1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! İstanbul Valiliği açıkladı: 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. (AA)
384 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."
İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)
TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan açıklamalara bulundu. Gül, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur ve güven içinde geçmesine katkı sunan mülki idare amirlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, sağduyulu davranışlarıyla sürece destek veren sendikalarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve toplumsal olgunluğun güzel bir örneği sergilenmiştir." dedi.