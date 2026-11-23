Bekir Kayabaşı cinayetinde gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (Foto: İHA)

CİNAYETİN ARKASINDAN MİRAS PLANI ÇIKTI



Emniyet ekiplerinin elde ettiği deliller ve yaptığı analizler sonucunda cinayetin, Bekir Kayabaşı'nın 45 yaşındaki kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı tespit edildi.

Soruşturma bulgularına göre P.K.'nin, hem erkek arkadaşı hem de babasının özel şoförü olan S.A. (39) ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

S.A.'nın ise cinayetin gerçekleştirilmesi amacıyla P.K.'nin daha önceden tanıdığı bir şüpheliyle anlaştığı tespit edildi.

KIZI VE SEVGİLİSİ DAHİL 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından polis ekipleri, 16 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.