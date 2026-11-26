İki kuzeni hayattan koparan Gaziosmanpaşa'daki yangında miras iddiası! Acılı baba konuştu: "Ben bu binayı yakarım" demiş
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 12 yaşındaki futbolcu Ömer Ege Özyurt ile 6 yaşındaki kuzeni Defne Özyurt'un hayatını kaybettiği yangına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Acılı baba Şenol Özyurt, aile binasında miras anlaşmazlığı yaşandığını ve bir bina sakininin daha önce birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan öğrendiklerini açıkladı. Özyurt, yangın gecesi yaşananları da anlattı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da meydana gelen yangında futbolcu Ömer Ege Özyurt (12) ile kuzeni Defne Özyurt (6) hayatını kaybetti. Yangının ardından açıklama yapan Ömer Ege'nin babası ve Defne'nin amcası Şenol Özyurt, olayın yaşandığı binada miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Özyurt, binada yaşayan bir kişinin miras anlaşmazlığı sırasında birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan duyduklarını söyledi.
MİRAS ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE "BİNAYI YAKARIM" DEMİŞ
Ömer Ege'nin babası ve Defne'nin amcası Şenol Özyurt, yangının yaşandığı binanın babasına ait aile binası olduğunu belirterek, miras paylaşımı konusunda sorun yaşandığını söyledi.
Özyurt, bir bina sakininin anlaşmazlık nedeniyle birkaç kez "Ben bu binayı yakarım" dediğini komşulardan öğrendiklerini ifade etti.
YANGIN GECESİ YAŞANANLARI ANLATTI
19 Kasım gecesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlerin ve yoğun dumanın binaya yayılması üzerine futbolcu Ömer Ege Özyurt ile kuzeni Defne Özyurt dahil 6 kişi dumandan etkilendi.
Şenol Özyurt, yangın sırasında çocukların anne ve babalarını aradığını, dış kapıyı açtıkları sırada kapının Ömer Ege'nin başına çarptığını anlattı.
Özyurt, kardeşi Soner Özyurt'un da komşu binanın çatısından kendi çatısına geçerek bir kat aşağı atladığını ve yatak odasında uyuyan kızını kurtardığını belirtti.
"AMBULANSA ÇOCUĞUMU KENDİ ELLERİMLE KOYDUM"
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Ömer Ege, 2 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Kuzeni Defne Özyurt da 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Şenol Özyurt, çocukların ambulansa yerleştirildiği sırada yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Biz buradan ayrıldıktan sonra itfaiyeciler soğutma çalışmalarına başladı. Çocuğumu ambulansa kendi ellerimle koydum. 'Allah senin yolunu açık etsin' dedim. Defne'yi de ambulansa koydum ve ona da aynısını söyledim. Diğer yeğenim Ela geldi. Ona da 'Kalacaksın kızım' dedim. Ambulanslar buradan yaklaşık 30-40 dakika boyunca hareket edemedi. Sonra yola çıktık. Sirenler çalmasına rağmen önleri açık olan araçlar, sırf trafik cezası yememek için kırmızı ışıkta ambulanslara yol vermedi."
ELA'NIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Hastanede çocuklara müdahale edildiğini belirten Özyurt, Ömer Ege'nin durumunun ağır olduğunu, Defne'nin ise başlangıçta daha iyi durumda bulunduğunu söyledi. Ela'nın tedavisinin sürdüğünü ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Özyurt, "Allah bize Ela'yı bağışladı" dedi.
Yangının çıktığı dairede oturan ve ısıtıcıyı açık unuttuğu iddia edilen Günay F. tutuklandı.
Şenol Özyurt, binadaki miras anlaşmazlığına ilişkin iddiasını yineleyerek, "Bu binada yaşayan kişinin kendi mirasıyla ilgili paylaşım konusunda sıkıntıları var. Miras paylaşımıyla ilgili sorunlar nedeniyle 'Ben bu binayı yakarım' diye birkaç kez söylemlerde bulunmuş. Bunu komşular da duymuş." ifadelerini kullandı.