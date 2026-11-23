Okan Buruk'tan Aston Villa sürprizi! Maç içerisinde dönüşümlü 11
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen'in forma giyemeyeceği Aston Villa karşılaşması öncesinde hücum planını belirledi. Sarı-kırmızılıların mücadeleye santrforsuz bir sistemle çıkması planlanırken ileri uçta iki ismin dönüşümlü görev alacağı öğrenildi.
Galatasaray'da gözler Aston Villa karşılaşmasına çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda Aston Villa karşılaşması öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri netleşmeye başladı.
Buruk, Samsunspor karşısında alınan galibiyete rağmen sergilenen performansın ardından hücum hattında değişikliğe gitmeyi düşünüyor.
Deneyimli çalıştırıcının, Victor Osimhen'in yokluğunda farklı bir oyun sistemi üzerinde durduğu belirtildi.
SANTRFORSUZ SİSTEME GEÇİŞ HAZIRLIĞI
Osimhen'in yokluğunda forma şansı bulan Deniz Gül'ün performansından istediği verimi alamayan Okan Buruk'un, Aston Villa karşısında sahaya klasik bir santrfor olmadan çıkmayı planladığı öğrenildi.
Henüz saha çalışmalarına başlamayan ve hazırlıklarını salonda sürdüren Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz ile Aleksey Batrakov'un hücumun en ucunda dönüşümlü olarak görev yapması düşünülüyor.
ORTA SAHA VE HÜCUM HATTI ŞEKİLLENİYOR
Okan Buruk'un Aston Villa karşısında orta sahanın merkezinde Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisine görev vermeyi planladığı belirtildi.
Bu iki oyuncunun önünde ise Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov ve Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi öngörülüyor.
Batrakov ile Barış Alper'in maç içerisinde pozisyon değiştirerek ileri uçtaki sorumluluğu paylaşması hedefleniyor.
Galatasaray'da Aston Villa karşılaşmasında Victor Osimhen'in yanı sıra Rafael Leao, Roland Sallai ve Ismail Jakobs da forma giyemeyecek.
Böylece sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye dört oyuncusundan yoksun çıkacak.