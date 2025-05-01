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Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe'de...

Anadolu rock müziğin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını konu alan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi bu akşam TV'de ilk kez atv ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buse Buçe Kahraman gibi isimlerin yer aldığı filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da yayın öncesi gündem oldu. Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İsmail Hacıoğlu hangi futbolcunun oğluymuş...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:58 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 09:58
Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

atv ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacak olan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da yayın öncesi gündem oldu.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Hacıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Hacıoğlu hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun babasının kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. İsmail Hacıoğlu'nun babası futbolcu çıktı.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

İşte İsmail Hacıoğlu başta olmak üzere ünlülerin babaları...

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Ceyda Düvenci

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Ceyda Düvenci ve babası İsmail Düvenci

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Ali Sunal

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Ali Sunal ve babası Kemal Sunal

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Şener Şen

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Şener Şen ve babası Ali Şen

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

İSMAİL HACIOĞLU

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

İSMAİL HACIOĞLU VE BABASI MEHMET HACIOĞLU

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

MEHMET HACIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Hacıoğlu Bulgar Mehmet lakaplı eski defans oyuncusudur. Fenerbahçe alt yapısında futbola başlamış ve 1980-81 sezonunda A takıma yükselmiştir.

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

İSMAİL HACIOĞLU VE BABASI MEHMET HACIOĞLU

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Fadik Sevin Atasoy

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Fadik Sevin Atasoy ve babası Sönmez Atasoy

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Kerem Alışık

Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Kerem Alışık ve babası Sadri Alışık