutuklanması ile eş zamanlı olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Elçin Karaoğlu'nun annesi Leyla Karaoğlu, dolandırıldığını öne sürerek karakolda şikayetçi oldu.

"Hakkımızda tutuklama kararı olduğunu ancak telefon üzerinden ifade alacaklarını söylediler"
Emniyetteki kimlik tespitinde emekli olduğunu söyleyen şikayetçi Leyla Karaoğlu, aylık gelirini ise belirtmedi.

Ekrem İmamoğlu ve Elçin KaraoğluEkrem İmamoğlu ve Elçin Karaoğlu

"ADINIZ FETÖ OPERASYONUNDA GEÇİYOR DEDİLER İNANDIM"
Karoğlu emniyetteki ifadesinde, 28 Nisan tarihinde eşi Enver Karaoğlu ile evlerinde oturduğunu belirterek, "Enver'i yabancı bir numara aradı. Telefonla görüştüğü kişi mesajlaşma uygulaması üzerinden fotoğraf atınca, eşim gözleri görmediği için telefonu bana verdi. Bunun üzerine ben görüşmeye başladım. Telefon numaramı verdim, sonrasında beni aradılar, bir çok numara ile görüştüm ancak bana görüşmelerin ardından telefon kayıtlarını ve mesajları sildirdiler. Yaptığım görüşmelerde bana eşim ile ismimizi FETÖ operasyonlarında geçtiğini, adımıza kimlik düzenlendiğini, hakkımızda tutuklama kararı olduğunu ancak telefon üzerinden ifade alacaklarını söylediler." dedi.

Elçin Karaoğlu ve Ekrem İmamoğluElçin Karaoğlu ve Ekrem İmamoğlu

"700 BİN DOLAR VE YARIM KİLO ALTIN VERDİM"
Karaoğlu ifadesinin devamında, şüphelilerin kendisiyle ilgili bir çok bilgi söylediğini belirterek şu iddialarda bulundu:

"Evimizi drone ile izlediklerini, birine haber verirsek operasyon yapılacağını söylediler. Suçlamalardan korktuğum için şahıslara bilgi verdim. En son bana, 'eşine bilgi söylemeden paraları aşağıya indir' dediler. Aynı gün evde bulunan yaklaşık 700 bin dolar parayı ve yaklaşık yarım kilo yüzük, kolye, bilezik gibi altın ürünleri sarı poşete koyarak aşağıya indirdim. Bu sırada telefonla görüşmeye devam ediyordum. Hakan isimli şahıs paraları benden aldı, sonrasında eve giderek durumu eşime anlattım. Eşimin durumdan haberi yoktu, ardından dolandırıldığımızı anladım. Şikayetçiyim"

İBB'ye yönelik 2. dalga operasyon düzenlendiİBB'ye yönelik 2. dalga operasyon düzenlendi

ELÇİN KARAOĞLU'NUN EVİNDE NE ÇIKTMIŞTI?
Öte yandan aramalarda İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun evinde 24 tam, 22 yarım, 129 çeyrek, 1 gram altın, 18 Ata lirası ele geçirilmişti.

ZAMANLAMA MANİDAR
Elçin Karaoğlu'nun 28 Nisan 2025'te yolsuzluk soruşturmasıyla gözaltına alındığı günlerde annesi Leyla Karaoğlu'nun "FETÖ" iddiasıyla dolandırıldığını öne sürmesi dikkat çekti.

BU PARAYI NASIL BİRİKTİRDİLER?
Şikayet dilekçesinde emekli olduğunu belirten Leyla Karaoğlu ve görme engelli olduğunu söylediği eşi Enver Karaoğlu yaklaşık 30 milyon TL'lik serveti nasıl biriktirdi?

DELİL KARARTMA OPERASYONU MU?
Yaşlıları hedef alan bu tür telefon dolandırıcılıkları yaygın olsa da, olayın tam da soruşturma sırasında gündeme gelmesi soru işaretlerine yol açıyor..

Bu iddia, varlıkların soruşturmadan kaçırılmaya çalışıldığı ya da delillerin yok edilmek istendiği yönünde şüphelere sebep oldu.

FİZİKİ TAKİBE Mİ TAKILDILAR?
Akşam Gazetesi yazarı Murat Özer A Haber'de Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Özer şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu şu anda tutuklandı. Çıkan haberlere bakın; tutuklandığı gün annesi polise başvuruyor ve diyor ki: 'Ben evdeki 700 bin dolar ve yarım kilo altını tanımadığım birisi geldi, sarı torba içerisinde ona teslim ettim, dolandırıldım' diyerek ihbarda bulunuyor. Muhtemelen polis takibine takıldığını düşünüyor.

Şimdi hiç kimse sormayacak mı: İBB İmar Müdürü'nün annesinin, 70 küsur yaşındaki emekli bir kadının evinde 700 bin dolar ve yarım kilo altın ne arar? Ama muhtemelen şöyle bir şey oldu. Bu soruları çoğaltmak mümkün. Neden tam da oğlunuzun tutuklandığı gün böyle bir ihbarda bulundunuz? Fiziki bir takibe uğradığınızı ve aslında birisini size göndererek teslim aldıkları o paranın polisin eline geçme ihtimalinin bulunduğunu, ondan dolayı kendinizi temize çıkarmak için böyle bir senaryo mu ürettiniz? Tüm bu sorular sorulacak."

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