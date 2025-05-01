Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

TALEBİ 20 MİLYON EURO
Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu.
Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.
MITROVIC İÇİN İLK TEMAS
Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.
MOURINHO DA İSTİYOR
Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.
52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ
Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
GALATASARAY'A DEV ÇALIM
Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.
Hedefteki isim, Galatasaray'ın da gündeminde olan Lucas Chevalier...