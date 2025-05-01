Dilan Bakır'ı Müge Anlı buldu! 16 yaşındaki kıza tecavüz etti! Sapkın açıklamaları herkesi çileden çıkardı
16 yaşındaki Dilan Bakır 4 aylık oğlu Demirhan ile ortadan kayboldu. Kızından haber alamayan acılı anne Emriye, soluğu Müge Anlı'da aldı. Emriye Hanım, kızını 52 yaşındaki Cemil'in kaçırmış olabileceğini söyledi. Anlı, genç kızı kısa süre içerisinde buldu. Dilan'ı istismar eden adamın programda söyledikleri ise pes dedirtti.
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16 yaşındaki
Dilan Bakır, 4 aylık bebeği ile ortadan kayboldu. Bakır'ın acılı annesi Emriye, kızını 52 yaşındaki Cemil Topçu'nun kaçırmış olabileceğini söyledi.
Acılı annenin iddiaları oldukça vahimdi. Emriye Hanım, kızının Topçu tarafından istismara uğradığını ve bunun sonucunda hamile kaldığını açıkladı. Yargı sürecinin devam ettiği olayda Topçu'nun bebeği kabul etmediği öğrenildi.
MÜGE ANLI'NIN SABRINI TAŞIRDI
Anlı, kısa süre içerisinde Dilan'ı ve bebeğini buldu. İkilinin Cemil'in yanına gittiği ortaya çıktı. Kendin açıklamak için programa çıkan Cemil'in ifadeleri zaman zaman Anlı'nın sabrını taşırdı. Anlı,
"Ben bu konuda isyan ediyorum. Başında saç kalmamış adamın 16 yaşındaki kızı hamile bırakıp hala bizim aramızda oturuyor olması kusura bakmayın bir ayıptır. Bana göre 16 yaşındaki bir çocuğu hamile bırakmakla öldürmek arasında bir fark yok" dedi. Cemil bu sözlere "Kelimeleriniz ağır" diyerek yanıt verdi.
"ÇOCUK PEŞİMDEN GELİYORDU"
Suçu Dilan'ın annesine atan Cemil,
"Bu çocuklar gecelere kadar parklardaydı ben kulübeye alırdım. Benim değer verişimden çocuğun bana karşı hisleri olmuş. Benim peşimden geliyordu. " dedi. Dilan'ı istismar etmediğini söyleyen Cemil'e Anlı, "Bunun adı tecavüz" diyerek cevap verdi.
AİLEYE PARA MI TEKLİF ETTİ? Topçu, Dilan'ın ailesinin kendisinden para istediğini de iddia etti. Aile, bu iddialara itiraz ederek, Topçu'nun kendilerine para teklif ettiğini söyledi.