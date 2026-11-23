Buruk, Samsunspor karşısında alınan galibiyete rağmen sergilenen performansın ardından hücum hattında değişikliğe gitmeyi düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcının, Victor Osimhen'in yokluğunda farklı bir oyun sistemi üzerinde durduğu belirtildi.



SANTRFORSUZ SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞI

Osimhen'in yokluğunda forma şansı bulan Deniz Gül'ün performansından istediği verimi alamayan Okan Buruk'un, Aston Villa karşısında sahaya klasik bir santrfor olmadan çıkmayı planladığı öğrenildi.

Henüz saha çalışmalarına başlamayan ve hazırlıklarını salonda sürdüren Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov'un hücumun en ucunda dönüşümlü olarak görev yapması düşünülüyor.