Böylece bölgede aslan görüldüğü iddiasına ilişkin yapılan incelemelerde, iddiayı doğrulayan somut bir bulgu elde edilemedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ! ASLAN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ 23 Kasım 2026'da ekiplere, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntüler ulaştırıldı. İstanbul Valiliği görüntülerin incelenmesi sonucunda kayıtlarda yer alan hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.

İstanbul Valiliği, bölgeden gelen yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

22 Kasım 2026 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.

Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.

VALİ GÜL'DEN A HABER'E AÇIKLAMA

Ayrıca sahada çalışmalar devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, son duruma ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Ekiplerin tüm ihtimalleri değerlendirdiğini belirten Gül, arama çalışmalarının çok yönlü olarak yürütüldüğünü ifade etti.

Vali Gül A Haber'de: Aslan aranıyor

"TÜM İHTİMALLERİ DÜŞÜNEREK ARIYORUZ"

Sarıyer'deki arama çalışmalarına ilişkin A Haber'e konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bütün olasılıkların değerlendirildiğini belirterek, "Arama çalışmaları çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimalleri düşünerek arıyoruz." dedi.

Sarıyer'de 'aslan gördüm' ihbarı yapıldı, ekipler çalışma başlattı