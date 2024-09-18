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Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?

Lübnan’da Hizbullah’a düzenlenen siber saldırının ardından gözler İsrail, ABD ve Avrupa’ya döndü. Lübnanlı kaynaklar patlayıcıların Tayvan’dan getirildiğini iddia ederken Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi ise çağrı cihazlarının şirketin adı kullanılarak Avrupa’da üretildiğini belirtti ve Avrupa’yı hedef gösterdi. Peki patlayıcılar hangi ülkeden geldi, cihazlara nasıl yerleştirildi? Saldırının arkasında ABD’ mi var Avrupa mı? İşte, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı siber saldırıya ilişkin tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 11:31 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 11:57
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Patlayıcılar nasıl yerleştirildi?

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Lübnan'da Hizbullah'a düzenlenen ve eş zamanlı bir patlama ile yüzlerce kişinin elindeki çağrı cihazlarının patladığı siber saldırının ardından gözler İsrail, ABD ve Avrupa'ya döndü. Peki, patlayıcılar Lübnan'daki yüzlerce kişinin çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildi? Tayvan'dan getirildiği iddia edilen patlayıcıların Lübnan'da yol açtığı kaosun arkasında hangi ülkeler var? İşte, siber saldırıya ilişkin tüm detaylar…

Beyrut'taki bir pazarda çağrı cihazının patladığı anBeyrut'taki bir pazarda çağrı cihazının patladığı an

NETANYAHU'DAN BAKANLARA RÖPORTAJ YASAĞI

Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında gerilim had safhaya ulaşırken İsrail'den topyekün bir savaşın çok yakın olduğuna yönelik mesajlar geliyordu. Hizbullah'a yönelik siber saldırının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetiminin İsrailli bakanlara saldırı hakkında basına röportaj vermemeleri yönünde talimat geçtiği bildirildi. İsrail basını ise saldırıyı MOSSAD ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) düzenlediğini açıkça belirtiyor.

Bir adamın patlamadan hemen önce çağrı cihazını kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bir adamın patlamadan hemen önce çağrı cihazını kontrol ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPYEKÜN SAVAŞIN İLK ADIMI

ABD'li bir güvenlik yetkilisi bugün yaptığı açıklamada, saldırının Hizbullah'a karşı 'topyekün bir saldırı'nın parçası olarak daha sonraki bir tarihte planlandığını ancak İsrail'in, Lübnanlı örgütün plandan haberdar olduğu yönündeki endişeler nedeniyle cihazları erken patlatmayı tercih ettiğini söyledi.

PATLAYICILAR CİHAZLARA NASIL YERLEŞTİRİLDİ?

En az 3 bin kişinin yaralandığı ve 11'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından en çok merak edilen soru patlayıcıların çağrı cihazlarına nasıl yerleştirildiği oldu.

10 SANİYELİK TİTREŞİM

Çağrı cihazlarının, tüm cihazlara gönderilen kodlu bir hata mesajı aldığı ve bunun sonucunda yaklaşık 10 saniye boyunca titreşip bip sesi çıkardığı belirtildi. Kullanıcı uyarıyı iptal etmek için çağrı cihazının düğmesine bastığında patlayıcılar infilak ediyordu. Bu tasarım, patlama anında çağrı cihazının kullanıcı tarafından tutulmasını sağlayarak maksimum hasar verilmesini sağlayacaktı.

LÜBNAN TAYVAN'I İŞARET ETTİ

Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, grubun Tayvan merkezli Gold Apollo firması tarafından üretilen 5 bin adet cihaz sipariş ettiğini ve bunların ilkbaharda ülkeye getirildiğini söyledi.

Tayvanlı Gold Apollo şirketinin başkanı Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının Budapeşte'de üretildiğini söyledi.Tayvanlı Gold Apollo şirketinin başkanı Hsu Ching-kuang, çağrı cihazlarının Budapeşte'de üretildiğini söyledi.

"MOSSAD ÜRETİM AŞAMASINDA YERLEŞTİRDİ"

Çağrı cihazları, grubun liderinin şubat ayında üyelerine İsrail casusları tarafından izlenebilecekleri endişesiyle telefon kullanmayı bırakmaları yönündeki emrinin ardından sipariş edildi. Cihazların İsrail casusluk teşkilatı tarafından "üretim aşamasında" değiştirildiği belirtildi.

3 BİN CİHAZ TEK MESAJ

3 bin çağrı cihazının kendilerine şifreli mesaj gönderilmesiyle patladığı, aynı anda patlayıcıların aktif hale geldiği belirtildi. Çağrı cihazının AP924 modelinin diğer çağrı cihazları gibi kablosuz olarak kısa mesajları alabildiği, görüntüleyebiliyor ancak telefon görüşmesi yapamadığı belirtildi.

TEK CİHAZDA 3 GRAM PATLAYICI! HİZBULLAH TESPİT EDEMEDİ

Saldırının aylardır hazırlık aşamasında olduğu belirtiliyor. Bir diğer güvenlik kaynağı ise yeni çağrı cihazlarının içinde üç grama kadar patlayıcı bulunduğunu ve bunların aylarca Hizbullah tarafından "tespit edilemediğini" söyledi.

TAYVAN AVRUPA'YI HEDEF GÖSTERDİ

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi ise çağrı cihazlarının şirketin adı kullanılarak Macaristan'da üretildiğini söyledi. Firmadan yapılan açıklamada "Anlaşmaya göre, BAC'ın belirli bölgelerde üretim satışlarında marka tescilimizi kullanmasına yetki veriyoruz ancak ürünlerin tasarımı ve üretimi tamamen BAC tarafından gerçekleştiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah'tan bir kaynak, çağrı cihazlarının "yepyeni" olduğunu ve daha önce savaşçılar tarafından kullanılmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin bu olaydan önceden haberdar olmadığını ve olaya müdahil olmadığını söyledi.

UZMANLARDAN UZAKTAN KUMANDA İDDİASI

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister, "Bu, lityum pillerin devre dışı bırakılmasından daha fazlasıydı. Pilin yanında büyük ihtimalle uzaktan kumandalı bir çağrı veya çağrı yoluyla patlatılmak üzere küçük bir plastik patlayıcı gizlenmişti." dedi. "Lister, İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad'ın "tedarik zincirine sızdığını" söyledi.

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ÇAĞRI CİHAZLARI BOMBAYA DÖNÜŞTÜ

Dün öğleden sonra saat 15.30'da çağrı cihazları ısınmaya ve ardından insanların ellerinde veya ceplerinde patlamaya başladı. Patlamalar sonucunda kanlı görüntüler oluştu, çevredekiler siper almak için kaçıştı. Vurulanların çoğunun, hatta tamamının Hizbullah üyesi olduğu ortaya çıktı.

Ortadoğu Enstitüsü'nden Charles Lister, "Pilin yanında büyük ihtimalle uzaktan kumandalı bir çağrı veya çağrı yoluyla patlatılmak üzere küçük bir plastik patlayıcı saklanmıştı. İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad tedarik zincirine sızdı." dedi.

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