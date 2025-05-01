Kadraj Galeri Kadraj İkon İslam Memiş'ten '48 saat' uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

İslam Memiş'ten '48 saat' uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Piyasalarda gözle görülür bir durgunluk yaşanırken Memiş'in "Cuma günü bir trend kırılımı olacak." sözleri yeni bir hareketliliğin habercisi oldu. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altında 6.000 TL'yi ne zaman göreceğiz? İşte merak edilen açıklamalar ve tahminler haberimizde.

Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:34
İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Gram altın 4300 liralık zirveden geri çekilirken, Memiş piyasaların durgunlaşacağına ve cuma günü açıklanacak ABD verisinin altın fiyatlarında yön değişikliğine neden olabileceğine dikkat çekti.

İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

"Trend Kırılımı Kaçınılmaz Olacak"

Piyasalarda gözler 3 Mayıs Cuma günü saat 15:30'a çevrildi. ABD'de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, sadece doları değil, altın ve kripto para piyasalarını da etkileyebilir. Bu kritik veri öncesinde konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş, "Orada bir trend kırılımı olacak" diyerek yatırımcılara önemli bir sinyal gönderdi.

İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Memiş açıklamasında, "Cuma gününe kadar bence piyasaların tadı tuzu olmaz. Ons altın, Bitcoin gibi bant aralıklarında oyalanır. Ancak istihdam verisiyle birlikte ya yukarı yönlü bir patlama ya da aşağı yönlü sert bir düzeltme görebiliriz" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Gram Altında Yeni Denge Arayışı

Gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta 4300 lirayı test ettikten sonra geri çekildi. Şu anda 4145 lira seviyelerinde işlem gören gram altında, Memiş'e göre 4110-4160 lira aralığı kısa vadede önemli bir bant oluşturuyor.

İslam Memiş’ten ’48 saat’ uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek

Uzman isim, "Nasıl ki ons altın 3300-3360 dolar aralığına sıkıştıysa, gram altında da benzer bir sıkışma görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.