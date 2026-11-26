Şenol Özyurt, yangın sırasında çocukların anne ve babalarını aradığını, dış kapıyı açtıkları sırada kapının Ömer Ege'nin başına çarptığını anlattı. Özyurt, kardeşi Soner Özyurt'un da komşu binanın çatısından kendi çatısına geçerek bir kat aşağı atladığını ve yatak odasında uyuyan kızını kurtardığını belirtti.

"AMBULANSA ÇOCUĞUMU KENDİ ELLERİMLE KOYDUM" Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ömer Ege, 2 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kuzeni Defne Özyurt da 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şenol Özyurt, çocukların ambulansa yerleştirildiği sırada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Biz buradan ayrıldıktan sonra itfaiyeciler soğutma çalışmalarına başladı. Çocuğumu ambulansa kendi ellerimle koydum. 'Allah senin yolunu açık etsin' dedim. Defne'yi de ambulansa koydum ve ona da aynısını söyledim. Diğer yeğenim Ela geldi. Ona da 'Kalacaksın kızım' dedim. Ambulanslar buradan yaklaşık 30-40 dakika boyunca hareket edemedi. Sonra yola çıktık. Sirenler çalmasına rağmen önleri açık olan araçlar, sırf trafik cezası yememek için kırmızı ışıkta ambulanslara yol vermedi."