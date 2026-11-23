SİNAN VARDAR - KOLAY BAŞLADI ZOR BİTTİ! Millî ara dönüşleri her takım için zordur. Oyuncularınız millî takımdan yorgun döner, bir yandan da yakaladığınız ritmi kaybedersiniz. O yüzden Konya gibi bir deplasmandan üç puanla dönmek Beşiktaş için oldukça önemli. Galatasaray derbisi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta kilidi Vlahovic erken açtı. Tam bir golcü vuruşuyla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da Beşiktaş'ın oyundaki hâkimiyeti devam etti. İlk 20 dakika geride kaldığında Konyaspor'un henüz kaleye bir şutu yoktu.

Sezon boyunca hemen her maçta gördük, Beşiktaş rakiplerine çok rahat kafa vurduruyor. Bu maçta da Muleka rahat bir kafa vuruşu yaptı ama pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş'ın bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor. Sonra sahneye Ndidi–Vlahovic A.Ş. çıktı. Sırp golcü hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederken Beşiktaş'a gönül verenler çoktan Galatasaray derbisine odaklanmıştı. Beşiktaş rüzgârı arkasına almışken ilk yarıyı 2-0 bitirmek çok iyi olacaktı. Ama Dompé harika bir golle ilk yarının skorunu belirledi.

Beşiktaş soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıya Konya daha iyi başladı. Topa hâkim olan Konyaspor tehlikeli ataklar geliştirdi ve Enis Destan'la beraberliği buldu. Beşiktaş ikinci yarıya bu kadar kötü başlamamalıydı. Beraberlikten sonra iki takım da orta sahayı çok kolay geçti ve pozisyonlar buldu. Maç tam bir gelgite dönmüşken Leandro Trossard harika bir golle Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.

Beşiktaş bu maçı kazandı ama artık bu iki farklı öne geçtiği maçlarda beraberliği bu kadar geri getirmemeli. Şimdi hedef, benim de yerinde takip edeceğim Gürcistan'ın Batum kentindeki Hapoel Beer-Sheva maçını kazanmak ve ardından Galatasaray'ı yenerek zirve yarışını sürdürmek.