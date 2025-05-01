TEKNOFEST 2025 Yunan’ı panikletti! Atina skandal haritayla duyurdu: İşgal altındaki topraklarda savaş uçakları

TEKNOFEST 2025 ile teknolojinin kalbi bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) atıyor., Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Yunan basınında büyük yankı uyandırdı.

TEKNOFEST 2025, AA

YUNANİSTAN'DA TEKNOFEST 2025 PANİĞİ

Yunan Kathimerini, "İşgal altındaki bölgeler - Teknofest fuarı için savaş uçakları gelmeye başladı" başlığını kullanırken bir diğer Yunan gazetesi SL Press ise TEKNOFEST 2025'i Kıbrıs'ın tamamını Rum yönetimine ait olarak gösteren skandal bir harita ile duyurdu.

TEKNOFEST 2025, AA

"İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA SAVAŞ UÇAKLARI"

Türkiye düşmanı haberleriyle bilinen Kathimerini, Lefkoşa'yı "işgal altındaki topraklar" olarak nitelendirirken "1 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayacak olan Teknofest kapsamında, işgal altındaki yasa dışı 'Ercan' havaalanına Türk savaş uçakları gelmeye başladı." şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SKANDAL HARİTAYLA YAYIMLADILAR

SL Press ise TEKNOFEST 2025 haberini Kıbrıs'ın tamamını Rum Yönetimi'ne ait gösteren skandal bir harita ile yayımladı.

SL Press, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Yunan gazetesi "Türkiye, Türk Devletleri Örgütü gibi siyasal araçları ve İşgal Toprakları'nda TEKNOFEST gibi sembolik önemi yüksek etkinlikleri kullanarak, sözde devletin tanınması yönündeki söylem ve hareketlerini yoğunlaştırıyor." ifadeleriyle Kıbrıs'ın tamamın Rum yönetimine ait olduğunu bir kez daha vurguladı.