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Fenerbahçe'den Afrika'da yetenek avı

Fenerbahçe Futbol Akademisi scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirildiğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 16:24
Fenerbahçe’den Afrika’da yetenek avı

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Fenerbahçe, Afrika'da yeni yetenekler bulmak için harekete geçti.

Fenerbahçe Futbol Akademisi scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol Akademimizin scout ekibi, Afrika'da geniş kapsamlı yetenek taraması gerçekleştirdi. Çalışmalarını Afrika'nın çeşitli ülkelerinde sürdüren ekibimiz, Gana, Kamerun, Fildişi Sahilleri ve Nijerya'yı da ziyaret ederek programını tamamladı. Futbol Akademimiz, geleceğimiz olacak yetenekleri keşfetme yolunda çalışmalarına devam edecek."

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