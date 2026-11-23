Villadaki cinayetin arkasından öz kızı çıktı! 600 saatlik görüntü miras planını ortaya çıkardı
İzmir'in Urla ilçesinde iş insanı Bekir Kayabaşı'nın (72) villasında bıçaklanmış ve vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin 600 saatlik kamera kaydını incelemesi sonucu cinayetin miras nedeniyle Kayabaşı'nın kızı P.K. tarafından planlandığı tespit edildi. Kızı, erkek arkadaşı ve iki şüpheli tutuklanırken, delilleri yok etmek amacıyla kırılarak denize atıldığı belirlenen cep telefonu dalgıçlar tarafından çıkarıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde 72 yaşındaki iş insanı Bekir Kayabaşı'nın villasında öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı.
Emniyet ekiplerinin yaklaşık 600 saatlik kamera kaydını incelemesi sonucu cinayetin miras nedeniyle Kayabaşı'nın kızı tarafından planlandığı belirlendi.İş adamını öz kızı miras için öldürtmüş
VİLLASINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU
Olay, 10 Kasım'da İzmir'in Urla ilçesine bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir villada meydana geldi.
İzmir Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi olan Bekir Kayabaşı'ndan (72) haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında evine gitti.
Villaya giren yakınları, Kayabaşı'nı kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 72 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edilen Kayabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
CİNAYETİ AYDINLATMAK İÇİN 600 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Olay Yeri İnceleme şubeleri ile Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetin aydınlatılması için kapsamlı çalışma başlattı.
Kayabaşı'nın villası ve çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük alanda detaylı inceleme gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'daki yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası, 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ve 45 ayrı noktadan elde edilen kayıtlar mercek altına alındı.
Toplam 600 saatlik kamera görüntüsü ekipler tarafından incelenirken Kayabaşı'nın ailesi, yakın çevresi ve iş ilişkisi bulunan çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.
CİNAYETİN ARKASINDAN MİRAS PLANI ÇIKTI
Emniyet ekiplerinin elde ettiği deliller ve yaptığı analizler sonucunda cinayetin, Bekir Kayabaşı'nın 45 yaşındaki kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı tespit edildi.
Soruşturma bulgularına göre P.K.'nin, hem erkek arkadaşı hem de babasının özel şoförü olan S.A. (39) ile birlikte hareket ettiği belirlendi.
S.A.'nın ise cinayetin gerçekleştirilmesi amacıyla P.K.'nin daha önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi.
KIZI VE SEVGİLİSİ DAHİL 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından polis ekipleri, 16 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TELEFONU KIRIP DENİZE ATTIĞI ANLAR KAMERADA
Soruşturmada şüphelilerden S.A.'nın delilleri karartmak ve izini kaybettirmek amacıyla cep telefonunu kırarak denize attığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.
Görüntüler üzerine harekete geçen deniz polisi ekipleri, telefonun su altındaki yerini tespit etti.
Dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen çalışmada denize atılan cep telefonu çıkarıldı. Telefonun bulunması ve sudan çıkarılması da kameralar tarafından kaydedildi.