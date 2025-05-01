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1 Mayıs'ta provokasyona izin yok! İstanbul Valiliği açıkladı: 384 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz gösteri için toplananlardan 384'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir." denildi.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:51 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 17:16
1 Mayıs’ta provokasyona izin yok! İstanbul Valiliği açıkladı: 384 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 384 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandığı belirtildi.

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)

KUTLAMALARA 35 BİN KİŞİ KATILDI
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda gerçekleştirdiği kutlamalara yaklaşık 35 bin kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikaların Kartal Meydanı'ndaki kutlamalarına ise 30 bin kişinin iştirak ettiği bilgisi verildi.

Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruba polis izin vermedi. (DHA)

Açıklamada izinli kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, katılımcıların sorunsuz şekilde dağıldığı bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. (AA)1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. (AA)

384 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması amacıyla 1 Mayıs'ta, toplam 52 bin 656 emniyet personelinin görev aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir."

İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)İstanbul Valisi Davut Gül'ün paylaşımı (Ekran görüntüsü)

TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
Konuyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan açıklamalara bulundu. Gül, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün İstanbul'da huzur ve güven içinde geçmesine katkı sunan mülki idare amirlerimize, güvenlik kuvvetlerimize, sağduyulu davranışlarıyla sürece destek veren sendikalarımıza, kıymetli hemşehrilerimize ve tüm mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Dayanışma ve toplumsal olgunluğun güzel bir örneği sergilenmiştir." dedi.

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