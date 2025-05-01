KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Takvim’e konuştu! Başkan Erdoğan’ı hedef alan Rum lider Nikos Hristodulidis’e ayar: O defter kapandı

Tatar, "Burası bağımsız bir devlettir. O defter çoktan kapandı!" diyerek, federasyon hayalleriyle KKTC'nin egemenliğini hedef alan açıklamalara kapıyı sert şekilde kapattı. TEKNOFEST'in KKTC'de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Ersin Tatar, "İki yıl önce Selçuk Bayraktar'a bu hayalimi anlattım. Bugün burada bu organizasyonun yapılması, Türkiye'nin teknoloji gücünün ve bize olan desteğinin göstergesidir" dedi. KKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TEKNOFEST gururu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Takvim.com.tr'ye konuştu TEKNOFEST GURURU: TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN GARANTİSİDİR

İşte Ersin Tatar'ın Takvim.com.tr'ye yaptığı o açıklama:

"İki yıl önce sayın Selçuk Bayraktar'ı ziyaret ettim ve dedim ki; Hayalimde bir TEKNOFEST'in de KKTC'de gerçekleştirilmesi var. Zorlukları biliyorum çünkü deniz aşırı gelmesi bu kadar malzemenin kolay değil ama… "Bakalım" dedi. "İnşallah müsait olursa yaparız". Ve bugün burada TEKNOFEST gerçekleştiriliyor. Selçuk Bayraktar'a ve T3 Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür ediyorum. Netice itibariyle Türkiye teknolojisiyle her türlü milli savunma harikalarıyla burada. Burası Doğu Akdeniz'de bir ada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin desteğiyle burada milli varlığını devam ettirebiliyor. Biz burada barış huzur ve güven içerisinde yaşayabiliyorsak Türkiye'nin desteği çok önemlidir ve Türkiye'nin milli savunma sanayindeki başarısı bizim buradaki bağımsızlığımızı burada garanti altına alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü önemli burada tabii çok sayıda gençlerimiz de burada. Gençlerimizin yarışmalara katılmaları burada bulunmaları çok önemli."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis RUM LİDERİN HADSİZLİĞİ!

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip 3 Mayıs'ta KKTC Cumhurbakanlığı Külliyesi Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gidecek. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyareti 'gayrimeşru' olarak tanımlayarak bir skandala imza attı. Tatar ise 25 Nisan'da Rum lidere okkalı bir yanıt verdi. Tatar şunları söyledi: "Rum liderin 'Sayın Erdoğan'ın bir şeyler söylemiş, 3 Mayıs'ta burayı gayrimeşru olarak ziyaret edecekmiş, Kıbrıs Türküne onu demiş, bunu demiş' gibi bir söylemi oldu. Sen kimsin be adam. 1960'lı yıllarda 11 sene Kıbrıs Türkü'ne yapılan saldırılar, Kıbrıs Türkü'nü canlı canlı mezarlara gömenler, Kıbrıs Türklerinin adadan göç etmesi için her türlü siyaseti uygulayanlar ve şimdi hala daha bizleri ambargo ve izolasyonlarla inip inim inlettirenler, benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Takvim.com.tr'ye konuştu TAKVİM.COM.TR SORDU TATAR BİR KEZ DAHA AYAR VERDİ

Takvim.com.tr bu meseleyi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sordu. "O DEFTER KAPANDI: KÜSTAH GÖNDERME KABUL EDİLEMEZ"

Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Mayıs'ta Kıbrıs'a gelişini "gayrimeşru" olarak tanımlayan Rum liderine sert tepki göstermiştiniz. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Burası Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Burada bağımsız bir devlet vardır. Burada egemen bir halk vardır; Kıbrıs Türk halkı… Kıbrıs Türk halkı kendi geleceğini kendi tayin eder. Biz asla Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir parçası değiliz o iş çoktan kapandı. 41 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti burada bağımsız bir devlettir. Dolayısıyla bağımsız bir devlete anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gelmesini güya kendisine göre burası "işgal topraklarıdır" bu şekilde bir küstahlıkla konuya gönderme yapması bizim için asla kabul edilemez.

İKİ DEVLET VURGUSU: TÜRKİYE'NİN ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Dolayısıyla kendisine söylemem gerekiyordu. En yüksek sesle onu söyledim. Ve bilecek ki; Kıbrıs'ta bir anlaşma varsa iki devletin iş birliğiyle… Şuanda yürütmekte olduğumuz siyasetimiz iki devletin işbirliğiyle anlaşma olabilir. Kuzeydeki devlet egemen bir devlettir ve egemenliğimizin tanınması şarttır. Başka türlü bir anlaşma olmaz. Eski defterler kapanmıştır. Yani federal temelli onların arzu ettiği çoğunluğun azınlığı yöneteceği Türkiye'nin buradan çekileceği durum artık söz konusu değildir. Milli politika yerleşmiştir." KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TEKNOFEST KKTC'nin açılış töreninde konuştu (Fotoğraf: AA) BAŞKAN ERDOĞAN'A VE TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR: KKTC'YE GÜÇ KATACAK

"Bu konuda yine sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." diyen Tatar sözlerini şöyle sürdürdü.; "Hem bu TEKNOFEST'i hem Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Cumhuriyet Meclisi'ni yeni Milli Park ile birlikte alt yapısıyla çevre düzenlemesiyle açılıyor olması KKTC'yi bir daha güçlendirecektir. Oraya bir mühür bir simge ve bağımsızlığın bir tezahürü olarak o binaları ve yerleşkeleri görüyorum. Çünkü oraya halk girecektir sadece biz değil halk girip çıkacaktır. Gerek Cumhurbaşkanlığına gerek Cumhuriyet Meclisi'ne gerek oradaki sosyal aktiviteler ve birtakım faaliyetlere hizmet verebilecek. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne güç katacaktır.

Ersin Tatar ve Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv) Tabii ben bunu 4.5 yıl önce sayın Cumhurbaşkanına arz ettiğimde kendisi bakalım inşallah hayırlı olur diyerek talimatını vermişti ve 4.5 yıl sonra açılışını yapacağız. İşte böylesine vizyon böylesine bir öngörü ve geleceği kurgulamakla memleketimize devletimize inanmak lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği parlaktır. Umut vadediyor. Müreffeh yarınlar bizimdir. Ona güvendiğimiz için gelecekte bir umut gördüğümüz için bu yatırımları da yapıyoruz. Bize hep destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ana vatana saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun çok değerli yardımcısı Cevdet Yılmaz'a diğer tüm bakanlara ve geçmişte bize hizmetlerde bulunan Fuat Oktay, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar gibi isimlere milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Bu 4.5 yılda hep onlar da bu projelerin içerisindeydi onları da unutmamam gerekiyor. Ama çok mutlu olduğumu minnettar olduğumu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN