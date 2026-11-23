Spor yazarları Konyaspor Beşiktaş maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2 galip ayrıldı ve derbi öncesi hata yapmadı. Spor yazarları Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi. İşte o yazılar...
Eğer Beşiktaş dün özellikle Agbadou'nun artık alıştığımız hatalarıyla puan verseydi Vlahovic'e gerçekten yazık olurdu. Kartal'ın golcüsü dün iki şahane golle galibiyette büyük pay sahibi olurken arkadaşı Agbadou, Konyaspor'un Enis ile attığı golün başlangıcında adeta rakibinin önüne 'Al git' dercesine attığı kafayla golcüsünün bütün emeklerini az daha heba ediyordu.
Vincenzo İtaliano, oyuna Orkun'un yokluğunda dizilimde Trossard'ı sağ kenara koysa da yıldızın görevi merkezden atakları şekillendirmek oldu. Bunda da Belçikalı oldukça başarılıydı. Hele maçı bitiren gol Vlahovic kadar takdire şahandı. Ancak, Trossard'ın ortaya kayması defansif anlam da Beşiktaş'ın gücünü düşürdü.
Murillo yalnız kalınca Dombe burada adeta at koşturdu. Attığı mükemmel gol de bunun göstergesi oldu. İlk 20 dakikaya çok iyi başlayan siyah beyazlılar skoru bulduktan sonra anlamsız bir biçimde oyunu rölantiye alınca özellikle ikinci yarıdaki Konyaspor baskısı beraberliği getirdi. Konyaspor takım gücünü kaybetse de yine de çok direndi. Deplasmanda zorlanan Beşiktaş için bu galibiyet derbi öncesi anlamlı. Artık şunu gördük Beşiktaş Türkiye'nin en iyi hücum oynayan takımı.
Rıdvan da Deniz'e genel de engel olamadı. Hatta maç sonu savunmanın dengesizliğine Vlahovic bile isyan etti. Böyle rakiplere karşı belki sıkıntı yaşanmaz ama derbiler ve Avrupa'da bu savunma yanlışları yüze çarpar. İtaliano artık bazı önlemler almalı. Sürekli ilerde baskı değil de takım savunmasını güçlendirmeli.Olaitan daha erken çıkmalıydı. Ayrıca Konya'nın kenarlardan iyi geldiği anlar da hocanın hamlelerinde geciktiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş Galatasaray öncesi zorlansa da haklı bir galibiyet aldı. Yarışta olmak istiyorsa derbiyi kazanmak zorunda.
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Millî ara dönüşleri her takım için zordur. Oyuncularınız millî takımdan yorgun döner, bir yandan da yakaladığınız ritmi kaybedersiniz. O yüzden Konya gibi bir deplasmandan üç puanla dönmek Beşiktaş için oldukça önemli. Galatasaray derbisi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkan Beşiktaş'ta kilidi Vlahovic erken açtı. Tam bir golcü vuruşuyla takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Golden sonra da Beşiktaş'ın oyundaki hâkimiyeti devam etti. İlk 20 dakika geride kaldığında Konyaspor'un henüz kaleye bir şutu yoktu.
Sezon boyunca hemen her maçta gördük, Beşiktaş rakiplerine çok rahat kafa vurduruyor. Bu maçta da Muleka rahat bir kafa vuruşu yaptı ama pozisyondan yararlanamadı. Beşiktaş'ın bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor. Sonra sahneye Ndidi–Vlahovic A.Ş. çıktı. Sırp golcü hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydederken Beşiktaş'a gönül verenler çoktan Galatasaray derbisine odaklanmıştı. Beşiktaş rüzgârı arkasına almışken ilk yarıyı 2-0 bitirmek çok iyi olacaktı. Ama Dompé harika bir golle ilk yarının skorunu belirledi.
Beşiktaş soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıya Konya daha iyi başladı. Topa hâkim olan Konyaspor tehlikeli ataklar geliştirdi ve Enis Destan'la beraberliği buldu. Beşiktaş ikinci yarıya bu kadar kötü başlamamalıydı. Beraberlikten sonra iki takım da orta sahayı çok kolay geçti ve pozisyonlar buldu. Maç tam bir gelgite dönmüşken Leandro Trossard harika bir golle Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.
Beşiktaş bu maçı kazandı ama artık bu iki farklı öne geçtiği maçlarda beraberliği bu kadar geri getirmemeli. Şimdi hedef, benim de yerinde takip edeceğim Gürcistan'ın Batum kentindeki Hapoel Beer-Sheva maçını kazanmak ve ardından Galatasaray'ı yenerek zirve yarışını sürdürmek.
Önce Trossard'ın oya gibi işleyip ardından kaleye doğru ateşlediği füze geldi, sonra da Cerny fişi çekti...
Vlahovic ve Trossard dün de zirvenin kralları olarak poz verdiler.
Salih ve N'Didi biraz olsun uyum sağladılar. Poku'nun ise en aktif olduğu dakikalarda yaptığı şahane asist VAR kurbanı oldu...
Konyaspor'da Dompe ile birlikte Deniz etkili oynadı, Enis Destan da keza öyle. Savunmada eksikleri vardı ve bu bölgede sürekli kaos yaşandı.
Evet Beşiktaş, kendisini çıkış maçı olarak gören bir rakibini daha yenerek yoluna devam etti.
Darısı G.Saray derbisinin başına...
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Milli araya giderken Gençlerbirliği'ni üç golle uğurlayan Kartal, ara dönüşünde hem deplasman fobisini yendi hem de derbi öncesi moral buldu.
Orkun ve Emirhan gibi iskeletin iki önemli eksiğine rağmen Beşiktaş'ın planı, üzerine gelen Konyaspor'u geçiş oyunlarıyla avlamaktı. Nitekim öyle de oldu.
Normal şartlarda Beşiktaş'ın güle oynaya ve daha farklı kazanması gereken maç, hakem ve VAR kararları nedeniyle bir türlü kopmadı...
Konyaspor'un fırtına sol kanadı Dompe, Murillo'ya çok kez zor anlar yaşattığı gibi jeneriklik de bir gol atınca Konyasporlu oyuncular da "Kopmayan maçtan umut kesilmez" misali umutlandılar ve beraberlik için yüklendiler.
Nitekim Enis Destan, hava toplarında sıkça hata yapan Beşiktaş savunması arasında sıçramaya bile gerek duymadan kafayı vurup golü atınca maç adeta yeniden başladı.
Her neyse...
Italiano, iki büyük bireysel hata yapan Agbadou başta olmak üzere aksayan ve yorulanları çıkarıp taze kanları sahaya sürünce Kartal yine yükseklere kanat çırptı...
Kral golcü Vlahovic üç şahane gol attı ama üçüncüsü insanların vicdanlarında geçerli olsa da VAR engelini aşamadı.
Üstelik VAR, ofsayt olmayan (ya da milimetrik ofsayt olan) pozisyonu hiç incelemedi ve oyun hemen başladı. Bildiğin yangından mal kaçırma hikayesi...