Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yıldızı İsmail Hacıoğlu’nun babası bakın hangi yıldız futbolcu çıktı! Meğer Fenerbahçe’de...

Anadolu rock müziğin efsane ismi Cem Karaca 'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak.

atv ekranlarında 20.00'da izleyici ile buluşacak olan filmin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu da yayın öncesi gündem oldu.