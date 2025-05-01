Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir

İngiliz BBC
, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKK
'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde skandal bir belgesel yayımladı.
Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge"
isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı. Türk askerine "işgalci" PKK'lı teröristlere "sivil" denildi.
PKK'nın Avrupa'daki elebaşı Zübeyir Aydar
'ın da görüşlerine yer verildi.
Simona Foltyn imzalı ʺTürkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölgeʺ isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı (Takvim.com.tr)
Foltyn, "IKBY'de bir ay geçirdik. Kürt sivillerle ve yerel yetkililerle görüştük. Bize orada PKK'yı istemediklerini söylediler" dedi.
Bunun üzerine Aydar "Özgürlük istersen bunun bedelleri var. Bunu göze alman lazım" diyerek bölgedeki terörist varlığı meşrulaştırmak istedi.
PKK elebaşı Zübeyir Aydar, BBC'de ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini sabote etmek istedi (Takvim.com.tr)
"PKK GİDER BAŞKA KÜRT GRUPLAR GELİR"
Belgeselde bir kesit ise oldukça manidar, kasıtlı ve maksatlı idi...
PKK elebaşı Zübeyir Aydar, İmralı'dan gelen "fesih" çağrılarına rağmen terörün devam edeceğini söyledi.
Aydar, "Türkiye PKK'yı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiye'nin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez" sözleriyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemek istedi.