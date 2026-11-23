Beştepe’de kabine mesaisi: Emekliye zamda son aşama, hassas istihbarat masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki kabine toplantısı başladı. Beştepe’deki zirvede 17 milyon emekliyi ilgilendiren ek artış ve refah payı düzenlemeleri görüşülecek. En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören çalışmanın bütçe görüşmelerinin ardından TBMM’ye sunulması beklenirken, toplantıda Terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler masaya yatırılacak. Antalya’da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi sonuçlarının da ele alınacağı zirve sonrası gözler Başkan Erdoğan’ın yapacağı resmi açıklamaya çevrilecek.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomi ve güvenlik başlıkları, gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi toplantısında yeniden en üst seviyede ele alınıyor.
KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi, ülkenin öncelikli gündem maddelerini değerlendirmek üzere saat 15.35'te Beştepe'de toplandı.
Kabine'de zam ve güvenlik gündemi
Toplantıda emeklilere yönelik refah payı artışı, fon soruşturmasındaki hukuki süreç, Terörsüz Türkiye adımları, dış politika gelişmeleri ve iklim diplomasisi masaya yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞLARINDA REFAH PAYI DÜZENLEMESİ
Yaklaşık 17 milyon emekliyi yakından ilgilendiren maaş düzenlemesi, Beştepe'deki toplantının en öncelikli başlığını oluşturuyor.
Çalışmalar kapsamında emekli maaşlarına yapılacak ek artışlar ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin hazırlanan seçenekler kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.
Düzenlemenin kapsamı ve uygulanma biçimine dair yürütülen teknik hazırlıkların ulaştığı son aşama kurulda ele alınacak.
Başkan Erdoğan'ın yeni yıldan önce uygulamaya geçeceğini belirtmiş olduğu düzenlemenin, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi şeklinde TBMM'ye sunulması planlanıyor. Maaşlara yansıtılacak oran ve kesin rakamlar, çalışmaların nihayete ermesiyle netlik kazanacak.
FON KRİZİNE DETAYLI MERCEK
Toplantının diğer kritik başlığını adli ve idari boyutuyla devam eden fon soruşturması oluşturacak. Yürütülen hukuki süreçler ve mevcut durum detaylı şekilde analiz edilecek.
İSTİHBARAT RAPORLARI MASADA
Güvenlik gündeminde ise Terörsüz Türkiye süreci yer alıyor.
Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerince hazırlanan istihbarat raporları toplantıda görüşülecek.
Süreç doğrultusunda atılan adımlar ve sahadaki son durum kabine üyelerince değerlendirilecek.
İKLİM ZİRVESİ ÇIKTILARI
Dış ilişkiler başlığında, ABD ve İran arasındaki gerginlik ile Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği masaya yatırılacak. Türkiye'nin diplomatik çözüm yönündeki beklentileri ve girişimleri ele alınacak.
Ayrıca İsrail'in Gazze ve Suriye saldırıları ile bölgesel gelişmeler değerlendirmeye tabi tutulacak.
Öte yandan Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi sonuçları ve uluslararası iklim müzakerelerinde gelinen aşama kabine gündeminde yer bulacak.
Gözler, kabine toplantısının tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı kamuoyu açıklamasına çevrilecek.