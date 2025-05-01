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KKTC'deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular

TEKNOFEST KKTC, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla eski Ercan Havalimanı'nda kapılarını açtı. Türkiye düşmanı sözde öğretmenlerde TEKNOFEST hazımsızlığı baş gösterdi. Geçtiğimiz günlerde başörtüsünün okullarda serbest bırakılmasına karşı "hayatı durduma" çağrısı yapan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bu kez KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'i çağdaş ve laik bir etkinlik olmadığı gerekçesiyle protesto edeceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 15:47 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:37
KKTC’deki TEKNOFEST için skandal çağrı! Kıbrıslı sözde öğretmenlerde CHP esintisi! Laiklikten dem vurdular

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapıyor. İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor. 100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

KKTC Teknofest KKTC Teknofest

BUNLAR NASIL ÖĞRETMEN!
Ancak bu durumdan kendisini laik ve çağdaş olarak gören öğretmenler sendikası rahatsız oldu. Daha önce liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasına karşı 'hayatı durdurma' çağrısı yapan grup bir kez daha sahneye çıktı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem

KATILMAMA ÇAĞRISI YAPTILAR
Türkiye'ye yönelik açıkça tehditlerde bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem'in imzasıyla paylaşılan bildiride TEKNOFEST'e karşı çıkıldı.

"TEKNOFEST, ÇAĞDAŞ, LAİK VE BİLİMSEL BİR ETKİNLİK DEĞİL"
TEKNOFEST'i çağdaş, bilimsel ve laik eğitime karşı bir tehdit olarak sendika eylem konusunda açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem

Sendika, öğretmenleri TEKNOFEST'te görev almamaya ve ve okul zamanı festivale katılacak olan öğrencilere eşlik etmemeye çağırdı.

Skandal çağrı Skandal çağrı

"ŞOVA MALZEME YAPILMASI KABUL EDİLEMEZDİR"
Son günlerde tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen sendika bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Bakanlığı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST etkinliğine 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm öğrencilerin taşınması çağrısı yapmıştır.

Eğitimde ve okullarımızda yaşanan yığınla sorunu görmezden gelen, yeterli bütçe ayırmayan, konteynırlara, kalabalık sınıflara, tam gün diyerek açlığa güvenli olamayan ortamlara mahkum eden, Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle Anayasaya, Milli Eğitim Yasası'na, Atatürk İlke ve Devrimlerini yok sayarak kız çocuklarımızı bu etkinliğe taşınması, bu şova malzeme yapılması kabul edilemezdir.

Yönetim kurulumuz bu etkinliğe katılımla ilgili üyelerimizin görev almaması yönünde eylem kararı almıştır. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplumsal yapımız için örgütlerle ve tüm toplumumuzla mücadele veren öğretmenlerimizi saygıyla selamlar, eyleme katılım çağrısı yaparız."

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