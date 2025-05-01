Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.
atv ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacak olan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da yayın öncesi gündem oldu.
Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İsmail Hacıoğlu'nun babası futbolcu çıktı.
İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...
MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?
Mehmet Hacıoğlu Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir.