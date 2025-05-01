Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir

DURAN KALKAN'LA AYNI AĞIZ AYNI TEHDİT Buna benzer bir tehdit de geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Duran Kalkan 'dan gelmişti. PKK'nın Yeni Özgür Politikası isimli terör paçavrasında "Selahattin Erdem" müstear ismiyle bir yazı kaleme alan Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse mevcut PKK gider, ama yerine birkaçı birden gelir. Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleştirilmesi temelinde çözülmemesi, ileriki süreçte çok daha farklı ve tahripkâr olayları ortaya çıkartabilecektir" demişti.





Kandil'deki terör baronları ise silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürüyor.



Elebaşlarınca "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıralanıyor.



ANKARA KARARLI!



Tüm engelleme ve sabotaj girişimlerine rağmen Ankara "Terörsüz Türkiye" idealinde kararlı.



PKK terör örgütü ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber tarih olacak. Kandil ve türevleri için üçüncü bir alternatif yok.