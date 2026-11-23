Süreç doğrultusunda atılan adımlar ve sahadaki son durum kabine üyelerince değerlendirilecek.

Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerince hazırlanan istihbarat raporları toplantıda görüşülecek.

Güvenlik gündeminde ise Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.

İKLİM ZİRVESİ ÇIKTILARI

Dış ilişkiler başlığında, ABD ve İran arasındaki gerginlik ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği masaya yatırılacak. Türkiye'nin diplomatik çözüm yönündeki beklentileri ve girişimleri ele alınacak.

Ayrıca İsrail'in Gazze ve Suriye saldırıları ile bölgesel gelişmeler değerlendirmeye tabi tutulacak.

Öte yandan Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi sonuçları ve uluslararası iklim müzakerelerinde gelinen aşama kabine gündeminde yer bulacak.

Gözler, kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı kamuoyu açıklamasına çevrilecek.