İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkan Ali Ayçiçek’in mesajları ortaya çıktı! Dönen dolaplar gözler önüne serildi

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek'in el konulan telefonunda yapılan incelemede, "Enderun" adlı bir WhatsApp grubuna üye olduğu belirlendi.





Ayçiçek'in mesajları, İBB Sarayı'nın içinde dönen dolapları gözler önüne serdi. "M. Abbas'a (Kültür Müdürü) fazla önem atfetmişler. İşini bilmez bir çocuktu. Ama o Maho çok tehlikeli. Dünyayı satar. Dediğim gibi bir çalışana, çocuğa kurdurulan firmaya bu kadar ihale verilip sonra İmamoğlu İnşaat'a aktarılması, Ceylan soyadlıydı sanırım. 3 villa olayı ve Adem Soytekin ismi. Adam çulsuzun tekiymiş, şimdi çok zengin müteahhitlerden."