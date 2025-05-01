Mourinho’nun derbi silahı: Talisca!

Fenerbahçe'de ligin son virajına girilirken herkes Anderson Talisca'nın sihirli ayaklarına güveniyor.



Sarı lacivertli formayı giydikten sonra uyum sürecini çabuk atlatan Brezilyalı yıldız kısa sürede 9 gole ulaştı. Ve bunların 8'ini son 5 maçta filelerle buluşturdu. Beşiktaş'ı da avlarsa Enner Valencia'nın arka arkaya 6 maçta gol atma rekorunu egale edecek.



MOURINHO'DAN ŞUT ÖZGÜRLÜĞÜ



Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, idmanlarda da özel görüştüğü Anderson Talisca'ya Beşiktaş derbisinde şut özgürlüğü tanıdı. Aynı zamanda kenar ortalarında da demarke koşularla gol aramasını istedi.



31 yaşındaki süper yıldız şampiyonluk kupasını kaldırdığı Beşiktaş'ta 80 maça çıkmış, 30 gol atmıştı. 17 de asisti vardı. Şimdi gollerini Fenerbahçe için sıralıyor.