İslam Memiş'ten '48 saat' uyarısı: Gram altın için 4000 TL altı son şans! Bu rakama yükselecek
Finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Piyasalarda gözle görülür bir durgunluk yaşanırken Memiş'in "Cuma günü bir trend kırılımı olacak." sözleri yeni bir hareketliliğin habercisi oldu. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram altında 6.000 TL'yi ne zaman göreceğiz? İşte merak edilen açıklamalar ve tahminler haberimizde.
Giriş Tarihi: 01.05.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 09:34