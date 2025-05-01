Ekrem’in Özel rahatsızlığı… Özgür Özel’in “adaylık” operasyonu: Hem Mansur Yavaş’ı hem Ekrem İmamoğlu’nu yıprattı

Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk ve jammerlı bantlı gizli görüşmelerle sallanırken bir yandan da büyük bir iç çekişme yaşanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun devasa yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda "birleştirici lider" pozları verse de perde arkasında Ekrem İmamoğlu ve onun Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki en büyük rakibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan kritik bir planı devreye soktu.

"ADAYLIK FORMÜLÜ" DİYEREK OPERASYON ÇEKTİ

Genel Başkan Adaylığından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği eleştirilerine maruz kalan Özgür Özel, CHP'de kontrolü ele almak için "Adaylık formülü" adı altında yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olabileceğini ima ederek içeriden çıkamayacağının sinyalini verdi. "Kimsenin yedeği olmam" diyen ve uzun süredir sessizliği koruyan Mansur Yavaş'ı da oyuna dahil ederek yıpratma zemini oluşturdu.