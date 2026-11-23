Aslan diye aranan hayvan aslan değil mi? İstanbul Valiliği yeni görüntülerin sonucunu paylaştı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da ulaştırılan farklı açılardan çekilmiş görüntülerin incelendiğini ve hayvanın aslan ya da diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı. Termal kameralı dron ve fotokapanlarla taranan bölgede aslan bulunduğuna ilişkin somut bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Sarıyer Uskumruköy'de güvenlik kamerasına yansıyan dişi aslan iddiası üzerine arama başlatıldı. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı.
İstanbul Valiliği, bölgeden gelen yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıkladı.Sarıyer'deki aslan ihbarı asılsız çıktı
YENİ GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ! ASLAN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ
23 Kasım 2026'da ekiplere, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntüler ulaştırıldı. İstanbul Valiliği görüntülerin incelenmesi sonucunda kayıtlarda yer alan hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirildi.
Böylece bölgede aslan görüldüğü iddiasına ilişkin yapılan incelemelerde, iddiayı doğrulayan somut bir bulgu elde edilemedi.
Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:
22 Kasım 2026 akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alınmıştır.
İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütülmüştür. Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır.
Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.
Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır.
VALİ GÜL'DEN A HABER'E AÇIKLAMA
Ayrıca sahada çalışmalar devam ederken İstanbul Valisi Davut Gül, son duruma ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Ekiplerin tüm ihtimalleri değerlendirdiğini belirten Gül, arama çalışmalarının çok yönlü olarak yürütüldüğünü ifade etti.Vali Gül A Haber'de: Aslan aranıyor
"TÜM İHTİMALLERİ DÜŞÜNEREK ARIYORUZ"
Sarıyer'deki arama çalışmalarına ilişkin A Haber'e konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bütün olasılıkların değerlendirildiğini belirterek, "Arama çalışmaları çok yönlü sürüyor. Tüm ihtimalleri düşünerek arıyoruz." dedi.Sarıyer'de 'aslan gördüm' ihbarı yapıldı, ekipler çalışma başlattı
Peki dişi aslan ihbarı sonrası sahada neler yaşandı?
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Aslanın bulunduğu değerlendirilen ormanlık alan ile yanında bulunan villaların çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bu bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Arama çalışmaları dronla da görüntülendi.
BELGRAD'A GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Genişletilen arama çalışmaları kapsamında Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'nın araç ve yaya giriş çıkışlarına izin verilmiyor. Bölgeye gelen araçlar ve yayalar, güvenlik görevlilerince geri çevriliyor.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kayıp aslan olayı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Öte yandan aslanın sahibi henüz tespit edilemedi.
5 AYRI NOKTADA DRONLARLA ARAMA
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam arama çalışmalarının yoğunlaştığı 50 dönümlük ormanlık alanda termal dronlarla yapılan taramada herhangi bir ısı tespit edilemediğini söyledi.
Bu nedenle ekiplerin çalışma alanını değiştirmiş olabileceğini ifade eden Aksu, şu anda Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında 5 ayrı noktada dronlarla arama yapıldığını bildirdi.
Aslanın görüldüğü son noktanın doğrudan orman koridoruna bağlanmadığını, hayvanın ilerleyebilmesi için villa bölgelerinden geçmesi gerektiğini belirten Aksu, gece saatlerinde hangi güzergahı kullandığının bilinmediğini kaydetti.
Vatandaşlardan gelecek ihbarların arama çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Aksu, "İhbarlar bizim için çok kıymetli. En çok ümit ettiğim, buradan az önce bir 'vahşi hayvan geçti' tarzında bir ihbar almış olsaydık ona yoğunlaşacaktık. O imkanımız da olmadı." dedi.
Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 54 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çeken Aksu, aslanın aç kaldığında 35-40 kilometre yol kat edebileceğini aktararak arama çalışmalarının kolay olmadığını dile getirdi.
Aksu, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer Belediyesi ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.
ASLANIN SAHİBİNE İLİŞKİN KESİN BİLGİ YOK
Aslanın kime ait olduğuna ilişkin henüz bir tespit bulunmadığını söyleyen Aksu, kamuoyuna yansıyan görüntülerde hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermediğinin görüldüğünü aktararak şöyle konuştu:
"Bu anlamda herkesin kafasında şu şüpheyi oluşturuyor, bu sanki birisi tarafından büyütülmüş bir aslan diye düşünülüyor. Ama bu kesin bilgi değil, böyle demek doğru değil. Sonuçta bu bir aslan ve tabii ki ne olursa olsun tehlikeli. Eğer yetiştirilmişse bir sahibi varsa onun kendisi çıkıp 'benim bunun sahibi' demedikten sonra bizim onu bilme şansımız yok ya da bir ihbar olacak ki bileceğiz. Onu şu anda bilemiyoruz. Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz, bu gördüğümüz hayvanı bulmaya çalışıyoruz."
ASLAN GALATASARAY'IN FUTBOLCUSU ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN İDDİASI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde arama çalışmalarına Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da katıldığı iddia edildi. Vahşi hayvanı sevdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bardakcı'nın aslanın sahibi olabileceği iddiaları gündeme geldi. GS TV'ye konuşan Abdülkerim Bardakçı, iddiaları reddetti. Bardakcı, "Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu anda. Benim bir tane evde beslediğim aslan var, o da oğlum. Sadece bunu söyleyebilirim." dedi.
Olay, akşam saatlerinde Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan aslan görüldüğü ihbarının ardından bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlarda dişi aslan olduğu değerlendirilen bir hayvanın dolaştığını tespit etti.
JANDARMA VE MİLLİ PARKLAR EKİPLERİ SAHADA: TERMAL KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Uskumruköy ve çevresinde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.İstanbul'da aslan alarmı!
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sarıyer zabıta ekipleri hayvanın yakalanması için saha taraması başlattı. Çalışmalar sırasında dişi aslan olduğu iddia edilen hayvanın ekiplerin kullandığı termal kamera ile de görüntülendiği öğrenildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam saat 21.00 sıralarında, İstanbul Zekeriyaköy Jandarma Karakolunda görevli personel tarafından ekiplerimize, bölgedeki MOBESE kameralarına dış görünüşü aslana benzeyen bir hayvanın yansıdığı yönünde ihbarda bulunulmuştur. İhbar üzerine Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği personelimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş ve kamera görüntüleri incelenerek gerekli kontroller gerçekleştirilmiştir. Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte görüntülerin kaydedildiği bölgede yapılan ilk incelemelerde herhangi bir hayvana rastlanılmamıştır. Tarama çalışmalarının daha kapsamlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla bölgeye termal kameralı ekipler sevk edilmiş ve civarda yaşayan vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmıştır. Ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda söz konusu hayvanın yeri tespit edilmiştir. Uzman veterinerlerin de hazır bulunduğu ekip tarafından yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
ASLANIN TAVUKLARA ZARAR VERMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Sarıyer Belediye Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamasında, aslanın bölgedeki tavukların yanından geçmesine rağmen hayvanlara zarar vermediğine dikkat çekildi. Belediye Başkanı, bu durumdan hareketle aslanın evde veya özel bir alanda yetiştirilmiş olabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.
'YAKALANMASINI BEKLİYORUZ'
Uskumruköy muhtarı Şeyda Üst, "Mahallemizde bir aslan görüldü. Bütün ekipler burada zaten. Aslanın bulunduğu yer belli. Isıya duyarlı dronlarla yeri tespit edildi. Şu an yakalanmasını bekliyoruz. Vatandaşlara gerekli uyarılar yapıldı" dedi.
ASLANI İLK GÖREN VATANDAŞ A HABER'E KONUŞTU
Bölgede yaşayan ve aslanı ilk gördüğünü belirterek jandarmaya ihbarda bulunan vatandaş, A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
Sarıyer'de aslan paniği! Mahalle sakinleri A Haber'e konuştu
Aslanla karşılaşmadan önce bölgede böyle bir hayvanın bulunduğuna ilişkin haber duyduğunu belirten vatandaş, "Haberi önce duydum da bir şaşırdım başta. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim" ifadelerini kullandı.
ASLANIN BİR VATANDAŞ TARAFINDAN BESLENDİĞİ İDDİASI
Bölgede yaşayan vatandaşların sosyal medya üzerinden uyarılarda bulunduğunu belirten Almaçayır, Uskumruköy Mahallesi Biveroğlu Sitesi çevresinde aslan görüldüğüne ilişkin duyuruların paylaşıldığını aktardı.
Hayvanın bir hayvanat bahçesinden kaçtığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını vurgulayan Almaçayır, aslanın bir vatandaş tarafından beslendiği yönünde iddialar olduğunu ancak bu bilginin henüz doğrulanmadığını belirtti. Söz konusu iddianın teyide muhtaç olduğunun altını çizen Almaçayır, "Bir vatandaşın beslediği bir aslan olduğu yönünde bilgi geldi. Ancak bu bilgi henüz teyide muhtaç." ifadelerini kullandı.
"ÜÇ DÖRT DAKİKA İÇERİSİNDE DRONLAR UÇURULDU"
İhbarın ardından güvenlik güçleriyle birlikte bölgeye döndüğünü anlatan vatandaş, "Jandarma ekipleriyle beraber bölgeye geldim. Üç dört dakika içerisinde direkt dronlar uçuruldu. Hemen ardından jandarmalar hayvanı bulunca sonrasında da haber ekipleri geldi buraya" sözleriyle yaşananları aktardı.
"MİLLETİ PANİĞE DÜŞÜRMEK YERİNE JANDARMAYA HABER VERDİM"
A Haber muhabirinin çevredeki vatandaşların nasıl tepki verdiğine ilişkin sorusunu yanıtlayan görgü tanığı, olayın ardından öncelikle güvenlik güçlerini bilgilendirdiğini söyledi. Vatandaş, "Çevredekilere söylemek yerine öncesinde jandarmaya haber verdim. Gerekli olanı onlar yapar. Ben hani üstüme düşen vazifeyi yeterince yaptığımı düşünüyorum. Milleti paniğe düşürmek yerine öncesinde kolluk kuvvetlerine haber verdim" ifadelerini kullandı.
Ailesinin olaydan henüz haberdar olmadığını da belirten vatandaş, "Ailemin hala haberi yok. Muhtemelen haberden görüyor şu anda" dedi.
"BÖYLE BİR HABER ÇIKMADI AMA DÜŞÜNCELERİMİZ VARDI"
Bölgede daha önce aslan beslendiğine ilişkin herhangi bir bilgi duyup duymadığı sorulan vatandaş, "Daha öncesinde böyle bir haber tam olarak çıkmadı ama tabii ki düşüncelerimiz vardı. Bölgede fazlasıyla zengin insanlar yaşadığı için böyle hobilere tutkuları var birazcık. Gayet normal olarak hani şaşırmadık fazla" sözleriyle konuştu.