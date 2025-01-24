Edin Visca 30 saniyede imzayı attı!

Trabzonspor'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Visca ile nikah tazelendi. Bordo- Mavili kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki futbolcuyla 1+1 (Şarta bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Visca'ya yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği açıklanırken oyuncunun kendisine yapılan teklifi düşünmeden kabul ettiği kaydedildi. Karadeniz ekibinde biri Süper Lig kupası biri de Süper Kupa olmak üzere 2 kez kupa kaldıran Visca, "Sözleşme uzatma görüşmemiz 30 saniye sürdü. Bana sözleşme uzatmak istediklerini söylediklerinde, 'Ben artık burada kendimi evimde hissediyorum. Ailem de aynı şekilde. Uzatabiliriz, siz nasıl isterseniz?' dedim ve öyle de oldu" dedi.