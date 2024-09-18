Çağrı cihazlarının, tüm cihazlara gönderilen kodlu bir hata mesajı aldığı ve bunun sonucunda yaklaşık 10 saniye boyunca titreşip bip sesi çıkardığı belirtildi. Kullanıcı uyarıyı iptal etmek için çağrı cihazının düğmesine bastığında patlayıcılar infilak ediyordu. Bu tasarım, patlama anında çağrı cihazının kullanıcı tarafından tutulmasını sağlayarak maksimum hasar verilmesini sağlayacaktı.

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, grubun Tayvan merkezli Gold Apollo firması tarafından üretilen 5 bin adet cihaz sipariş ettiğini ve bunların ilkbaharda ülkeye getirildiğini söyledi.

"MOSSAD ÜRETİM AŞAMASINDA YERLEŞTİRDİ"

Çağrı cihazları, grubun liderinin şubat ayında üyelerine İsrail casusları tarafından izlenebilecekleri endişesiyle telefon kullanmayı bırakmaları yönündeki emrinin ardından sipariş edildi. Cihazların İsrail casusluk teşkilatı tarafından "üretim aşamasında" değiştirildiği belirtildi.

3 BİN CİHAZ TEK MESAJ

3 bin çağrı cihazının kendilerine şifreli mesaj gönderilmesiyle patladığı, aynı anda patlayıcıların aktif hale geldiği belirtildi. Çağrı cihazının AP924 modelinin diğer çağrı cihazları gibi kablosuz olarak kısa mesajları alabildiği, görüntüleyebiliyor ancak telefon görüşmesi yapamadığı belirtildi.

TEK CİHAZDA 3 GRAM PATLAYICI! HİZBULLAH TESPİT EDEMEDİ

Saldırının aylardır hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Bir diğer güvenlik kaynağı ise yeni çağrı cihazlarının içinde üç grama kadar patlayıcı bulunduğunu ve bunların aylarca Hizbullah tarafından "tespit edilemediğini" söyledi.

TAYVAN AVRUPA'YI HEDEF GÖSTERDİ

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi ise çağrı cihazlarının şirketin adı kullanılarak Macaristan'da üretildiğini söyledi. Firmadan yapılan açıklamada "Anlaşmaya göre, BAC'ın belirli bölgelerde üretim satışlarında marka tescilimizi kullanmasına yetki veriyoruz ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah'tan bir kaynak, çağrı cihazlarının "yepyeni" olduğunu ve daha önce savaşçılar tarafından kullanılmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin bu olaydan önceden haberdar olmadığını ve olaya müdahil olmadığını söyledi.

UZMANLARDAN UZAKTAN KUMANDA İDDİASI

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister, "Bu, lityum pillerin devre dışı bırakılmasından daha fazlasıydı. Pilin yanında büyük ihtimalle uzaktan kumandalı bir çağrı veya çağrı yoluyla patlatılmak üzere küçük bir plastik patlayıcı gizlenmişti." dedi. "Lister, İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'ın "tedarik zincirine sızdığını" söyledi.

ÇAĞRI CİHAZLARI BOMBAYA DÖNÜŞTÜ

Dün öğleden sonra saat 15.30'da çağrı cihazları ısınmaya ve ardından insanların ellerinde veya ceplerinde patlamaya başladı. Patlamalar sonucunda kanlı görüntüler oluştu, çevredekiler siper almak için kaçıştı. Vurulanların çoğunun, hatta tamamının Hizbullah üyesi olduğu ortaya çıktı.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister, "Pilin yanında büyük ihtimalle uzaktan kumandalı bir çağrı veya çağrı yoluyla patlatılmak üzere küçük bir plastik patlayıcı saklanmıştı. İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad tedarik zincirine sızdı." dedi.