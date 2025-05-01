Örnek No : 163

T.C.

İZMİR

10. İCRA DAİRESİ'NDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz

yolu ile yapılacak takip taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO :2024/10439 ESAS

ALACAKLI : MENDERES DURU,

VEKİLİ : Av. Ertuğrul Yılmaz(TBB No: 176480)

Yenimahalle Mah. 8200/2 Sokak No:3 D:13 Çiğli / İZMİR

BORÇLU

ALİ FUAT DERESOY (Adresi meçhuldur)

BORÇ MİKTARI /TAKİP ÇIKIŞ TUTARI:

890.730,00 TL ÇEK(istenen %51.75 yıllık diğer)

89.073,00 TL %10 Çek tazminatı (istenen %51.75 yıllık diğer)

7.500,00 TL ihtiyati haciz vekalet ücreti

1.192,90 TL ihtiyati haciz karar harcı

65.669,98 işlemiş faiz

1.054.165,88 TLToplam alacak/takip çıkış tutarı

İle asıl alacağın takip tarihinden(22.11.2024) işleyecek yıllık %51,75 faiz, icra harç ve giderleri ile reeskont avans faizi ile avukatlık ücretinin tahsili(TBK 100 madde gereğince yatırılan paranın öncelikle ferilerden düşümü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) uygulanacaktır.

TAKİP DAYANAĞI KAMBİYO SENEDİ: T. HALK BANKASI 900.000,00 TL BEDELLİ 6557551 SERİ NOLU ÇEK

Borçlunun muhtemel adreslerine ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden İcra Hukuk mahkemesi tarafından verilen karar gereğince ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye, itiraz edilipte reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 22/04/2025

Basın No: ILN02214784 #ilan.gov.tr