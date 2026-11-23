İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belenbaşı Mahallesi'nde çocukların futbol sahası talebinden yola çıkarak her yaştan mahalle sakininin yararlanabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın mahalle sakinleriyle yaptığı görüşmeler doğrultusunda şekillenen proje, başlangıçtaki halı saha talebinin ötesine geçerek kapsamlı bir spor ve dinlenme alanına dönüştü.

Başkan Cemil Tugay, Belenbaşı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BAŞKAN YERİNDE İNCELEDİ

Belenbaşı Mahallesi Muhtarı Faruk İlhan, gençlerin halı saha ihtiyacını Başkan Tugay'a ilettiklerini belirterek, "Başkanımız, alana gelip yerinde inceleme yapacağını ve çalışmaları başlatacağını söylemişti. Kısa süre sonra mahallemize gelerek incelemelerde bulundu. İlk başta halı saha olarak düşündüğümüz proje, kadınların ve çocukların da yararlanabileceği bir spor kompleksine dönüştü. Talebimizin karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Köyümüzün ihtiyaçlarını başkanımıza iletiyor, çözüm bulabiliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahallede yaşayan ve Kırıklar Spor Kulübü'nde kalecilik yapan 13 yaşındaki Eray Çetin, yeni sahanın antrenman yapabilmek için önemli bir fırsat olacağını söyledi. Çetin, "Doğma büyüme Belenbaşılıyım ve futbola meraklıyım. Kaleciyim, Kırıklar Spor Kulübü'nde oynuyorum. Antrenman yapabilmem için bu saha çok iyi olacak" dedi. 14 yaşındaki Emrullah İlhan da futbol oynamayı sevdiğini belirterek, "Cemil Başkanımızdan halı saha istedik, o da kabul etti. Çalışmalar başladı, çok teşekkür ederiz. Bir an önce bitmesini ve burada top oynamayı bekliyoruz" diye konuştu.