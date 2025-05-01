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Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC'de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir

İngiliz BBC, Türkiye ve Türk askeri varlığını hedef alan belgeselinde PKK'nın Avrupa'daki elebaşı Zübeyir Aydar'ı konuşturdu. Simona Foltyn'e demeç veren Aydar, "Türkiye PKK'yı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiye'nin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez" sözleriyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemek istedi. Buna benzer bir tehdit de geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Duran Kalkan'dan gelmişti. Kalkan, "Bir PKK gider birkaçı gelir" demişti.

Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 12:11 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 13:03
Ne kongre var ne fesih! PKK elebaşı Zübeyir Aydar İngiliz BBC’de sabotaja girişti: PKK gider başkası gelir

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İngiliz BBC, Terörsüz Türkiye adımlarının atıldığı, PKK'nın fesih kongresinin konuşulduğu bir zaman diliminde skandal bir belgesel yayımladı.

Simona Foltyn imzalı "Türkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölge" isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı. Türk askerine "işgalci" PKK'lı teröristlere "sivil" denildi.

PKK'nın Avrupa'daki elebaşı Zübeyir Aydar'ın da görüşlerine yer verildi.
Simona Foltyn imzalı ʺTürkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölgeʺ isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı (Takvim.com.tr)Simona Foltyn imzalı ʺTürkiye'nin Gizli Savaşı: Yasak Bölgeʺ isimli belgeselde, Irak'taki Türk üslerinin uydu görüntüleri ve yakın çekim görüntüleri servis edilerek PKK'ya raporlandı (Takvim.com.tr)

Foltyn, "IKBY'de bir ay geçirdik. Kürt sivillerle ve yerel yetkililerle görüştük. Bize orada PKK'yı istemediklerini söylediler" dedi.

Bunun üzerine Aydar "Özgürlük istersen bunun bedelleri var. Bunu göze alman lazım" diyerek bölgedeki terörist varlığı meşrulaştırmak istedi.

PKK elebaşı Zübeyir Aydar, BBC'de ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini sabote etmek istedi (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Zübeyir Aydar, BBC'de ʺTerörsüz Türkiyeʺ sürecini sabote etmek istedi (Takvim.com.tr)

"PKK GİDER BAŞKA KÜRT GRUPLAR GELİR"

Belgeselde bir kesit ise oldukça manidar, kasıtlı ve maksatlı idi...

PKK elebaşı Zübeyir Aydar, İmralı'dan gelen "fesih" çağrılarına rağmen terörün devam edeceğini söyledi.

Aydar, "Türkiye PKK'yı ortadan kaldırsa bile sorun çözülmeyecek. Başka Kürt gruplar çıkar aynı şekilde sorun devam eder. Türkiye'nin Kürt politikası değişmeden bu çatışmalar bitmez" sözleriyle Terörsüz Türkiye sürecini dinamitlemek istedi.

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DURAN KALKAN'LA AYNI AĞIZ AYNI TEHDİT

Buna benzer bir tehdit de geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Duran Kalkan'dan gelmişti.

PKK'nın Yeni Özgür Politikası isimli terör paçavrasında "Selahattin Erdem" müstear ismiyle bir yazı kaleme alan Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse mevcut PKK gider, ama yerine birkaçı birden gelir. Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleştirilmesi temelinde çözülmemesi, ileriki süreçte çok daha farklı ve tahripkâr olayları ortaya çıkartabilecektir" demişti.

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Kandil'deki terör baronları ise silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine her fırsatta süreci yokuşa sürüyor.

Elebaşlarınca "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi bahaneler sıralanıyor.

ANKARA KARARLI!

Tüm engelleme ve sabotaj girişimlerine rağmen Ankara "Terörsüz Türkiye" idealinde kararlı.

PKK terör örgütü ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber tarih olacak. Kandil ve türevleri için üçüncü bir alternatif yok.

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