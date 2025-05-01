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İsrail alev alev yanıyor! Ben Gvir hedefte: Helikopter alımını engelledi yangınla mücadeleyi baltaladı

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yangın söndürme helikopteri alımını engellediği ortaya çıktı. "Asılsız iddialarla" yangın söndürme helikopteri alımını engellemesinin yangılarla mücadelede yetersiz kalınmasına yol açtığı belirtilen Ben Gvir topa tutuluyor.

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 15:44
İsrail alev alev yanıyor! Ben Gvir hedefte: Helikopter alımını engelledi yangınla mücadeleyi baltaladı

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İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Itamar Ben Gvir, Takvim Fotoğraf ArşiviItamar Ben Gvir, Takvim Fotoğraf Arşivi

İSRAİL'DEN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İsrail'de dün Tel Aviv ile Kudüs arasındaki Eşteol Ormanı'nda başlayan, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılan yangınlara müdahalede yetersiz kalan İsrail, uluslararası yardım çağrısı yapmak durumunda kaldı.

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısı kapsamında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşması bekleniyor.

İsrail'de yangınlar, Reutersİsrail'de yangınlar, Reuters

HELİKOPTER ALINIMI BEN GVİR ENGELLEDİ

İsrail'de, yangın söndürme helikopteri alımını "asılsız iddialarla" engellediği ortaya çıkan Ben-Gvir'e, yangınlarla mücadelede yetersiz kalınmasında pay sahibi olduğu suçlamaları yöneltiliyor.

Haaretz gazetesine konuşan Ulusal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü olarak 2021 ile 2022 yılları arasında görev yapan Tomer Lotan, Ben-Gvir'in dönemin Polis Şefi Kobi Shabtai ile yaşadığı kişisel çekişme nedeniyle yangın söndürme helikopteri alımını baltaladığını aktardı.

İsrail'de yangınlar, Reutersİsrail'de yangınlar, Reuters

BAKAN OLARAK ATANMASINA TEPKİ

Kara Şahin tipi helikopterlerin alımının engellenmesinin, bugün yangınlarla mücadelede yetersiz kalınmasında etkili olduğunu aktaran Lotan, "Ben-Gvir'in bakan olarak atanması sorumsuzluğuna ve tehlikesine bundan daha açık bir örnek olamaz." ifadelerini kullandı.

Lotan, söz konusu satın alım planının büyük orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik daha geniş bir ulusal planın parçası olduğunu, ancak Ben-Gvir'in "asılsız iddialarının" projeyi engellediğini vurguladı.

İsrail'de yangınlar, Reutersİsrail'de yangınlar, Reuters

Bakan Ben-Gvir'in, dönemin polis şefi Shabtai ile sürekli "çocukça ve uydurma" münakaşalara girdiğini belirten Lotan, aşırı sağcı bakanın, Shabtai'nin kişisel hizmetine tahsis edilmek için alınacağı iddiasıyla helikopter satın alma talebini reddettiğini aktardı.

İsrail'de yangınlar, Reutersİsrail'de yangınlar, Reuters

Lotan, aşırı sağcı bakanın İsrail'i hayati önem taşıyan havadan yangın söndürme desteğinden yoksun bıraktığını savundu.

İsrail polis teşkilatı, yangınlarla mücadele de dahil olmak üzere çeşitli görevler için altı helikopteri bünyesinde bulunduruyor. Envanterdeki helikopterler, her sortide yaklaşık 600 litre su taşıma kapasitesine sahipken, geceleri yangına müdahale yeteneğinden yoksun.

Öte yandan, Ben-Gvir'in satın alınmasını engellediği Kara Şahin tipi helikopterler, üç tona kadar su taşıyabiliyor ve gece de yangına müdahale edebilme kapasitesine sahip.

İsrail polis kaynakları, gazeteye alımı engellenen helikopterlerin yangınlarla mücadelede önemli ölçüde katkı sunabileceğini vurguladı.

İsrail'de yaklaşık 12 bin dönüm alanı etkileyen yangınlar sebebiyle 10 bin civarında İsrailli evlerinden tahliye edildi.

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