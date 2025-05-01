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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Xhaka beklenirken...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Galatasaray'ın ilgilendiği Granit Xhaka'nın ardından bir başka yıldız için daha devreye girdi. İşte o isim ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:13 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

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Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin bitmesine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı lacivertliler bir yandan puan farkınının kapanmasının hesaplarını yaparken, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

SZYMANSKI PLANI

Fenerbahçe, Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski için 20 milyon Euro değer biçti. Orta sahada yapılacak büyük değişimde 25 yaşındaki yıldız da teklif gelirse gönderilecek.

Sarı-lacivertli takıma 2023-24'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservisle katılan Sebastian Syzmanski ilk sezonunda 55 resmi maçta 3964 dakika forma giymiş, gol (13) ve asistte (19) çift haneli rakamlara ulaşma başarısı göstermişti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

"ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ"

Taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı. Ancak 25 yaşındaki futbolcu zaman içinde gözden düştü ve "Olmazsa olmaz" özelliğini kaybetti.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

20 MİLYON EURO

Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

ADIM ADIM VLAHOVIC

Önümüzdeki sezon 'A sınıfı' bir golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Juventuslu Dusan Vlahovic ismi bir numarada yer alıyor.

Yaz dönemi ve devre arasında da nabız yoklanan Vlahovic'in sezon sonu gelme ihtimali kuvvete bindi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

KADERİ DEĞİŞMEDİ

İtalyan basınında çıkan son haberlere göre; Igor Tudor'un takımın başına geçmesiyle de Sırp oyuncunun kaderi değişmedi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

30 MİLYON EURO

Juventus, 2026'da bitecek sözleşmeyi uzatmayacak ve yaz döneminde yeni kaynak yaratmak için oyuncu satılacak. Fenerbahçe'nin aklındaki bonservis bedeli 30 milyon euro civarında.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

FENERBAHÇE'YE SKRINIAR ENGELİ

Fenerbahçe'de Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın durumu kafaları karıştırıyor.

Sarı lacivertliler'in bonservisini almak için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı 1.88'lik stoperin talipleri artmaya başladı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise Skriniar'ın Avrupa'dan birçok talibinin olması olarak gösteriliyor.

Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

4 GOLE KATKI VERDİ

Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Skriniar,18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Skriniar'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

MARSİLYA'DAN OĞUZ'A KANCA

Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor.

24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

TEKLİF GELEBİLİR

Fransız ekibinin yetenekli kanat oyuncusunu kalan maçlarda da izleyip sarı lacivertlilere sezon sonunda teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Bu sezon Mourinho'nun özellikle üçlü sistemde kanat beki olarak tercih ettiği 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

TALEBİ 20 MİLYON EURO

Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

MITROVIC İÇİN İLK TEMAS

Fenerbahçe'de forvet hattı gelecek yıl yeniden dizayn edilecek.

Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko ile yolların ayrılması bekleniyor. Ayrıca Faslı forvet Youssef En Nesyri'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

MOURINHO DA İSTİYOR

Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

52.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Fulham, Anderlecht, Newcatle ve Partizan gibi takımların formasını giyen 30 yaşındaki santraforun Al Hilal ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Mitrovic, 2023 yılında
Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

GALATASARAY'A DEV ÇALIM

Fenerbahçe'de kaleci transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Livakovic'ten en az 8 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı lacivertliler, yeni sezon için yıldız bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor.

Hedefteki isim, Galatasaray'ın da gündeminde olan Lucas Chevalier...

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

MOURINHO ÇOK BEĞENDİ

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon oynanan Lille maçlarında çok beğendiği genç kalecinin alınması için yönetime rapor sunduğu da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Chevalier'e başta Fransa olmak üzere İtalya ve İspanya Ligi'nden de ciddi teklifler var. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan Fransız kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

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Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...
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