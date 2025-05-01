KKTC, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'nin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Yıldırım, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bir başarı öyküsü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, teknolojide, savunmada gelişmiş ve "böbürlenen" devletlere verilen bir cevap olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinin önemini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türklerin amacı kimseyi korkutmak değildir ama herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir. Etkinlik boyunca teknoloji, sanayi ve yapay zekayla ilgili pek çok yeniliği görme fırsatınız olacak. Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için burada. Son zamanda teşkilat üyesi ülkelere karşı haksız ithamlara en güzel cevabı burada TEKNOFEST'te, KKTC'de veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye son 25 yılda büyük ilerlemeler kaydetti. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta bütün dünyanın dikkatini çekiyor. O bakımdan kimse bu gelişmeleri bu ilerlemeyi kendine tehdit algılamasın. Herkes bilsin ki KKTC, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir. Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz."