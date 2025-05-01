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Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in “adaylık” operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “adaylık formülü” adı altında hem İmamoğlu’nu hem de Mansur Yavaş’ı yıpratma operasyonuna başladı. Silivri’de “adaylıktan çekilemez” dediği İmamoğlu’nu daha sonra “Cumhurbaşkanı Yavaş, Başbakan İmamoğlu” formülüyle gölgede bırakan Özel’in, son olarak “Planımız İmamoğlu, nokta” şeklindeki kafa karıştıran açıklaması Takvim.com.tr'nin "çite operasyon" manşetiyle gündeme getirdiği haberi doğruladı. İmamoğlu bu manevralardan rahatsız olduğu ve Özel’in ikili oynayarak Cumhurbaşkanlığı yolunu kendisine açmaya çalıştığı konuşulurken bu duruma ilişkin çarpıcı bir tepit daha geldi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı büyük bir mikserin içine atmış, karıştırdıkça karıştırıyor. Sonunda ne çıkacak biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın posasını çıkardıktan sonra yıpranmamış olarak ayakta sadece kendisi kalacak. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edecek...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 10:24
Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in adaylık operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı

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Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve jammerlı bantlı gizli görüşmelerle sallanırken bir yandan da büyük bir iç çekişme yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda "birleştirici lider" pozları verse de perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve onun Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan kritik bir planı devreye soktu.

"ADAYLIK FORMÜLÜ" DİYEREK OPERASYON ÇEKTİ
Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. "Kimsenin yedeği olmam" diyen ve uzun süredir sessizliği koruyan Mansur Yavaş'ı da oyuna dahil ederek yıpratma zemini oluşturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (27 Nisan, AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (27 Nisan, AA)

ÖNCE İMAMOĞLU DEDİ SONRA YAVAŞ DEDİ
Silivri'ye yaptığı ziyarette, "Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu kendisi bile istese adaylıktan çekilemez, sonuna kadar gidecek." diyerek en büyük "Ekremci" pozları veren Özgür Özel CHP yandaşı Fatih Altaylı'nın 28 Nisan'da yayınlanan YouTube programında ise Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

Özgür Özel 28 Nisan'da yayınlanan programda konuştu (Ekran Görüntüsü)Özgür Özel 28 Nisan'da yayınlanan programda konuştu (Ekran Görüntüsü)

CHP Genel Başkanı Özel şu ifadeleri kullandı:

"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."

TAKVİM.COM.TR YAZDI: ÖZEL "ÇİFTE OPERASYON" ÇEKTİ İMAMOĞLU RAHATSIZ!
Bu açıklama; Özel'in bir yandan İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayı" apoletini söktüğünü hem de siyasi yasak üzerinden devre dışı kalabileceğini kabullendiğini ortaya koydu. Diğer yandan ise Yavaş'ı Ekremcilerin karşısına sürerek yıpratılmasına zemin hazırladığı ve "yedek oyuncu" pozisyonuna soktuğu görüldü. Takvim.com.tr CHP içinde bu söylemlerin "çifte operasyon" olarak yorumlandığını ve Ekrem İmamoğlu'nun rahatsızlığını yazdı. Kulislerde konuşulanlara göre İmamoğlu, cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP'lilere Özel'den duyduğu rahatsızlığı açıkça anlatıyor. Ayrıca parti içerisinde İmamoğlu'na yakın isimler Özel'in İmamoğlu'nu savunmadığı ve tutukluluğu üzerinden siyasi hesap yaptığı kanaatine sahip...

Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!Özgür Özel’den adaylık formülü altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi!

YENİDEN İMAMOĞLU DEDİ: A,B,C,Z NOKTA.
Yaşanan gelişmelerin ardından Özel 29 Nisan'da Saraçhane'ye giderek yaptığı, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır, nokta." açıklaması ile yine İmamoğlu'nu işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı (Fotoğraf: AA)

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I MİKSERİN İÇİNE ATTI KARIŞTIRIYOR"
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı çelişkili açıklamaların Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız ettiğini ve parti içinde kafa karışıklığına yol açtığını yazdı. Takvim.com.tr'nin haberini doğrular nitelikte bir yazı kaleme alan Selvi'ye göre Özel, İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı adeta bir mikserin içine atıp yıpratarak kendini güçlü aday haline getirmeye çalışıyor.

Ayrıca Özel'in yolsuzluk iddiaları karşısında mesafe koymaması, CHP'yi "bantçı siyaset", "jammer'lı görüşmeler" ve "kirli ilişkiler ağı" ile anılan bir yapıya sürükledi. Selvi, bu sürecin bumerang etkisiyle CHP'ye ağır bir siyasi fatura çıkarabileceği uyarısında bulundu.

Mansur Yavaş ve Özgür Özel (AA)Mansur Yavaş ve Özgür Özel (AA)

Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki açıklamalarını takip etmek için yapay zekâya müracaat ettim; "S.O.S" verdi. Bir günde üç ayrı açıklama yapıyor.

Silivri kapısına dayanıp, "Ekrem İmamoğlu'nun kendisi bile bu vakitten sonra cumhurbaşkanı adaylığından çekilemez" diyor. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden "Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hâlâ içeride olmaya devam ederse, seçimden sonra parlamenter sisteme geçilir. Cumhurbaşkanı Yavaş, başbakan İmamoğlu olur" diyor.

Mansur Yavaş bu açıklamayla umutlanıp harekete geçmeye kalkınca bu kez, "A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıdır. Nokta" diye açıklama yapıyor.

Hangisine inanacağımızı şaştık. Özgür Özel'in birbirine zıt açıklamalarını takip etmekten başımız döndü.

İMAMOĞLU RAHATSIZ OLMUŞ
Ekrem İmamoğlu'nun da kendisini Silivri'ye gömen ve cumhurbaşkanı adaylığının resmen bittiğini ilan eden bu açıklamadan çok rahatsız olduğu söyleniyor. CHP kulislerinde Özgür Özel'in bunun üzerine bir düzeltme yapmak zorunda olduğu konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden fotoğrafıEkrem İmamoğlu'nun cezaevinden fotoğrafı

Bu kez Mansur Yavaş tekrar yerine oturuyor.

KARIŞTIRICI
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı büyük bir mikserin içine atmış, karıştırdıkça karıştırıyor. Sonunda ne çıkacak biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın posasını çıkardıktan sonra yıpranmamış olarak ayakta sadece kendisi kalacak. Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edecek.

Bu oyunun adı rakip eksiltmektir. Özgür Özel ustaca rakiplerini bir bir devre dışı bırakıyor.

Sadece rakiplerini tasfiye etmiyor, aynı zamanda CHP'yi de yıpratacak bir sürecin içine sokuyor.

RÜZGAR TERSİNE DÖNER
Diyeceksiniz ki 'Sen ne anlatıyorsun; CHP aldığı rüzgârla birinci parti oldu'. CHP'nin oyları yüzde 35'e dayandı. Özgür Özel, yüzde 70'lerden söz etmeye başladı. Doğru, CHP, Ekrem İmamoğlu üzerinden bir rüzgâr aldı ama dikkat edin bu rüzgâr dinmeye başladı. Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma davaları ilerledikçe bu rüzgâr tersine döner.

Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

"Bantçı siyaseti"yle, "jammer"lı otel buluşmalarıyla CHP'yi iktidara taşıyamazsınız. Bizim milletimiz mağdurun yanında yer alır ama hırsızın yanında yer almaz.

Mahkeme sürecinde itiraflar gelmeye başladıkça, yolsuzluklar ortaya çıkmaya başladıkça, bu rüzgâr tersine döndüğünde o zaman bumerang etkisi yapıp CHP'yi vuracak. Çünkü Özgür Özel, yolsuzluk iddiaları ile CHP'nin arasına mesafe koymadı.

Özgür Özel, CHP'yi büyük bir çamaşır makinesi haline getirdi. Ekrem İmamoğlu ve ekibinin kirli çamaşırlarını yıkamak için...

Gazetecilik soru sormaktır.

CHP'nin tek görevi Ekrem İmamoğlu'nun kirli çamaşırlarını yıkamak mı?

CHP'nin görevi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını savunmak mı?

CHP'nin görevi Murat Ongun'un dağıttığı ihalelere kılıf uydurmak mı?

CHP'nin görevi 'kelle koparan' Fatih Keleş'in, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Ertan Yıldız'ın işadamlarıyla pazarlıklarını savunmak mıdır?

CHP'nin görevi sıvacıdan milyoner yaratan Ekrem İmamoğlu sisteminin bekçiliğini yapmak mıdır?

HANİ HALKIN PARTİSİYDİ
Hani CHP halkın partisiydi, yoksulun partisiydi... Halk nerede? Lüks otellerde yapılan ihale pazarlıklarında mı, dağıtılan ihalelerde mi, bankalarda çıkan gizli kasalarda mı, evlerde çıkan milyon dolarlarda mı?

Dayanışma iyidir. Ama yolsuzluklarla, para kasalarıyla, bantlanan kameralarla, jammer'lı görüşmelerle dayanışma olmaz.

Özgür Özel canhıraş bir şekilde bunları savunarak kirli ilişkiler ağının CHP'nin üstüne yapışmasını sağladı. Erdoğan şimdiden, "bantçı siyaset" diye vurmaya başladı. Bu işin siyasi faturası sonunda CHP'ye çıkar."

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