Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bugün oynanacak tek maçla başlıyor. Süper Lig ekibi Konyaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi İskenderunspor'u ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi ekipte stoper Riechedly Bazoer ve kaleci Jakub Slowik sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konuk İskenderunspor'da ise sakatlığı bulunan sol kanat Erdem Can Polat'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

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