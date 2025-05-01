Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor

Hem teknik heyet hem yönetim, kalan haftalarda konsantrasyonun bozulmaması adına yoğun bir mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, Sivasspor deplasmanıyla başlayacak bu zorlu süreçte minimum kayıpla hedefe ulaşmak istiyor.

VEDALAR VE TRANSFERLER Galatasaray'da saha içi kadar dışında da hummalı bir çalışma söz konusu. Sarı kırmızılı ekibin devam etmeyeceği oyuncular netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Başarılı çalıştırıcının bazı futbolcuların gönderilmesi konusunda yönetime rapor verdiği ve sezon sonu ile ilgili de kararını verdiği öğrenildi.

Ancak durumu belli olmayan isimler de var. Takımda kalıp kalmayacağı netleşmeyen yıldızlar yerine takviye yapılması için yaz ayları bekleniyor. Bu kapsamda önemli adımlar atılıyor.