Kıbrıs'ta TEKNOFEST rüzgarı: "KKTC, Türkiye'nin kırmızı çizgisidir"

KKTC KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC'nin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Burada o eski acıları tekrar yaşamamak için Türkiye ile Türk devletleriyle el ele, omuz omuza daha güzel günlere, bütün dünyanın izolasyonuna ambargosuna rağmen yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in bir başarı öyküsü, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, teknolojide, savunmada gelişmiş ve "böbürlenen" devletlere verilen bir cevap olduğunu söyledi.

"KKTC, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

TEKNOFEST'in KKTC'de düzenlenmesinin önemini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Türklerin amacı kimseyi korkutmak değildir ama herkese de kimseden korkmadıklarını bir kez daha göstermektir. Etkinlik boyunca teknoloji, sanayi ve yapay zekayla ilgili pek çok yeniliği görme fırsatınız olacak. Bugün Türk Devletleri Teşkilatından temsilcilerimiz de bu coşkuya ortak olmak için burada."

"Son zamanda teşkilat üyesi ülkelere karşı haksız ithamlara en güzel cevabı burada TEKNOFEST'te, KKTC'de veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye son 25 yılda büyük ilerlemeler kaydetti. Savunma sanayisinde geldiğimiz nokta bütün dünyanın dikkatini çekiyor."