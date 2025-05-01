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İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek'in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in “Enderun” adlı WhatsApp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Ayçiçek'in, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas için "Abbas'a fazla önem atfetmişler, işbilmez bir çocuktu" dediği öğrenildi. İmamoğlu’nun sıvacısı Adem Soytekin için ise “Çulsuzdu, şimdi çok zengin müteahhit oldu” ifadelerini kullandığı görüldü. Ayçiçek'in mesajlarda Murat Ongun'a küfür etmesi ise dikkat çekti.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025
İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in el konulan telefonunda yapılan incelemede, "Enderun" adlı bir WhatsApp grubuna üye olduğu belirlendi.



Ayçiçek'in mesajları, İBB Sarayı'nın içinde dönen dolapları gözler önüne serdi. "M. Abbas'a (Kültür Müdürü) fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. Ama o Maho çok tehlikeli. Dünyayı satar. Dediğim gibi bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, Ceylan soyadlıydı sanırım. 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş, şimdi çok zengin müteahhitlerden."

İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek. (Takvim.com.tr)İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek. (Takvim.com.tr)



MURAT'A ACIMIYORUM
Ayçiçek'in aynı gruba operasyondan önce de "Murat Ongun'u alırlar önce, yani o yav...a hiç acımayacağım. P... teki. 'Onlar da yapıyordu, biz yapınca niye sıkıntı oluyor' demekten vazgeçip kanunları egemen kılmak şart oldu. Aslında tam da istediğimiz bu değil mi?" şeklinde mesaj attığı tespit edildi.



18 Mart 2025'ten bu yana İBB Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak çalıştığını ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu beyan eden Ayçiçek, telefondaki mesajlarla ilgili "18 yıl beraber müfettişlik yaptığım arkadaşlarımın üyesi olduğu bir gruptur. Grupta bulunan arkadaşlarım, sosyal medyada gördükleri paylaşımları bu gruba attılar. Ben bazı yorumlarda bulundum" yanıtını verdi.



İMAMOĞLU O OTELE 46 KERE GİTMİŞ
İmamoğlu'nun gittiği oteldeki kameraların bantla kapatılması üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora O.'nun ifadesi ortaya çıktı. O., "Ekrem İmamoğlu'nun 2024'te 37 kere, 2025'te ise 9 kere otelimize geldiğini tespit ettim" dedi.

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