1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! İstanbul Valiliği açıkladı: 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. (AA)

384 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."