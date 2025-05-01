KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular

Sendika, öğretmenleri TEKNOFEST 'te görev almamaya ve ve okul zamanı festivale katılacak olan öğrencilere eşlik etmemeye çağırdı.

Skandal çağrı

"ŞOVA MALZEME YAPILMASI KABUL EDİLEMEZDİR"

Son günlerde tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen sendika bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Bakanlığı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST etkinliğine 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm öğrencilerin taşınması çağrısı yapmıştır.

Eğitimde ve okullarımızda yaşanan yığınla sorunu görmezden gelen, yeterli bütçe ayırmayan, konteynırlara, kalabalık sınıflara, tam gün diyerek açlığa güvenli olamayan ortamlara mahkum eden, Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle Anayasaya, Milli Eğitim Yasası'na, Atatürk İlke ve Devrimlerini yok sayarak kız çocuklarımızı bu etkinliğe taşınması, bu şova malzeme yapılması kabul edilemezdir.

Yönetim kurulumuz bu etkinliğe katılımla ilgili üyelerimizin görev almaması yönünde eylem kararı almıştır. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplumsal yapımız için örgütlerle ve tüm toplumumuzla mücadele veren öğretmenlerimizi saygıyla selamlar, eyleme katılım çağrısı yaparız."