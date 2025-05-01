İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Memiş açıklamasında, "Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin gibi bant aralıklarında oyalanır. Ancak istihdam verisiyle birlikte ya yukarı yönlü bir patlama ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme görebiliriz" ifadelerini kullandı.