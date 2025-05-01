MÜGE ANLI'NIN SABRINI TAŞIRDI

Anlı, kısa süre içerisinde Dilan'ı ve bebeğini buldu. İkilinin Cemil'in yanına gittiği ortaya çıktı. Kendin açıklamak için programa çıkan Cemil'in ifadeleri zaman zaman Anlı'nın sabrını taşırdı. Anlı, "Ben bu konuda isyan ediyorum. Başında saç kalmamış adamın 16 yaşındaki kızı hamile bırakıp hala bizim aramızda oturuyor olması kusura bakmayın bir ayıptır. Bana göre 16 yaşındaki bir çocuğu hamile bırakmakla öldürmek arasında bir fark yok" dedi. Cemil bu sözlere "Kelimeleriniz ağır" diyerek yanıt verdi.