Spor yazarlarından Trabzonspor'a uyarı: "Üzerinde durulması gerek"
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Bordo-mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı ve zirve yarışında yara almadı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken takıma bir uyarı da geldi. İşte o yazılar...
Savunma hattı öylesine öne çıktı ki Savi ve Cenk zaman zaman rakip orta sahaya kadar ilerleyerek oyunun bütünüyle Eyüpspor yarı alanına taşınmasını sağladı. Rakibine kendi kalesinde pozisyon şansı tanımayan bordo-mavililer özellikle kanat organizasyonlarında son derece etkiliydi.
Gol de kaçırılan net fırsatlar da bu çizgi oyunlarının ürünüydü. Bildiğimiz formundaki bir Onuachu sahada olsaydı, ilk yarının 3-0, hatta 4-0 gibi çok daha farklı bir skorla tamamlanması kimseyi şaşırtmazdı. Ancak ikinci yarıda bambaşka bir Trabzonspor vardı. İlk 45 dakikadaki yüksek enerji, topun dolaşım hızı ve hücumdaki akıcılık yerini anlaşılması güç bir durgunluğa bıraktı. Trabzonspor'u Avrupa'da ve ligde peş peşe oynanacak iki zorlu deplasman bekliyor.
Bu kritik süreçte Aral, Dju, Tim ve Malinovskyi'nin maç temposunu kaldırabilecek fiziksel seviyeye ulaşmaları büyük önem taşıyor. Aynı oyuncu grubunun sürekli yüksek fiziksel yük altında tutulması beraberinde performans kayıplarını ve sakatlık risklerini de getirir. Trabzonspor için Eyüpspor karşısında alınan galibiyette sürpriz yoktu. Ancak ilk yarıdaki oyunla ikinci yarıdaki görüntü arasındaki büyük fark üzerinde durulması gereken ciddi bir uyarıydı. Şampiyonluk yarışında ve Avrupa hedefinde belirleyici olan iyi oynanan 45 dakikaların sayısı kadar, oyunun zorlaştığı anları yönetebilme becerisidir.
MUSTAFA ÇULCU - KUMAŞI ÇOK İYİ
Trabzonspor için golü erken bulunca nasılsa kazandık havasında fazla sıkmadan efor sarf etmeden oyunun kontrolünü elinde bulundurarak tek taraflı bir maç oldu. Yüksek ortalarla Onuachu'yu buluşturdular ama Onuachu'dan gol gelmedi. Salah her zamanki gibi etkiliydi, skor üretmeye çalıştı ama olmadı. İstatistikler ile skorun örtüşmemesinin sebebi ise Eyüpspor'un çakılı ve kalabalık savunma anlayışı.
Atılacak ikinci gol tüm kilidi çözecek Trabzonspor'u farka taşıyacaktı ama on ikinci gol bir türlü gelmedi. Haddini bilerek oyunu çirkinleştirmeden oynayan Eyüpspor'un öz güvenden yoksun cılız atak girişimleri bile oldu. Trabzonspor antrenman havasında oynadığı maçı riskli skorlar da olsa kazanmayı bildi. Gürcan Hasova sahaya yakışan atletik, kumaşı iyi bir hakem. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. Yeter ki "Ben oldum" diyerek ayakları yerden kesilmesin. Bir iki kart hatası dışında çok başarılıydı.
REHA KAPSAL - TEK TARAFLI
Milli takım aralarından sonra dönüşler her zaman sıkıntılıdır. Hele bir de Trabzonspor gibi ligde ritim tutan ve formda olan bir takımın hiç istemediği şeydir. Böyle maçlar çok enteresandır galip gelirsin "Gayet normal zaten bunu kazanamayacaklar hangisini kazanacak" derler. Puan kaybedersin maalesef dünyanın sonu gelmiş gibi gündem yaratılır. Onun için bordo-mavililer baştan işi sıkı tutarak Ozan'ın rakip savunmasının içine yaptığı dip koşu ile golü buldu ve ortam tam istedikleri gibi oluştu. Ama o kadar net pozisyonlardan yararlanamadılar ki... Eğer bunları gole çevirselerdi ilk yarı soyunma odasına çok rahat 4 farklı skorla girmeleri içten bile değildi.
Bunda da Eyüp'ün kalecisi Emre'nin ortaya koyduğu başarılı performans en önemli nedeniydi. İkinci devre yine oyun beklendiği gibi bordo-mavililerin baskısıyla başladı. Zaman zaman bazı bölümlerde Eyüpspor geçiş hücumları ile tehlikeli olmaya çalıştı. Tabi ki bu yarıda da bir çok net gol pozisyonundan yararlanamayan Trabzonspor için alınan 3 puan hepsinden önemliydi. Hele bundan sonraki ilk devrenin bitimine kadar çok yoğun ve zor bir fikstürün beklediği ortamda moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Zaten bana göre skora bağımsız oynanan oyunun özeti Trabzonspor adına tek taraflı bir maç oldu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Trabzonspor beklenildiği gibi Eyüpspor karşısında tek kale bir maç oynadı. Bordo mavililer, maçın hemen başında Ozan Tufan'ın golü ile öne geçti. Sonrasında kaleci Emre Bilgin ile Trabzonspor'un hücumcuları arasında geçen bir maç izlemeye başladık.
Bir de şu vardı tabii ki… Onuachu'ya gol attırıp, Nijeryalı forvetin üzerindeki baskıyı atmasını sağlamak. Bordo-mavili oyuncular, bu yüzden topu yine havadan oynamaya başladılar. Oysa Dju'lu oyun, yerden ve pasa dayalı bir oyundu. Daha güçlü ve daha kaliteli bir oyun. İlk yarıda Saviolo ve Muçi, Onuachu'nun kafasına 'al da at' diye iki muazzam orta yaptı. Onuachu bu ortalara vurdu ama kaleci Emre Bilgin'in üzerine gitti toplar.
İlk yarıda Trabzonspor'da tek kanat işledi. Pina ve Muhammed Salah çok etkili bindirmeler yaptı. Mustafa Eskihellaç, öndeki Saviolo'ya çok fazla destek veremeyince sol kanat işlemedi ilk yarıda. Zaten bu yüzden Thomas Reis, ikinci yarıda Mustafa'yı kenara alıp, Cabral'ı oyuna aldı. İkinci yarıda Eyüpspor futbol oynamayı düşününce, pozisyona da girdiler. Ama Trabzonspor bu kez daha fazla geniş alan bulup, rakip kalede net pozisyonlar yakaladı.
Emre Bilgin, Süper Lig kariyerindeki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı. Bunda Emre'nin performansı kadar, bordo-mavili oyuncuların etkisiz vuruşlarının da rolü büyüktü. Sonuç olarak kazanmak ve galibiyet serisini sürdürmek çok önemliydi. Trabzonspor dünkü maçta bunu başardı. Bordo mavili takım, şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti. Lig ve Avrupa'yı iddialı bir şekilde güçlü tutuyor Thomas Reis. Sakatların da iyileşip takıma dönmesiyle çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum.
İlk yarıda Saviolo, Onuachu, Muçi, Mustafa'nın şutlarında kalesinde devleşen bir Emre Bilgin izledik. Eyüpspor oyunun sadece savunma tarafında vardı. Çünkü Mustafa Dalcı şunu biliyordu. Türk futbolunun en büyük sorunu, kapalı savunmaları aşmak! Eyüpspor da bunu yaptı. 10 kişi ile defans yaptı konuk ekip. Trabzonspor da ilk yarıda bu kapalı savunmayı sadece bir kez aşabildi.
Tabii ki bu yarıda da birçok net gol pozisyonundan yararlanamayan Trabzonspor için alınan 3 puan hepsinden önemliydi. Hele bundan sonraki ilk devrenin bitimine kadar çok yoğun ve zor bir fikstürün beklediği ortamda moral ve motivasyon açısından çok önemliydi. Zaten bana göre skora bağımsız oynanan oyunun özeti Trabzonspor adına tek taraflı bir maç oldu.