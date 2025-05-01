Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Xhaka beklenirken...

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Slovak yıldızın menajerinin yıllık 7.5 milyon maaş talep etmesi ise tüm işleri çıkmaza sokuyor. Maaşı çok bulan sarı lacivertli yönetimle yapılan görüşmelerde pazarlıkların halen sürdüğü gelen bilgiler arasında.





AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR



Maaşın yüksek olmasının en büyük sebeplerinden biri ise Skriniar'ın Avrupa'dan birçok talibinin olması olarak gösteriliyor.



Yıldız stoper transfer döneminde Galatasaray'ın elinden alınmış ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni kazanmıştı. 30 yaşına giren ve kariyeri için kritik bir dönemde olan tecrübeli defansın, sezon sonunda gelecek tüm teklifleri değerlendirip ardından nihai kararını vereceği aktarılıyor.





4 GOLE KATKI VERDİ



Slovak futbolcu Fenerbahçe forması ile 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Milan Skriniar,18 maçta takımına 4 gollük katkı verdi. Skriniar'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 15 milyon Euro olarak öne çıkıyor.

MARSİLYA'DAN OĞUZ'A KANCA Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor.



24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi.



