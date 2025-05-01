Galatasaray’dan flaş transfer! En büyük sorun çözülüyor

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da kadrosuna katacağı futbolcular için çalışmalarını yürütüyor.
Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesini sürdürürken diğer taraftan da kadrosuna katacağı futbolcular için çalışmalarını yürütüyor.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, güçlü rakibini 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve zirve yürüyüşünü sürdürdü.
Sarı kırmızılıların gollerini Roland Sallai, Lucas Torreira, Victor Osimhen ve oyuna sonradan giren Alvaro Morata (2) kaydetti.
SALLAI EYÜP'Ü SEVDİ
Macar yıldız Roland Sallai, ligdeki ikinci golünü yine Eyüpspor filelerine gönderdi. İlk golünü ligin ilk yarısında Eyüpspor karşısında kaydeden Sallai, böylece Süper Lig'de attığı tüm golleri aynı rakibe karşı bulmuş oldu.
Sallai'nin her iki golünde de pası veren isim Nijeryalı yıldız Victor Osimhen oldu. İkili arasındaki uyum, hücum hattında dikkat çeken bir ortaklık oluşturdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a karşı oynanan maçta da 2 kez ağları sarsan Sallai, son iki resmi maçta toplam 3 gole ulaşarak formda bir grafik sergiledi.
Roland Sallai'nin son haftalardaki performansı, takımın hücum gücüne önemli katkı sağlarken, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Hem ligde hem kupada attığı gollerle adından söz ettiren oyuncu, taraftarlardan da tam not aldı.
OSIMHEN REKORA KOŞUYOR
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, performansıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. 29. dakikada Sallai'nin golünde asist yapan Nijeryalı yıldız, 71. dakikada ise fileleri havalandırarak galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 36 maça çıkan Victor Osimhen, 31 gol ve 8 asistle takımının en etkili ismi olmayı başardı. Bu performansıyla 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla attığı 31 gollük kariyer rekorunu egale etti.
26 yaşındaki yıldız oyuncu, sezonun kalan maçlarında yalnızca 1 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşamış olacak. Galatasaray taraftarları, Osimhen'in yeni bir rekora imza atmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Victor Osimhen'in hem Süper Lig hem Avrupa kupalarındaki etkileyici grafiği, Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Galatasaray yönetimi, yıldız golcünün olası transferi için sezon sonunu bekliyor.
SİVASSPOR MESAİSİ SÜRÜYOR
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular, iki grup halinde 10'a 2 pas ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Günün çalışması hücum organizasyonları üzerinde yapılan özel antrenmanla tamamlandı.
Galatasaray'da teknik ekip, zorlu deplasman öncesinde hücumdaki etkinliği artırmak için yoğun tempo uygularken, oyuncuların da oldukça istekli olduğu gözlendi. Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor karşılaşmasına kadar çalışmalarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam edecek.
ÖZBEK'TEN KRİTİK ADIM
Milliyet'in haberine göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu süreçte futbolcuların moral ve motivasyonunu en üst seviyede tutmak adına önemli adımlar atıyor. Oyuncu maaşlarının zamanında yatırılmasına büyük özen gösteren Özbek, takımla daha fazla vakit geçirmek amacıyla haftada 3-4 gün tesislere gitme kararı aldı.
Hem teknik heyet hem yönetim, kalan haftalarda konsantrasyonun bozulmaması adına yoğun bir mesai harcıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve ekibi, Sivasspor deplasmanıyla başlayacak bu zorlu süreçte minimum kayıpla hedefe ulaşmak istiyor.
VEDALAR VE TRANSFERLER
Galatasaray'da saha içi kadar dışında da hummalı bir çalışma söz konusu. Sarı kırmızılı ekibin devam etmeyeceği oyuncular netleşiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre bazı isimlerle yollar ayrılacak.
Başarılı çalıştırıcının bazı futbolcuların gönderilmesi konusunda yönetime rapor verdiği ve sezon sonu ile ilgili de kararını verdiği öğrenildi.
Ancak durumu belli olmayan isimler de var. Takımda kalıp kalmayacağı netleşmeyen yıldızlar yerine takviye yapılması için yaz ayları bekleniyor. Bu kapsamda önemli adımlar atılıyor.
TAMAM MI DEVAM MI?
Cimbom'un kaptanı Fernando Muslera'nın bitecek kontratına rağmen halen masaya oturulmaması ayrılığın giderek yaklaştığı yönünde yorumlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin olumsuz kararına karşı hazırlıksız yakalanmak istemeyen yönetim, birçok isimle temas halinde.
GÜNAY KALIYOR
Bu sezon kritik maçlarda yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren Günay Güvenç ile yola devam etme kararı alan Galatasaray'da birinci kaleci için flaş bir isim gündeme geldi.
BRAZAO HAMLESİ
TNT Sports'un haberine göre bir süredir Güney Amerika pazarında kaleci arayışında bulunan Galatasaray, Brazao'yu listesine ekledi.
Cimbom, gelecek sezon kaleci rotasyonunu güçlendirmek adına uzun süredir radarına aldığı Gabriel Brazão için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların yaklaşık 5 aydır yakından takip ettiği 24 yaşındaki Brezilyalı file bekçisiyle kısa süre önce menajeri aracılığıyla temasa geçtiği öğrenildi.
Yönetimin, sezon sonunda Brazão'ya resmi teklif sunmayı planladığı ve teknik heyetin de oyuncunun potansiyelini olumlu değerlendirdiği gelen bilgiler arasında. Santos formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç kalecinin, Avrupa'ya dönüşe sıcak baktığı ve Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.
BRAZAO KİMDİR?
Futbola Cruzeiro altyapısında başlayan Brazão, 2019 yılında Avrupa'ya transfer olarak kariyerinde büyük bir adım attı. İlk durağı, İtalya Serie A ekibi Parma oldu. 6 milyon Euro bonservisle transfer olduğu Parma'dan kısa bir süre sonra 6.3 milyon Euro bedelle Inter'e geçiş yaptı.
Ancak Inter formasıyla A takımda süre bulamayan genç kaleci, Avrupa'da farklı kulüplerde kiralık olarak forma giydi. Bu süreçte Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi takımların kalesini korudu. Kiralık dönemlerinde istikrarlı bir forma şansı bulamayan Brazão, 2024 yılı Şubat ayında Santos'a bedelsiz olarak transfer oldu.
Brezilya'ya dönüşüyle birlikte performansında önemli bir ivme yakalayan Gabriel Brazão, Santos formasıyla çıktığı 50 maçta 18 kez kalesini gole kapatmayı başardı. Kalan karşılaşmalarda ise toplamda 53 gol yedi. Özellikle Brezilya Ligi'ndeki istikrarlı performansı, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.